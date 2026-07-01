КОМИССИЯ ФИНЛЯНДСКИХ ДЕЛ

КОМИССИЯ ФИНЛЯНДСКИХ ДЕЛ - в Российской им­пе­рии уч­ре­ж­де­ние в сис­те­ме управ­ле­ния Ве­ли­ким кня­же­ст­вом Фин­лянд­ским (ВКФ).

На­хо­ди­лась в Санкт-Пе­тер­бур­ге. Об­ра­зо­ва­на ука­зом императора Алек­сан­д­ра I от 18(30) октября 1809 года, до­пол­нен­ным ука­зом от 20 июля (1 августа) 1810 года. Сме­ни­ла Ко­мис­сию для рас­смот­ре­ния финляндских дел [об­ра­зо­ва­на 19(31) мая 1802 года для со­став­ле­ния про­ек­тов управ­ле­ния тер­ри­то­ри­ей Фин­лян­дии, ото­шед­шей к Рос­сии по Ниш­тад­тс­ко­му ми­ру 1721 года и Або­ско­му ми­ру 1743 года]. Соз­да­ние Комиссии финляндских дел свя­за­но с рас­про­стра­не­ни­ем пол­но­мо­чий российской ад­ми­ни­ст­ра­ции на всю тер­ри­то­рию ВКФ, при­сое­ди­нён­но­го к Российской им­пе­рии в хо­де русско-шведской вой­ны 1808-1809 годов.

Ко­мис­сия осу­ще­ст­в­ля­ла под­го­тов­ку те­ку­щих ма­те­риа­лов, свя­зан­ных с ВКФ, для статс-сек­рета­ря М.М. Спе­ран­ско­го , пред­став­ляв­ше­го их не­по­сред­ст­вен­но им­пе­ра­то­ру. Ин­струк­ци­ей, ут­верж­дён­ной императором Алек­сан­д­ром I 25 октября (6 ноября) 1811 года на ос­но­ве про­ек­тов Спе­ран­ско­го и ба­ро­на Г.М. Арм­фель­та, ре­ор­га­ни­зо­ва­на в центральный ор­ган административного управ­ле­ния ВКФ. Со­стоя­ла из пред­се­да­те­ля, статс-сек­ре­та­ря, по­лу­чив­ше­го ста­тус официального док­лад­чи­ка не­по­сред­ст­вен­но им­пе­ра­то­ру по финляндским де­лам, и чле­нов (пер­во­на­чаль­но российские и финляндские под­дан­ные, с 1811 года финляндские под­дан­ные). Яв­ля­лась свя­зую­щим зве­ном ме­ж­ду генерал-гу­бер­на­то­ром ВКФ и финл. Пра­ви­тель­ст­вую­щим со­ве­том (с 1816 года Императорский финляндский се­нат), с од­ной сто­ро­ны, и российским им­пе­ра­то­ром, ве­ли­ким кня­зем фин­лянд­ским, - с дру­гой.

Че­рез Комиссию финляндских дел про­хо­ди­ли (и кон­тро­ли­ро­ва­лись ею) все де­ла по внутреннему управ­ле­нию ВКФ (административные, су­деб­ные, кад­ро­вые, тор­го­вые, цер­ков­ные и пр.), вы­но­си­мые на ут­вер­жде­ние им­пе­ра­то­ра или на­прав­ляе­мые им в ор­га­ны кня­же­ст­ва. Она уча­ст­во­ва­ла в под­го­тов­ке Ма­ни­фе­ста императора Алек­сан­д­ра I от 11(23) декабря 1811 года о при­сое­ди­не­нии Вы­борг­ской гу­бер­нии к ВКФ, ини­ции­ро­ва­ла пе­ре­нос сто­ли­цы кня­же­ст­ва из Або (финский Тур­ку) в Гель­синг­форс (финский Хель­син­ки) [ут­вер­ждён ука­зом императора Алек­сан­д­ра I от 27 марта (8 апреля) 1812 года], а так­же на­бор финских пол­ков для уча­стия в Отечественной вой­не 1812 года.

В 1819 году Комиссия финских дел без­ус­пеш­но пы­та­лась воз­бу­дить во­про­сы о ре­фор­ме Императорского финляндского се­на­та, со­зы­ве финляндского Сей­ма и уточ­не­нии за­ко­но­дательных ос­нов вхо­ж­де­ния Фин­лян­дии в со­став Российской им­пе­рии (ав­то­ном­ное по­ло­же­ние ВКФ в со­ста­ве Российской им­пе­рии ба­зи­ро­ва­лось на обе­ща­нии императора Алек­сан­д­ра I «хра­нить и обе­ре­гать» финляндские за­ко­ны, обы­чаи и ре­ли­гию). В 1824 году пра­во док­ла­дов им­пе­ра­то­ру по финляндским де­лам бы­ло пре­дос­тав­ле­но так­же генерал-гу­бер­на­то­ру А.А. За­крев­ско­му , что при­ве­ло к кон­флик­ту с ним чле­нов Императорского финляндского се­на­та и Комиссии финляднских дел. Ко­мис­сия ли­к­види­ро­ва­на ма­ни­фе­стом императора Ни­ко­лая I от 17(29) марта 1826 года, её функ­ции пе­ре­да­ны Статс-сек­ре­та­риа­ту ВКФ.

Пред­се­да­те­ли: ба­рон Г.М. Арм­фельт (1811-1814 годы), ба­рон К.У. фон Тро­ил (1814-1821 годы), исполняющий дела пред­се­да­те­ля ба­рон Р.И. Ре­бин­дер (1821-1826 годы).

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