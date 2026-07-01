КОМИССИЯ ФИНЛЯНДСКИХ ДЕЛ
КОМИССИЯ ФИНЛЯНДСКИХ ДЕЛ - в Российской империи учреждение в системе управления Великим княжеством Финляндским (ВКФ).
Находилась в Санкт-Петербурге. Образована указом императора Александра I от 18(30) октября 1809 года, дополненным указом от 20 июля (1 августа) 1810 года. Сменила Комиссию для рассмотрения финляндских дел [образована 19(31) мая 1802 года для составления проектов управления территорией Финляндии, отошедшей к России по Ништадтскому миру 1721 года и Абоскому миру 1743 года]. Создание Комиссии финляндских дел связано с распространением полномочий российской администрации на всю территорию ВКФ, присоединённого к Российской империи в ходе русско-шведской войны 1808-1809 годов.
Комиссия осуществляла подготовку текущих материалов, связанных с ВКФ, для статс-секретаря М.М. Сперанского, представлявшего их непосредственно императору. Инструкцией, утверждённой императором Александром I 25 октября (6 ноября) 1811 года на основе проектов Сперанского и барона Г.М. Армфельта, реорганизована в центральный орган административного управления ВКФ. Состояла из председателя, статс-секретаря, получившего статус официального докладчика непосредственно императору по финляндским делам, и членов (первоначально российские и финляндские подданные, с 1811 года финляндские подданные). Являлась связующим звеном между генерал-губернатором ВКФ и финл. Правительствующим советом (с 1816 года Императорский финляндский сенат), с одной стороны, и российским императором, великим князем финляндским, - с другой.
Через Комиссию финляндских дел проходили (и контролировались ею) все дела по внутреннему управлению ВКФ (административные, судебные, кадровые, торговые, церковные и пр.), выносимые на утверждение императора или направляемые им в органы княжества. Она участвовала в подготовке Манифеста императора Александра I от 11(23) декабря 1811 года о присоединении Выборгской губернии к ВКФ, инициировала перенос столицы княжества из Або (финский Турку) в Гельсингфорс (финский Хельсинки) [утверждён указом императора Александра I от 27 марта (8 апреля) 1812 года], а также набор финских полков для участия в Отечественной войне 1812 года.
В 1819 году Комиссия финских дел безуспешно пыталась возбудить вопросы о реформе Императорского финляндского сената, созыве финляндского Сейма и уточнении законодательных основ вхождения Финляндии в состав Российской империи (автономное положение ВКФ в составе Российской империи базировалось на обещании императора Александра I «хранить и оберегать» финляндские законы, обычаи и религию). В 1824 году право докладов императору по финляндским делам было предоставлено также генерал-губернатору А.А. Закревскому, что привело к конфликту с ним членов Императорского финляндского сената и Комиссии финляднских дел. Комиссия ликвидирована манифестом императора Николая I от 17(29) марта 1826 года, её функции переданы Статс-секретариату ВКФ.
Председатели: барон Г.М. Армфельт (1811-1814 годы), барон К.У. фон Троил (1814-1821 годы), исполняющий дела председателя барон Р.И. Ребиндер (1821-1826 годы).