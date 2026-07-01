КОМИССИИ О КОММЕРЦИИ

КОМИССИИ О КОММЕРЦИИ - в XVIII веке за­ко­но­со­ве­ща­тель­ные уч­ре­ж­де­ния в Российской им­пе­рии, вы­ра­ба­ты­вав­шие ме­ры, на­прав­лен­ные на раз­ви­тие тор­гов­ли, про­мыш­лен­но­сти, транс­пор­та и де­неж­но­го об­раще­ния. Рас­смат­ри­ва­ли по­сту­пав­шие к ним кол­лек­тив­ные и ин­ди­ви­ду­аль­ные про­ек­ты по этим во­про­сам.

Пер­вая Комиссия о коммерции об­ра­зо­ва­на ука­зом императрицы Ека­те­ри­ны I от 17(28) марта 1727 года при Вер­хов­ном тай­ном со­ве­те (в 1730 году пе­ре­шла в ве­де­ние Се­на­та). Воз­глав­ля­лась ви­це-канц­ле­ром ба­ро­ном А.И. Ос­тер­ма­ном, кан­це­ля­рия ко­мис­сии - обер-сек­ре­та­рём Се­на­та И.К. Ки­ри­ло­вым; чле­на­ми бы­ли пред­ста­ви­те­ли Се­на­та, Ком­мерц-кол­ле­гии и других уч­ре­ж­де­ний (князь А.М. Чер­кас­ский, О.А. Со­ловь­ёв, И.С. Стреж­нев и др.). Из всех Комиссий о коммерции эта ко­мис­сия иг­ра­ла наи­бо­лее ак­тив­ную роль в государственном управ­ле­нии. Уча­ст­во­ва­ла в под­го­тов­ке ря­да зна­чи­мых ак­тов, в том числе но­вой ре­дак­ции Берг-при­ви­ле­гии (1727 год), «Ус­та­ва век­сель­но­го» (1729 год) и Та­мо­жен­но­го та­ри­фа (1731 год). Пре­кра­ти­ла су­ще­ст­во­ва­ние в 1732 году, офи­ци­аль­но не бы­ла уп­разд­не­на и упо­ми­на­лась в се­нат­ской до­ку­мен­та­ции до середины 1730-х годов.

Вто­рая Комиссия о коммерции об­ра­зо­ва­на ука­зом Се­на­та от 9(20) октября 1760 года вме­сто Ко­мис­сии о по­шли­нах, или Ко­мис­сии о пор­то­вых и внутренних та­мож­нях (1753-1760 годы; за­ни­ма­лась пе­ре­смот­ром за­ко­но­да­тель­ст­ва в свя­зи с от­ме­ной в 1753 году внутренних та­мо­жен). На­хо­ди­лась в ве­де­нии Се­на­та. Воз­глав­ля­лась обер-про­ку­ро­ром Се­на­та графом И.Г. Чер­ны­шё­вым. Чле­ны - пре­зи­дент Ком­мерц-кол­ле­гии Я.М. Ев­реи­нов (смотри в статье Ев­реи­но­вы), С.С. Ме­же­ни­нов, ру­ко­во­ди­те­ли кан­це­ля­рий тор­го­во-промышленного про­фи­ля, а так­же круп­ные куп­цы и фаб­ри­кан­ты И.Д. За­тра­пез­нов, Л.И. Лу­ги­нин и др. Ве­да­ла прак­ти­че­ски все­ми во­про­са­ми, ко­то­рые ка­са­лись куп­цов, про­мыш­лен­ни­ков и сфер их дея­тель­но­сти. Впер­вые со­бра­ла све­де­ния о воз­мож­но­стях отечественных пред­при­ятий по про­изводству экс­порт­ной про­дук­ции. В 1762 году вклю­че­на в со­став Ком­мерц-кол­ле­гии.

Тре­тья Комиссия о коммерции об­ра­зо­ва­на ука­зом императрицы Ека­те­ри­ны II от 8(19) декабря 1763 года. Воз­глав­ля­лась са­мой им­пе­рат­ри­цей. Де­ли­лась на два «со­б­ра­ния»; в пер­вое (Глав­ное) в раз­ное вре­мя вхо­ди­ли графы А.Р. Во­рон­цов, Г.Р. Дер­жа­вин, Т.И. фон Клинг­ш­тедт, графы С.Х. Ми­них, И.И. Не­плю­ев, П.А. Сой­мо­нов, Г.Н. Те­п­лов, князья Я.П. Ша­хов­ской, граф А.П. Шу­ва­лов, князь М.М. Щер­ба­тов, вто­рое бы­ло об­ра­зо­ва­но из не­ко­то­рых чле­нов пер­во­го «со­б­ра­ния» для «по­спе­ше­ния дел». К ра­бо­те ко­мис­сии ино­гда при­вле­ка­лись пред­ста­ви­те­ли круп­но­го ку­пе­че­ст­ва - вла­дель­цы промышленных и тор­го­вых пред­при­ятий, их мне­ния рас­смат­ри­ва­лись на её за­се­да­ни­ях. Раз­ра­бо­та­ла ряд та­мо­жен­ных та­ри­фов, ин­ст­рук­ции о по­ряд­ке ра­бо­ты та­мо­жен, до­ра­бо­та­ла Бан­крут­ский ус­тав 1740 года, ис­ка­ла спо­со­бы ук­ре­п­ле­ния ку­печеского кре­ди­та, изу­ча­ла при­чи­ны па­де­ния век­сель­но­го кур­са и др. В свя­зи с на­ча­лом ра­бо­ты Уло­жен­ной ко­мис­сии 1767-1768/1769 годов (смотри Уло­жен­ные ко­мис­сии), по-ви­ди­мо­му, ут­ра­ти­ла ве­ду­щие по­зи­ции в об­су­ж­де­нии эко­но­мической по­ли­ти­ки, но про­дол­жа­ла уча­ст­во­вать в под­го­тов­ке и экс­пер­ти­зе ком­мерческих про­ек­тов. Уп­разд­не­на ука­зом императора Пав­ла I от 21 декабря 1796 года (1 января 1797 года).

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