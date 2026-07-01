КОМИССИИ О КОММЕРЦИИ
КОМИССИИ О КОММЕРЦИИ - в XVIII веке законосовещательные учреждения в Российской империи, вырабатывавшие меры, направленные на развитие торговли, промышленности, транспорта и денежного обращения. Рассматривали поступавшие к ним коллективные и индивидуальные проекты по этим вопросам.
Первая Комиссия о коммерции образована указом императрицы Екатерины I от 17(28) марта 1727 года при Верховном тайном совете (в 1730 году перешла в ведение Сената). Возглавлялась вице-канцлером бароном А.И. Остерманом, канцелярия комиссии - обер-секретарём Сената И.К. Кириловым; членами были представители Сената, Коммерц-коллегии и других учреждений (князь А.М. Черкасский, О.А. Соловьёв, И.С. Стрежнев и др.). Из всех Комиссий о коммерции эта комиссия играла наиболее активную роль в государственном управлении. Участвовала в подготовке ряда значимых актов, в том числе новой редакции Берг-привилегии (1727 год), «Устава вексельного» (1729 год) и Таможенного тарифа (1731 год). Прекратила существование в 1732 году, официально не была упразднена и упоминалась в сенатской документации до середины 1730-х годов.
Вторая Комиссия о коммерции образована указом Сената от 9(20) октября 1760 года вместо Комиссии о пошлинах, или Комиссии о портовых и внутренних таможнях (1753-1760 годы; занималась пересмотром законодательства в связи с отменой в 1753 году внутренних таможен). Находилась в ведении Сената. Возглавлялась обер-прокурором Сената графом И.Г. Чернышёвым. Члены - президент Коммерц-коллегии Я.М. Евреинов (смотри в статье Евреиновы), С.С. Меженинов, руководители канцелярий торгово-промышленного профиля, а также крупные купцы и фабриканты И.Д. Затрапезнов, Л.И. Лугинин и др. Ведала практически всеми вопросами, которые касались купцов, промышленников и сфер их деятельности. Впервые собрала сведения о возможностях отечественных предприятий по производству экспортной продукции. В 1762 году включена в состав Коммерц-коллегии.
Третья Комиссия о коммерции образована указом императрицы Екатерины II от 8(19) декабря 1763 года. Возглавлялась самой императрицей. Делилась на два «собрания»; в первое (Главное) в разное время входили графы А.Р. Воронцов, Г.Р. Державин, Т.И. фон Клингштедт, графы С.Х. Миних, И.И. Неплюев, П.А. Соймонов, Г.Н. Теплов, князья Я.П. Шаховской, граф А.П. Шувалов, князь М.М. Щербатов, второе было образовано из некоторых членов первого «собрания» для «поспешения дел». К работе комиссии иногда привлекались представители крупного купечества - владельцы промышленных и торговых предприятий, их мнения рассматривались на её заседаниях. Разработала ряд таможенных тарифов, инструкции о порядке работы таможен, доработала Банкрутский устав 1740 года, искала способы укрепления купеческого кредита, изучала причины падения вексельного курса и др. В связи с началом работы Уложенной комиссии 1767-1768/1769 годов (смотри Уложенные комиссии), по-видимому, утратила ведущие позиции в обсуждении экономической политики, но продолжала участвовать в подготовке и экспертизе коммерческих проектов. Упразднена указом императора Павла I от 21 декабря 1796 года (1 января 1797 года).