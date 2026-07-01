КОМИССАРЖЕВСКИЙ ФЁДОР ПЕТРОВИЧ

КОМИССАРЖЕВСКИЙ (Ком­мис­сар­жев­ский) ФЁДОР ПЕТРОВИЧ - российский пе­вец (те­нор), пе­да­гог.

Отец В.Ф. Ко­мис­сар­жев­ской и Ф.Ф. Ко­мис­сар­жев­ско­го. Учил­ся в Ми­лан­ской консерватории у Э. Ре­пет­то. Вы­сту­пал на опер­ных сце­нах Ми­ла­на («Ла Ска­ла») и Ри­ма. В 1863 году де­бю­ти­ро­вал в пе­тербургской Итальянской опе­ре в пар­тии Джен­на­ро («Лук­ре­ция Борд­жиа» Г. До­ни­цет­ти ). В 1863-1880 годах (с пе­ре­ры­вом) со­лист Ма­ри­ин­ско­го те­ат­ра. В 1867-1869 годах га­ст­ро­ли­ро­вал в Гер­ма­нии, в 1882 году пел в Боль­шом те­ат­ре (Мо­ск­ва).

Пер­вый ис­пол­ни­тель пар­тий: Дон Жу­ан («Ка­мен­ный гость» А.С. Дар­го­мыж­ско­го, 1872 год), Са­мо­зва­нец («Бо­рис Го­ду­нов» М.П. Му­сорг­ско­го , 2-я редакция 1874 года), Си­но­дал («Де­мон» А.Г. Ру­бин­штей­на, 1875 год), Ва­ку­ла («Куз­нец Ва­ку­ла» П.И. Чай­ков­ско­го, 1876 год). Сре­ди луч­ших пар­тий: Фа­уст (од­но­имённая опе­ра Ш. Гу­но), Гер­цог, Ман­ри­ко («Ри­го­лет­то», «Тру­ба­дур» Дж. Вер­ди). Вы­сту­пал как ка­мер­ный пе­вец.

В 1883-1888 годах про­фессор и ру­ко­во­ди­тель опер­но­го клас­са Московской консерватории В 1888 году вме­сте с К.С. Ста­ни­слав­ским и другими ос­но­вал Общество искусства и литературы в Мо­ск­ве, до 1891 года пре­по­да­вал в Музыкально-дра­ма­тическом училище при нём. Сре­ди уче­ни­ков: А.Ю. Боль­ска, С.А. Бо­ри­со­г­леб­ский, П.А. Ко­шиц, П.С. Оле­нин, В.С. Тю­тюн­ник, В.П. Шка­фер.