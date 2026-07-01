КОМИССАРЖЕВСКИЙ ФЁДОР ПЕТРОВИЧ
КОМИССАРЖЕВСКИЙ (Коммиссаржевский) ФЁДОР ПЕТРОВИЧ - российский певец (тенор), педагог.
Отец В.Ф. Комиссаржевской и Ф.Ф. Комиссаржевского. Учился в Миланской консерватории у Э. Репетто. Выступал на оперных сценах Милана («Ла Скала») и Рима. В 1863 году дебютировал в петербургской Итальянской опере в партии Дженнаро («Лукреция Борджиа» Г. Доницетти). В 1863-1880 годах (с перерывом) солист Мариинского театра. В 1867-1869 годах гастролировал в Германии, в 1882 году пел в Большом театре (Москва).
Первый исполнитель партий: Дон Жуан («Каменный гость» А.С. Даргомыжского, 1872 год), Самозванец («Борис Годунов» М.П. Мусоргского, 2-я редакция 1874 года), Синодал («Демон» А.Г. Рубинштейна, 1875 год), Вакула («Кузнец Вакула» П.И. Чайковского, 1876 год). Среди лучших партий: Фауст (одноимённая опера Ш. Гуно), Герцог, Манрико («Риголетто», «Трубадур» Дж. Верди). Выступал как камерный певец.
В 1883-1888 годах профессор и руководитель оперного класса Московской консерватории В 1888 году вместе с К.С. Станиславским и другими основал Общество искусства и литературы в Москве, до 1891 года преподавал в Музыкально-драматическом училище при нём. Среди учеников: А.Ю. Больска, С.А. Борисоглебский, П.А. Кошиц, П.С. Оленин, В.С. Тютюнник, В.П. Шкафер.