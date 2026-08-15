КОМИССАРЖЕВСКИЙ ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ

Российский ре­жис­сёр, ху­дож­ник и тео­ре­тик те­ат­ра, пе­ре­во­дчик, пе­да­гог.

Сын Ф.П. Ко­мис­сар­жев­ско­го, брат В.Ф. Ко­мис­сар­жев­ской. Вос­пи­ты­вал­ся в Санкт-Пе­тербургском ка­дет­ском кор­пу­се, позд­нее по­лу­чил ар­хитектурное об­ра­зо­ва­ние. В 1906-1909 годах в Дра­ма­тическом те­ат­ре, ор­га­ни­зо­ван­ном Ко­мис­сар­жев­ской в Санкт-Пе­тер­бур­ге (Комиссаржевский - пай­щик те­ат­ра, пе­ре­во­дчик шед­шей здесь западной дра­ма­тур­гии, заведующий по­ста­но­воч­ной ча­стью, ре­жис­сёр). По­ста­вил спек­так­ли: «Бе­сов­ское дей­ст­во» А.М. Ре­ми­зо­ва (1907 год), «Чёр­ные мас­ки» Л.Н. Ан­д­рее­ва (1908 год, совместно с А.П. Зо­но­вым), «Пра­ма­терь» Ф. Гриль­пар­це­ра (1909 год, совместно с А.Н. Бе­нуа), «Хо­зяй­ка гос­ти­ни­цы» К. Голь­до­ни (1909 год) и др. В ре­жис­сёр­ских ра­бо­тах это­го пе­рио­да ощу­ща­лись стрем­ле­ние Комиссаржевского со­хра­нить вер­ность пер­во­на­чаль­ным де­кла­ра­ци­ям сим­во­лиз­ма и, не­смот­ря на по­ле­ми­ку с В.Э. Мей­ер­холь­дом, за­ви­си­мость от эс­те­ти­ки его спек­так­лей. Со­труд­ни­чал с Н.Н. Ев­реи­но­вым (в 1909 году ор­га­ни­зо­вал вме­сте с ним па­ро­дий­ный «Ве­сё­лый те­атр для по­жи­лых де­тей»).

В 1910 году Комиссаржевский пе­ре­ехал в Мо­ск­ву. В 1910-1913 годах ра­бо­тал в Те­ат­ре Не­зло­би­на, в Ма­лом те­ат­ре. В ко­ме­дий­ном ре­пер­туа­ре («Не бы­ло ни гро­ша, да вдруг ал­тын» А.Н. Ост­ров­ско­го, «Ме­ща­нин-дво­ря­нин» по ко­ме­дии Моль­е­ра «Ме­ща­нин во дво­рян­ст­ве», «Прин­цес­са Ту­ран­дот» К. Гоц­ци, «Ле­карь по­не­во­ле» Моль­е­ра, и др.) на­хо­ди­ли от­ра­же­ние сти­ли­за­тор­ские, тра­ди­цио­на­ли­ст­ские тен­ден­ции, пре­об­ла­да­ли зре­лищ­ность, празд­нич­но-иг­ро­вое на­ча­ло. Фи­лософский смысл пье­сы Комиссаржевский стре­мил­ся рас­крыть в спек­так­лях «Фа­уст» И.В. Гё­те , «Иди­от» по Ф.М. Дос­то­ев­ско­му, и др. От­во­дя ве­ду­щее ме­сто в те­ат­ре ак­тё­ру, Комиссаржевский опи­рал­ся и на идеи К.С. Ста­ни­слав­ско­го, осо­бен­но важ­ны для не­го бы­ли про­бле­мы ак­тёр­ско­го пе­ре­во­пло­ще­ния. Ас­ке­тизм вы­ра­зительных средств, внутренняя со­сре­до­то­чен­ность и эмо­цио­наль­ная при­под­ня­тость ак­тёр­ско­го су­ще­ст­во­ва­ния, под­чи­нён­ность еди­но­му рит­му, цве­то­вая и све­то­вая пар­ти­ту­ра, на­прав­лен­ные на соз­да­ние оп­реде­лён­ной ат­мо­сфе­ры, при­зва­ны бы­ли рас­кры­вать «веч­ное во вре­мен­ном».

В 1910 году совместно с В.Г. Сах­нов­ским соз­дал в Мо­ск­ве шко­лу-сту­дию, на ос­но­ве ко­то­рой в 1914 году ор­га­ни­зо­вал Те­атр имени В.Ф. Ко­мис­сар­жев­ской. Сре­ди по­с­та­но­вок: «Ди­мит­рий Дон­ской» В.А. Озе­ро­ва (с В.Г. Сах­нов­ским), «Гимн Ро­ж­де­ст­ву» по Ч. Дик­кен­су (обе 1914 год), «Ка­ж­дый че­ло­век» (мо­ра­ли­те XV века), «Ноч­ные пля­ски» Ф.К. Со­ло­гу­ба (с Зо­но­вым), «Вы­бор не­вес­ты» Э.Т.А. Гоф­ма­на (с Сах­нов­ским), «Про­кля­тый принц» А.М. Ре­ми­зо­ва (с Зо­но­вым), «Сквер­ный анек­дот» по Дос­то­ев­ско­му (все 1915 год), «Май­ская ночь» по Н.В. Го­го­лю (с Зо­но­вым), «Элек­тра» Г. Гоф­ман­ста­ля (обе 1916 год), «Ли­зи­ст­ра­та» Ари­сто­фа­на, «Пан» Ш. ван Лер­бер­га (с Сах­нов­ским, обе 1917 год). Пуб­ли­ко­вал ста­тьи о те­ат­раль­ном искусстве в жур­на­лах «Сту­дия», «Мас­ки» и др., серь­ёз­но изу­чал современную фи­ло­со­фию и пси­хо­ло­гию; боль­шое влия­ние на не­го ока­зал ин­туи­ти­визм А. Берг­со­на. Как опер­ный ре­жис­сёр, Комиссаржевский ста­вил спек­так­ли в Опе­ре С.И. Зи­ми­на («Князь Игорь» А.П. Бо­ро­ди­на, 1915 год; «Кла­ра Ми­лич» А.Д. Кас­таль­ско­го по мо­ти­вам по­вес­ти И.С. Тур­ге­не­ва, 1916 год; «Оре­стея» С.И. Та­нее­ва по тра­ге­дии Эс­хи­ла, 1917 год), в Боль­шом те­ат­ре («Бо­рис Го­дунов» М.П. Му­сорг­ско­го, 1918 год) и др.

Стре­мясь вос­пи­тать син­те­тического ак­тё­ра, Комиссаржевский в 1918 году от­крыл в Мо­ск­ве Те­атр-сту­дию при Ху­до­же­ст­вен­но-про­све­ти­тель­ном со­ве­те ра­бо­чих ор­га­ни­за­ций (те­атр ХПСРО) спек­так­лем «По­хи­ще­ние из се­ра­ля» В.А. Мо­цар­та (совместно с В.М. Бе­бу­то­вым). В се­зон 1918/1919 годов осу­ще­ст­вил по­ста­нов­ки: «Брак по­не­во­ле» Моль­е­ра, «Же­нить­ба Фи­га­ро» П. Бо­мар­ше, «Сказ­ки Гоф­ма­на» Ж. Оф­фен­ба­ха, «Мо­царт и Саль­е­ри» Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва, «Пая­цы» Р. Ле­он­ка­вал­ло, и др. Од­на из са­мых зна­чительных ра­бот здесь - спек­такль «Бу­ря» У. Шек­спи­ра (с Бе­бу­то­вым, 1919 год) в кон­ст­рук­ти­ви­ст­ском оформ­ле­нии са­мих по­ста­нов­щи­ков. С 1919 года (с пе­ре­ры­ва­ми) в Ве­ли­ко­бри­та­нии (пер­вые ра­бо­ты - опе­ра «Князь Игорь» Бо­ро­ди­на в «Ко­вент-Гар­ден» и «Се­ст­ра Бе­ат­ри­са» М. Ме­тер­лин­ка в Русском обществе му­зы­каль­но­го и дра­ма­тического искусства). В се­зон 1922/1923 годов ра­бо­тал в Нью-Йор­ке в те­ат­ре «Гилд» («Бла­го­ве­ще­ние» П. Кло­де­ля, «Сча­ст­лив­чик» А. Мил­на, «Пер Гюнт» Г. Иб­се­на), в 1923 году - в Па­ри­же, в Те­ат­ре Ели­сей­ских По­лей («Ду­э­нья» Р.Б. Ше­ри­да­на, опе­ра «Зо­ло­той пе­тушок» Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва, и др.).

В 1925-1936 годах с уча­сти­ем ак­тё­ров Дж. Гил­гу­да, П. Эш­крофт, Э. Эванс и др. по­ста­вил в Лон­до­не пье­сы А. П. Че­хо­ва «Ива­нов» (1925 год), «Дя­дя Ва­ня» (1926 год), «Три се­ст­ры» (1926 год), «Чай­ка» (1936 год), обо­га­тив английский те­атр но­вым пред­став­ле­ни­ем об этом дра­ма­тур­ге. В 1931 году в те­ат­ре «Ле­ту­чая мышь» под руководством Н.Ф. Ба­лие­ва (Па­риж) осу­ще­ст­вил по­ста­нов­ку «Пи­ко­вой да­мы» по А.С. Пуш­ки­ну, за­вое­вав­шую ог­ром­ную по­пу­ляр­ность. В 1930-х годах в Шек­спи­ров­ском ме­мо­ри­аль­ном те­ат­ре (город Страт­форд-апон-Эй­вон) ста­вил по пье­сам Шек­спи­ра спек­так­ли, про­дол­жав­шие ли­нию фи­лософского те­ат­ра («Ве­не­ци­ан­ский ку­пец», 1932 год; «Мак­бет», 1933 год; «Ко­роль Лир», 1936 год).

С 1939 года в США. Сре­ди по­ста­но­вок: «Джордж Симпл» (фарс по пье­се «Жорж Дан­ден» Моль­е­ра, 1940 год), «Гро­за» Ост­ров­ско­го (1942 год), «Пре­сту­п­ле­ние и на­ка­за­ние» по Дос­то­ев­ско­му (1947 год), «Цим­бе­лин» Шек­спи­ра (1950 год). Ра­бо­тал в «Нью-Йорк си­ти опе­ре» («Князь Игорь» Бо­ро­ди­на, «Лю­бовь к трём апель­си­нам» С.С. Про­кофь­е­ва, оба 1945 год; «Аи­да» Дж. Вер­ди, «Дон Жу­ан» Мо­цар­та, «Пе­ле­ас и Ме­ли­зан­да» К. Де­бюс­си, все 1948 год; «Сказ­ки Гоф­ма­на» Оф­фен­ба­ха, 1949 год; «Ска­за­ние о гра­де Ки­те­же», «Зо­ло­той пе­ту­шок» Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва, оба 1952 год). Комиссаржевский час­то вы­сту­пал как ху­дож­ник в сво­их спек­так­лях, серь­ёз­но за­ни­мал­ся ис­то­ри­ей кос­тю­ма. Сре­ди уче­ни­ков Комиссаржевского в 1910-1920-х годах: М.И. Ба­ба­нова, В.В. Бар­со­ва, И.В. Иль­ин­ский, А.П. Кто­ров, М.И. Жа­ров, А.Я. За­куш­няк, А.М. Мес­се­рер, В.Ф. Зай­чи­ков. В конце 1920-1930-х годах пре­по­да­вал в Ко­ролев­ской ака­де­мии дра­ма­тического искусства в Лон­до­не, в 1940-х годах - в Йель­ском университете (по­ста­вил здесь спек­такль «Виш­нё­вый сад» Че­хо­ва, 1941 год).

Сочинения:

Те­ат­раль­ные пре­лю­дии. М., 1916;

Твор­че­ст­во ак­те­ра и тео­рия Ста­ни­слав­ско­го. П., [1916];

Myself and the theatre. L., 1929;

The costume of the theatre. L., [1931];

The theatre and a changing civilisation. L., [1935];

Я и те­атр. М., 1999; Ис­то­рия кос­тю­ма. М., 2005.

Иллюстрации:

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