КОМИССАРОВ Борис Николаевич

Родился в 1939 г. Окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета в 1961 г.

Кандидатская диссертация : Материалы экспедиции Г.И. Лангсдорфа в Бразилию (1821-1829 гг.) как ист. источник (1970).

Докторская диссертация : Русские источники по истории Бразилии первой трети XIX века (1980).

С 1964 в течение 40 лет работал на кафедре новой и новейшей истории (затем — новой истории) Ленинградского (затем — Санкт-Петербургского) государственного университета, прошёл путь от аспиранта до профессора . В 1993—2003 был заведующим кафедрой.

Руководитель отделения историко-географических знаний Русского географического общества, директор Португало-бразильского центра Санкт-Петербургского университета, член-корреспондент Бразильского института истории и географии Рио-де-Жанейро, президент Международной Ассоциации по изучению Лангсдорфа, президент Общества дружбы, научного, культурного и делового сотрудничества с Бразилией.

Область интересов : Бразильская фазенда первой трети XIX в.

Сочинения: Григорий Иавнович Лангсдорф. 1774-1852. Л., 1975;

Русские источники по истории Бразилии первой трети XIX в. Л., 1977;

Первая русская экспедиция в Бразилию. Л., 1977.

Петербург — Рио-де-Жанейро, становление отношений 1808—1828. Л., 1987.

Проблемы истории колониальной Америки (в соавторстве). Л., 1991.

О содержании и преподавании новистики. / Первые петербургские кареевские чтения по новистике (17-21 апреля 1995, Санкт-Петербург).

Первый российский посланник в Бразилии Ф. Ф. Борель. СПб., 2000. (в соавторстве).