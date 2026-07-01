КОМИССАР

Специальный уполномоченный правительства, преимущественно в силовых структурах.

От латинского commissārius «уполномоченный». Есть и другие значения слова комиссар (см., например, народный комиссар, комиссар полиции, комиссар государственной безопасности, комиссар милиции, комиссар ООН, Европейский комиссар). Существовали во время Войны за независимость США, Великой французской революции и Великой Российской революции, во время гражданской войны в Испании 1936-1939 гг. и в ряде других конфликтов и войнах, а также в Палестине в 1920-1948 гг. В России с 4 марта 1917 г. Временное правительство в качестве своих представителей назначало комиссаров в губернии и уезды. Их реальная власть была не велика, так как они могли опереться только на добровольную поддержку общественности. Комиссары назначались на фронт, прежде всего для идеологической работы в войсках и контроля за командным составом. Во время Октябрьского переворота своих комиссаров в войска назначил ВРК, а затем Совнарком. 8 апреля 1918 в РККА был введен институт комиссаров для контроля за работой военных специалистов (с правом отмены их решений и даже ареста командира) и “воспитания личного состава в духе преданности советской власти”. Также назначались комиссары для некоторых территорий. Так, чрезвычайным комиссаром Совнаркома по делам Кавказа был назначен С. Шаумян, а юга России С. Орджоникидзе. 5 декабря 1918 г. приказ РВСР сосредоточил руководство политической работой в РККА в руках Всероссийского бюро военных комиссаров, а с 18 апреля 1919 г. – Политотдела РВСР. В подразделения РККА была введена должность политрука – политического руководителя, исполнявшего роль комиссара. Институт комиссаров был ликвидирован в 1925 г., они были заменены помполитами, то есть помощниками командира по политической части, которые уже были подчиненными командира. С 1935 г. старшие политработники имели звание «комиссар». 10 мая 1937 г., непосредственно перед началом Большого террора в войсках, был введен вновь. Постановление ЦИК и СНК СССР предусматривало создание Военных советов в округах, флотах, армиях и флотилиях, члены которых руководили войсками наряду с командиром. С началом Великой Отечественной войны, 16 июля 1941 г. должность военных комиссаров была вновь введена также в полках, дивизиях, корпусах и в военно-учебных заведениях. В ротах, батареях и эскадрильях вводилась должность политических руководителей (политруков). К октябрю 1941 г. комиссары и политруки появились также на военно-морском флоте, в батальонах, дивизионах, штабах дивизий, партизанских формированиях. Военные комиссары вместе с командирами несли ответственность за «жизнь и боевую деятельность частей и соединений, за их стойкость в бою». 9 октября 1942 г. в целях укрепления единоначалия в Красной Армии институт комиссаров был снова ликвидирован. Вместо него был введен институт заместителей командиров по политической части.

Исторические источники:

КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза. Документы. 1917-1968. М., 1969;

Русский архив: Великая Отечественная. Т. 13. Приказы народного комиссара обороны СССР. 1937 - 21 июня 1941 г. М., 1994;

Партийно-политическая работа в Красной Армии. Документы. М., 1961-1964.

Автор статьи: Шубин А.В.