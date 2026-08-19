КОМИКСЫ В РОССИИ

Жанр искусства, находящийся на стыке литературы и живописи.

Истоки

Первые прообразы комиксов можно увидеть в житийных иконах, появившихся на Руси еще в Средние века. Иконы представляли собой собрание картин, иллюстрировавших те или иные эпизоды из жития святого, которому была посвящена икона. Картины обычно сопровождались пояснительными надписями.

В XVI веке в России начинают распространяться фряжские и немецкие «потешные листы» - иностранные гравюры, с яркими рисунками юмористического или фривольного содержания. В XVII веке производство подобных картин начинается и в России. Из них рождается жанр так называемого «лубка». «Лубочные» картины унаследовали от «потешных листов» яркую рисовку с насыщенными цветами, однако сюжеты их были гораздо разнообразнее – помимо юмористических зарисовок, здесь можно встретить исторические, сказочные или религиозные истории. В XIX веке жанр получает широкое распространение, общий тираж «лубочных» изданий на рубеже XIX-XX веков достигает 4 миллионов в год. К советскому времени жанр постепенно отмирает, хотя его влияние ощущается в творчестве некоторых художников 20-х годов.

Советский период

В конце XIX – начале XX века появляется комикс в привычном для нас виде. Наибольшее распространение комиксы получают в США, где в 30-х наступает так называемая «золотая эра американская комикса». В этих условиях в отношении комиксов формируются определенные негативные стереотипы, они начинают восприниматься как элемент западной капиталистической культуры, чуждый социалистическому искусству, что естественным образом затрудняет развитие жанра в Советском Союзе. Тем не менее, в некоторых отраслях искусства активно используются некоторые приемы комиксов.

Политические карикатуры

Многие элементы комиксов – использование повествования в картинках, сопровождаемых текстом, активно прослеживаются в советской политической карикатуре. Яркий пример – «окна сатиры РОСТа», серия пропагандистских советских плакатов, выпускавшаяся в 1919-1921 годах. В «Окнах» также использовались визуальные традиции «лубка», что порой порождало довольно причудливые результаты.

Еще один яркий всплеск «политических комиксов» пришелся на годы Великой Отечественной войны. В это время в свет вышла серия пропагандистских и агитационных плакатов, получившая по аналогии с «Окнами РОСТа» название «Окна ТАСС». Одними из основных авторов новых «Окон» были Кукрыниксы, что наложило определенный отпечаток на визуальную сторону плакатов.

Элементы комиксов прослеживаются также на страницах журнала «Крокодил», однако после окончания ВОВ комикс исчезает из политической карикатуры.

Детская литература

В конце 20-х годов в СССР начинает выходить журнал для подростков «Еж», в котором среди прочих работали Даниил Хармс, Александр Введенский и некоторые другие представители ОБЕРИУтов. На страницах издания печатаются комиксы о "Макаре Свирепом - единственном писателе, который сочиняет книги верхом на лошади". В 1934 году в детском подразделении «Ежа», журнале «Чиж» выходят комиксы об «Умной Маше». В конце 1930-х годов выходит книжка с рисованными историями для самых маленьких – «Веселые картинки», которая оказывается столь популярной, что даже издается в других странах, в частности, в США.

После определенного перерыва в 1940-х годах, связанного с закрытием журналов и признании комиксов идеологически вредными, они получают второе рождение на страницах журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки». Стоит отметить, что советские «истории в картинках» не позиционировали себя как комиксы, и имели ряд художественных особенностей, отличавших от западных аналогов. Например, текст и диалоги персонажей находились не на рисунке, а рядом с ним. Первая попытка выпустить комикс с «облаками диалогов (комикс «Ураган приходит на помощь» Юрия Лобачева) вызвала неприятие со стороны властей, в итоге вместо 12 выпусков вышли только 7.

Постсоветский период

Первое в СССР самостоятельное издание, позиционирующее себя именно как комикс, было выпущено в 1989 году в Ташкенте. На фоне послабления цензуры во времена «гласности» создается несколько комикс-студий: «КОМ» в Москве, «Муха» в Уфе, «Велес» в Свердловске. Свои комикс-студии создаются также в Риге и Нижнем Новгороде.

На некоторое время наступает комиксовый бум, издания выходят огромными тиражами до 140 тыс. экземпляров. Однако в 90-е годы в связи с развалом единой системы книгораспространения, жанр приходят в упадок, большинство студий закрывается, авторы частично уходят в газеты, частично в книжную иллюстрацию. Юрий Жигунов эмигрирует в Бельгию, где создает получивший всемирную известность комикс-сериал «Альфа».

Своеобразное возрождение комиксов наступает в 2000-е. Появляется ряд тематических фестивалей, таких как «КомМиссия» или «Бумфест», которые ставят своей целью популяризацию жанра и поддержку молодых авторов. Появляется ряд популярных интернет-проектов, таких как «Заяц ПЦ» Линор Горалик или «Kosh» Александра Симоненко, также появляется ряд независимых авторов. Среди них – Павел Сухих, Алим Велитов, Лена Ужинова, Алексей Никитин и другие. Появляется несколько издательств, специализирующихся на отечественных комиксах. Самое крупное из них – «Buble», выпускающее комиксы о четырех отечественных персонажах: Иноке, Бесобое, Майоре Громе и Красной Фурии. На данный момент уже издано более сотни выпусков.