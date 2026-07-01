КОМИКС

КОМИКС (англ. comics; мн. ч. от comic - ко­ми­че­ский, смеш­ной) - се­рия ри­сун­ков с крат­ким тек­стом, об­ра­зую­щих связ­ное по­ве­ст­во­ва­ние.

Пред­ше­ст­вен­ни­ки комиков - се­рии гра­вюр (кси­ло­гра­фий) на­зи­да­тель­но­го ли­бо ре­лигиозного со­дер­жа­ния (с конца XV века, пре­имущественно в Гер­ма­нии), бо­лее позд­ние те­ма­тические се­рии (в том числе цик­лы со­ци­аль­ных и по­ли­тических ка­ри­ка­тур) XVII - начала XIX веков в Ни­дер­лан­дах, Фран­ции (Ж. Кал­ло), Ве­ли­ко­бри­та­нии (У. Хо­гарт, Т. Ро­у­ленд­сон), Ис­па­нии (Ф. Гойя) и Рос­сии, а так­же ри­сун­ки («ис­то­рии в кар­тин­ках»), ко­то­рые соз­да­ва­ли в XIX веке швейцайрские художники Р. Тёп­фер (его при­ня­то счи­тать ро­до­на­чаль­ни­ком современных комиксов) и В. Буш.

Рас­про­стра­не­ние комиксов свя­за­но с раз­ви­ти­ем га­зет­ной ин­ду­ст­рии в США, ко­гда для при­вле­че­ния чи­та­те­лей из­да­те­ли ста­ли ис­поль­зо­вать цвет­ную пе­чать и раз­вле­кательный ил­лю­ст­рационный ма­те­ри­ал. Один из пер­вых га­зет­ных комиксов - «Жёл­тый па­ре­нёк» (1895 год, художник Р.Ф. Аут­колт); по ана­ло­гии с его на­зва­ни­ем поя­ви­лось по­ня­тие «жёл­тая прес­са». Окон­чательную фор­му комиксу при­дал Р. Дёркс, ко­то­рый в 1897 году при­ме­нил графическую окан­тов­ку ре­п­лик пер­со­на­жей. Боль­шое влия­ние на комиксы ока­зал ки­не­ма­то­граф.

В США комиксы пуб­ли­ко­ва­лись не толь­ко в га­зе­тах, но и в жур­налах, а за­тем ста­ли вы­пус­кать­ся в ви­де бро­шюр, книг, аль­бо­мов. Сло­жи­лись жан­ры комикосв - бы­то­вой (наи­бо­лее по­пу­ляр­ны се­рии «Си­рот­ка Эн­ни», с 1924 года, и «Блон­ди», с 1930 года), при­клю­чен­че­ский («Тар­зан», с 1929 года), фан­та­сти­ческий («Су­пер­мен», с 1938 года; «Бэт­мен», с 1939 года), де­тектив­ный («Дик Трей­си», с 1931 года), ани­мали­ст­ский («Мик­ки Ма­ус», с 1930 года), так­же комиксы ужа­сов, эро­ти­че­ские, со­ци­аль­но-кри­ти­че­ско­го и по­ли­тического со­дер­жа­ния (осо­бен­но с 1960-х годов). Наи­бо­лее из­вест­ные американские ху­дож­ни­ки комиксов - У. Мак­кей, У. Дис­ней, Х. Фос­тер, У. Кел­ли.

В Ев­ро­пе осо­бое раз­ви­тие по­лу­чи­ли на­уч­но-по­пу­ляр­ные комиксы для де­тей (бельгийский художник Ж. Ре­ми, французский и ка­та­лон­ский художник К. Ар­нал), юмо­ри­стические комиксы (французский художник Ж. Эф­фель), по­ли­тические комиксы (датский художник Х. Бид­ст­руп, французский художник Ж. Тар­ди). Мно­гие комиксы во­шли в ар­се­нал современного ки­но и те­ле­ви­де­ния, те­ат­ра и эс­т­ра­ды. Комиксы от­но­сят­ся к об­лас­ти мас­со­вой куль­ту­ры. Для зна­чительной их час­ти ха­рак­тер­ны тя­го­те­ние к кит­чу, стрем­ле­ние шо­ки­ро­вать чи­та­те­ля с по­мо­щью специальных приё­мов - ор­фо­гра­фических оши­бок, жар­го­на, слен­га и т.п. Во 2-й половине XX века комикс стал объ­ек­том ин­те­ре­са ху­дож­ни­ков поп-ар­та ( Р. Лих­тен­стайн , Э. Уор­хол и др.), ко­то­рые иро­ни­че­ски обыг­ры­ва­ли сти­ли­стические осо­бен­но­сти комиксов (бро­ский ло­каль­ный цвет, штам­по­ван­ность ри­сун­ка и т.п.).

Иллюстрации:

Ко­микс. «Тарзан и дьявол-великан». 1947. Художник Дж. Марш. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)