КОМИКС
КОМИКС (англ. comics; мн. ч. от comic - комический, смешной) - серия рисунков с кратким текстом, образующих связное повествование.
Предшественники комиков - серии гравюр (ксилографий) назидательного либо религиозного содержания (с конца XV века, преимущественно в Германии), более поздние тематические серии (в том числе циклы социальных и политических карикатур) XVII - начала XIX веков в Нидерландах, Франции (Ж. Калло), Великобритании (У. Хогарт, Т. Роулендсон), Испании (Ф. Гойя) и России, а также рисунки («истории в картинках»), которые создавали в XIX веке швейцайрские художники Р. Тёпфер (его принято считать родоначальником современных комиксов) и В. Буш.
Распространение комиксов связано с развитием газетной индустрии в США, когда для привлечения читателей издатели стали использовать цветную печать и развлекательный иллюстрационный материал. Один из первых газетных комиксов - «Жёлтый паренёк» (1895 год, художник Р.Ф. Аутколт); по аналогии с его названием появилось понятие «жёлтая пресса». Окончательную форму комиксу придал Р. Дёркс, который в 1897 году применил графическую окантовку реплик персонажей. Большое влияние на комиксы оказал кинематограф.
В США комиксы публиковались не только в газетах, но и в журналах, а затем стали выпускаться в виде брошюр, книг, альбомов. Сложились жанры комикосв - бытовой (наиболее популярны серии «Сиротка Энни», с 1924 года, и «Блонди», с 1930 года), приключенческий («Тарзан», с 1929 года), фантастический («Супермен», с 1938 года; «Бэтмен», с 1939 года), детективный («Дик Трейси», с 1931 года), анималистский («Микки Маус», с 1930 года), также комиксы ужасов, эротические, социально-критического и политического содержания (особенно с 1960-х годов). Наиболее известные американские художники комиксов - У. Маккей, У. Дисней, Х. Фостер, У. Келли.
В Европе особое развитие получили научно-популярные комиксы для детей (бельгийский художник Ж. Реми, французский и каталонский художник К. Арнал), юмористические комиксы (французский художник Ж. Эффель), политические комиксы (датский художник Х. Бидструп, французский художник Ж. Тарди). Многие комиксы вошли в арсенал современного кино и телевидения, театра и эстрады. Комиксы относятся к области массовой культуры. Для значительной их части характерны тяготение к китчу, стремление шокировать читателя с помощью специальных приёмов - орфографических ошибок, жаргона, сленга и т.п. Во 2-й половине XX века комикс стал объектом интереса художников поп-арта (Р. Лихтенстайн, Э. Уорхол и др.), которые иронически обыгрывали стилистические особенности комиксов (броский локальный цвет, штампованность рисунка и т.п.).
Иллюстрации:
Комикс. «Тарзан и дьявол-великан». 1947. Художник Дж. Марш. Архив БРЭ.