КОМИ-ЗЫРЯНЕ

Происхождение названия

Доподлинно неизвестно, откуда пошло название коми. Наибольшей достоверностью обладают две версии. Согласно первой версии, название «коми» восходит к названию р. Кама; дословно коми-морт – «живущий на реке Кама». Вторая версия – в переводе с древнего прапермского языка слово komä (ком) – «мужчина, человек».

Самоназвание народа – коми, коми-морт, коми-войтыр; пермь (Х – ХV вв.), зыряне (устаревшее название).

Территория проживания

Являясь аборигенами Республики Коми, коми-зыряне расселились также в таких субъектах Российской Федерации, как Архангельская, Мурманская, Омская, Свердловская, Тюменская области, Ненецкий, Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономные округа.

Этнография

Коми представлены следующими этнографическими группами: верхневычегодцы, нижневычегодцы, вишерцы, вымичи, ижемцы, печорцы, прилузцы, сысольцы, удорцы.

История становления этноса

Самые ранние данные о коми, именуемой в то время пермью, встречается в «Степенной книге» (967). Сохранились данные о народности и в «Повести временных лет» (начало XII в.). Согласно В.Н. Татищеву, племя пермь проживало на землях от Вычегды до Уральских гор.

Предок коми - пермь вычегодская. О ее обособлении известно с X – XI вв. Коми в тот период жили по рекам Вычегде, Сысоле, Выми, Лузе, Сухоне, Двине, Пинеге и Вашке. В ХIII в. вычегодская пермь подчинялась Новгороду, с начала ХIV в. была под покровительством Москвы. С 1478 г. - вхождение Новгорода в состав Москвы - пермь (зыряне) стала частью Московского государства.

В XVI – XVIII вв. коми-зыряне расселились по Верхней Вычегде и Печоре, в ХVIII – ХIХ вв. – по Печоре и Ижме.

В ХVIII в. складываются этнографические группы:

- удорцы – верхнее течение р. Мезени и Вашки;

- вымичи – бассейн р. Выми;

- пермяки – верхнее течение Лузы;

- сысоличи – бассейн Сысолы;

- вишерцы – бассейн Вишеры;

- печорцы – по Верхней Печоре;

- ижемцы – на Ижме.

Взаимодействовали с русскими, ненцами, что сказалось на форме жилища, одежде, обрядах и фольклоре. У ненцев ижемцы позаимствовали оленеводство.

Занятия

Издревле основой хозяйственного строя были охота и рыболовство, с ХVIII в. - земледелие и скотоводство. Занимались выращиванием ячменя, ржи, льна, конопли, репы, лук, редьки, с середины ХIХ в. – картофеля. Вспомогательный характер носило животноводство. Ижемцы специализировались на оленеводстве.

Издавна существовала торговля. В ХVII в. на Нижней Выми распространилось солеварение. Во второй половине ХVIII в. здесь начали работу чугунолитейные и железоделательный заводы. Однако местное население к работе на них не привлекалось.

С XIX в. занимались портняжным, шерстобитным, пимокатным промыслами, углежжением и др. С конца ХIХ в. делали лесозаготовки и осуществляли лесосплав. В XIX – начале ХХ в. сохранялась домашняя промышленность.

Жилища

Коми-зыряне жили на погостах (села), вокруг них располагались сикты (деревни). Северные земли заселялись линейно. Поселки сооружались на мысах рек. Избы строились без фундамента, фасадом на юг или юго-запад. Дом, двор и взвоз имели общую крышу. Ижемцы сооружали двухэтажные дома.

Одежда

Схожа с одеждой северо-русской, у северных коми - с одеждой ненцев. Женская одежда - рубаха, косоклинный или прямой сарафан, передник. Мужская одежда - холщовая рубаха-косоворотка навыпуск, ремень, холщевые штаны, кафтан, зипуны.

Общественное устройство

До 1917 г. коми-зыряне - государственные крестьяне, жившими общинами. Группа родственников именовалась котырами или ставами. Мужчины большую часть времени проводили на охоте. В конце XIX – начале XX в. произошел распад больших семей.

Основа семьи – индивидуальное крестьянское хозяйство. Действовали производственные артели. Сохранялись традиции деревенской взаимопомощи.

Религия

В XIV в. коми-зыряне прошли христианизацию. Этому способствовала деятельность миссионера Стефана Пермского, который вел свою работу среди коми в 1379 г. В 1383 г. он получил пост первого епископа новой Пермской епархии с центром в с. Усть-Выми. В настоящее время значительная часть коми – православные, встречаются старообрядцы.