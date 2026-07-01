КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ МУЗЕЙ

Государственное краевое бюджетное учреждение культуры «Коми-Пермяцкий краеведческий музей имени Петра Ивановича Субботина-Пермяка» - один из главных культурных и краеведческих центров Коми-Пермяцкого округа , собиратель, хранитель и популяризатор самобытной культуры коми-пермяцкого народа.

У истоков его организации стояли интеллигенция края, партийный и советский деятель Ф.П. Тараканов (1900-1997), художник П.И. Субботин (1886-1923), имя которого музей носит с 1945 года.

Музей был открыт 30 июля 1921 года. Музейное собрание насчитывает более 80 000 единиц хранения. К уникальной его части относятся предметы пермского звериного стиля, сасанидское серебро, деревянные культовые скульптуры конца XIX века, миниатюры известного зодчего начала XIX века А.Н. Воронихина, живопись яркого представителя авангарда начала XX века П.И. Субботина-Пермяка и крепостного художника 1-й половины XIX века.

А.К. Кривощекова, набойные доски и тканые пояса XIX-XX веков., образцы чугунного литья конца XIX - начала XX веков, архивы географа-краеведа И.Я. Кривощекова (1854-1916), Героя Советского Союза Н.И. Кузнецова (1911-1944) и многое другое. Экспозиции: «Коми-Пермяцкий край с древнейших времен...» (2008), «Природа края» (2010) с мультимедийной зоной «Тайны Адова озера» (2013), детская «Сказки древней Пармы» (2011), «П.И. Субботин-Пермяк. Искусство даёт бодрость и радость» (2014) рассказывают о природных богатствах, истории и культуре коми-пермяцкого народа с древнейших времен до наших дней.

В течение года музей обслуживает более 50 тысяч человек, проводится до 500 и более экскурсий, лекций, занятий; работает более 10 стационарных и более 10 передвижных выставок, детский музейный центр по народной культуре «Гажа луд» («Веселая поляна»). Музей организует научные конференции, издает каталоги, с 1964 года выпускает научно- краеведческий сборник «Наш край». Музей – лауреат премий Пермского края, Коми-Пермяцкого округа в сфере культуры и искусства (2006, 2007, 2009, 2011, 2012, 2013), фестиваля «Интермузей-2008». С 1990-х годов особое внимание уделяется популяризации наследия П.И. Субботина-Пермяка. Биографические и творческие материалы художника широко представлены в экспозициях, положены в основу спектакля о нем «Я не устану быть живым»; изданы буклет и каталог о его творчестве, проведен ряд выставок в Кудымкаре, Перми, Москве.

Иллюстрации:

Коми-Пермяцкий краеведческий музей имени Петра Ивановича Субботина-Пермяка.