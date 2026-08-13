КОМИ-ИЗБА, МУЗЕЙ

Дом-музей "Коми-изба".

Начинал свою деятельность в 1972 году как музей, работающий на общественных началах. С марта 2006 года - это МУК «Пуровский районный историко-краеведческий музей».

В музее сформированы и действуют постоянные экспозиции: «История развития Пуровского района»; «Народы Севера»; «Животный мир Пуровского района»; «Вспомним всех поименно … или Война в судьбе пуровчан». В течение года музей готовит и оформляет 20-26 тематических выставок. Традиционными стали фотовыставки работ местных авторов. С 2004 года музей организует выставки художников и мастеров декоративно-прикладного искусства .

Иллюстрациии:

Дом-музей "Коми-изба".