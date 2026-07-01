КОМЭЙТО

КОМЭЙТО - пар­тия чис­той по­ли­ти­ки. По­ли­тическая пар­тия в Япо­нии .

Ос­но­ва­на в 1964 году по ини­циа­ти­ве буд­дист­ской организации Со­ка гак­кай, свыше 10 млн. адеп­тов ко­то­рой вме­сте с чле­на­ми се­мей со­ста­ви­ли её элек­то­рат.

С при­ня­ти­ем но­вой про­грам­мы Комэйто в 1970 году про­изош­ло раз­де­ле­ние функ­ций ме­ж­ду ней и Со­ка гак­кай.

С це­лью рас­ши­ре­ния со­ци­аль­ной ба­зы Комэйто про­воз­гла­си­ла се­бя «народной пар­ти­ей», иду­щей по «сред­не­му пу­ти ува­же­ния че­ло­ве­че­ско­го дос­то­ин­ст­ва», осу­ще­ст­в­ляю­щей на прак­ти­ке по­ли­ти­ку об­нов­ле­ния (ре­фор­ми­ро­ва­ния), раз­де­ляю­щей кон­цеп­цию «гу­ман­но­го со­циа­лиз­ма» и ста­вя­щей це­лью по­строе­ние «об­ще­ст­ва бла­го­сос­тоя­ния». За­ру­чив­шись под­держ­кой городских сло­ёв, Комэйто при­влек­ла на свою сто­ро­ну часть элек­то­ра­та Со­циа­ли­стической пар­тии Япо­нии и Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Япо­нии , став вто­рой по чис­лен­но­сти пар­ла­мент­ско­го пред­ста­ви­тель­ст­ва оп­по­зиц. пар­ти­ей.

В 1994 году Комэйто, как и ряд других пар­тий, са­мо­рас­пус­ти­лась и во­шла в со­став кон­сер­ва­тив­ной оп­по­зи­ци­он­ной Пар­тии но­вых ру­бе­жей. По­сле рас­па­да по­след­ней в 1998 году Комэйто вос­ста­нов­ле­на под названием «Но­вая Ко­мэй­то» и с 1999 года вме­сте с Ли­бе­раль­но-де­мо­кра­ти­че­ской пар­ти­ей Япо­нии (ЛДП) фор­ми­ру­ет коа­лиционные пра­ви­тель­ст­ва. Но­вая Ко­мэй­то под­дер­жи­ва­ет ЛДП на пар­ла­мент­ских вы­бо­рах, а так­же в пар­ла­мен­те, что по­зво­ля­ет по­след­ней ос­та­вать­ся пра­вя­щей пар­ти­ей. В то же вре­мя тес­ное со­труд­ни­че­ст­во с ЛДП да­ёт воз­мож­ность Но­вой Ко­мэй­то до­би­вать­ся реа­ли­за­ции собственных про­грамм­ных це­лей.

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