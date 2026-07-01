КОМЭЙТО
КОМЭЙТО - партия чистой политики. Политическая партия в Японии.
Основана в 1964 году по инициативе буддистской организации Сока гаккай, свыше 10 млн. адептов которой вместе с членами семей составили её электорат.
С принятием новой программы Комэйто в 1970 году произошло разделение функций между ней и Сока гаккай.
С целью расширения социальной базы Комэйто провозгласила себя «народной партией», идущей по «среднему пути уважения человеческого достоинства», осуществляющей на практике политику обновления (реформирования), разделяющей концепцию «гуманного социализма» и ставящей целью построение «общества благосостояния». Заручившись поддержкой городских слоёв, Комэйто привлекла на свою сторону часть электората Социалистической партии Японии и Коммунистической партии Японии, став второй по численности парламентского представительства оппозиц. партией.
В 1994 году Комэйто, как и ряд других партий, самораспустилась и вошла в состав консервативной оппозиционной Партии новых рубежей. После распада последней в 1998 году Комэйто восстановлена под названием «Новая Комэйто» и с 1999 года вместе с Либерально-демократической партией Японии (ЛДП) формирует коалиционные правительства. Новая Комэйто поддерживает ЛДП на парламентских выборах, а также в парламенте, что позволяет последней оставаться правящей партией. В то же время тесное сотрудничество с ЛДП даёт возможность Новой Комэйто добиваться реализации собственных программных целей.