КОМЕНСКИЙ ЯН АМОС

КОМЕНСКИЙ (Komenský, Comenius) ЯН АМОС - Чешский мыс­ли­тель- гу­ма­нист , пе­да­гог, об­щественный дея­тель.

Ро­дил­ся в се­мье чле­на про­тес­тант­ской об­щи­ны чеш­ских брать­ев. Учил­ся в Хер­борн­ской ака­де­мии и Гей­дель­берг­ском ун-те (1611-1614 годы). В 1614-1620 годах пре­по­да­вал и был про­по­вед­ни­ком в Прше­ро­ве, за­тем в Фуль­не­ке (Мо­ра­вия), где в 1618 году из­бран свя­щен­ни­ком. В 1650 году стал пер­вым епи­ско­пом чеш­ских брать­ев, вме­сте с ко­то­ры­ми под­вер­гал­ся го­не­ни­ям; с 1628 года жил в из­гна­нии в Поль­ше (город Леш­но), Венг­рии, Шве­ции, Гол­лан­дии.

Фи­лософские взгля­ды Коменского сло­жи­лись во мно­гом под влия­ни­ем идей Ф. Бэ­ко­на и Х.Л. Ви­ве­са. В ран­ней ра­бо­те «Спор­ные во­про­сы, со­б­ран­ные в са­ду фи­ло­со­фии» (1613 год) Коменский вы­де­лял три ис­точ­ни­ка по­зна­ния: чув­ст­ва, ра­зум и Свя­щен­ное Пи­са­ние, счи­тая, что «нет ни­че­го в уме, че­го рань­ше не бы­ло бы в ощу­ще­нии, как нет ни­че­го в ве­ре, че­го рань­ше не бы­ло бы в уме».

Ещё в пе­ри­од обу­че­ния Коменский со­брал ог­ром­ный язы­ко­вой ма­те­ри­ал к книге «Клад чеш­ско­го язы­ка» (ру­ко­пись сго­ре­ла в 1656 году), про­бо­вал се­бя в ду­хов­ной по­эзии, за­ни­мал­ся тео­ри­ей чешского сти­хо­сло­же­ния (трак­тат «О чеш­ской по­эзии» - «O poe­zii ceske», 1620 год). Ост­рая са­ти­ра на ев­ропейское об­ще­ст­во вре­мён Три­дца­ти­лет­ней вой­ны 1618-1648 годов со­дер­жит­ся в сочинении «Ла­би­ринт ми­ра и рай серд­ца» («Labirynt swěta a ràȷ̀ srdce», 1623 год, опубликована в 1631 году, русский перевод 1896 года), по­эти­ка ко­то­ро­го (в пер­вую оче­редь об­ра­зы ла­би­рин­та и ис­ка­жаю­щих кар­ти­ну ре­аль­но­сти оч­ков) во мно­гом пе­ре­кли­ка­ет­ся с про­из­ве­де­ния­ми ли­те­ра­ту­ры ев­ропейского мань­е­риз­ма и ба­рок­ко.

Ви­дя путь к ис­прав­ле­нию ми­ра в со­вер­шен­ст­во­ва­нии сис­те­мы вос­пи­та­ния и об­ра­зо­ва­ния лю­дей, Коменский из­ло­жил про­ект все­сто­рон­ней пе­да­го­гической ре­фор­мы и уни­вер­саль­но­го обу­че­ния в со­чи­не­ни­ях на чешский язык «Ди­дак­ти­ка» (1628-1632 годы, опубликована в 1649 году; её пе­ре­ра­бо­тан­ный в 1631-1632 годах ва­ри­ант был на­зван им «Рай церк­ви, или Рай чеш­ский») и на латинский язык «Ве­ли­кая ди­дак­ти­ка» («Didactica magna», 1633-1638 годы, опубликован в 1657 году, русский перевод 1875-1877 годов). «Ин­фор­ма­то­рий ма­те­рин­ской шко­лы» стал пер­вой тео­ри­ей до­шко­ль­но­го вос­пи­та­ния де­тей. Коменский соз­дал еди­ную сис­те­му об­ра­зо­ва­ния и на­ме­тил её струк­ту­ру: ма­те­рин­ская шко­ла (вос­пи­та­ние в се­мье под ру­ко­во­дством ма­те­ри до 6 лет), шко­ла род­но­го язы­ка для де­тей от 6 до 12 лет (изу­че­ние род­но­го язы­ка, ариф­ме­ти­ки, эле­мен­тов гео­мет­рии, гео­гра­фии, при­ро­до­ве­де­ния, чте­ние Свя­щен­но­го Пи­са­ния, зна­ком­ст­во с важ­ней­ши­ми ре­мёс­ла­ми), в круп­ных го­ро­дах для наи­бо­лее спо­соб­ных уча­щих­ся с 12 до 18 лет - ла­тин­ская шко­ла или гим­на­зия (в учеб­ный план гим­на­зии, на­ря­ду с тра­ди­ци­он­ны­ми семью сво­бод­ны­ми ис­кус­ст­ва­ми, Коменский вво­дил ес­те­ст­во­зна­ние, ис­то­рию, гео­гра­фию). На­ко­нец, в ка­ж­дом го­су­дар­ст­ве долж­на быть ака­де­мия – выс­шая шко­ла для мо­ло­дё­жи с 18 до 24 лет (к этой сис­те­ме в позд­ней­шей «Пан­пе­дии» Коменский до­ба­вил «шко­лы зре­ло­го воз­рас­та и ста­рос­ти», в ко­то­рых «пре­по­да­ёт» са­ма жизнь).

Вна­ча­ле Коменский от­да­вал пред­поч­те­ние пред­мет­но­му прин­ци­пу пре­по­да­ва­ния и под­го­то­вил ряд учеб­ни­ков по фи­зи­ке, гео­мет­рии, гео­де­зии, гео­гра­фии, ас­тро­но­мии, ис­то­рии. При­дя к убе­ж­де­нию, что че­ло­век дол­жен по­лу­чить це­ло­ст­ную сис­те­му зна­ний о при­ро­де, че­ло­ве­ке и ду­хов­ном ми­ре, он соз­дал учеб­ник «От­кры­тая дверь к язы­кам» («Janua lin­gua­rum re­serata», 1631 год), пе­ре­ве­дён­ный на 16 язы­ков. Про­ект эн­цик­ло­пе­дической сис­те­мы зна­ния - пан­со­фии («Пред­вест­ник все­об­щей муд­ро­сти» - «Pansophiæ Prod­ro­mus», 1639 год, русский перевод 1939 года) был под­дер­жан в Анг­лии и Фран­ции, английский пар­ла­мент да­же при­нял по­ста­нов­ле­ние об ор­га­ни­за­ции учё­ной кол­ле­гии для раз­ра­бот­ки «Пан­со­фии», но это­му по­ме­ша­ла гражданская вой­на.

При­гла­шён­ный в 1640-х годах в Шве­цию для про­ве­де­ния школь­ной ре­фор­мы, Коменский под­го­то­вил учеб­ни­ки латинского языка для шведских школ: «Пред­две­рие ла­тин­ско­го язы­ка» («Vestibulum latinæ linguæ»), «Зал ла­ти­низ­ма» («Atrium linguæ latinæ », 1643-1649 годы, опубликован в 1649 году) и др. С 1650 года про­во­дил ре­фор­му школ в Венг­рии, где в Ша­рош­па­та­ке пы­тал­ся час­тич­но реа­ли­зо­вать свою идею уст­рой­ст­ва шко­лы, обос­но­вав её прин­ци­пы в сочинении «Пан­со­фи­че­ская шко­ла» (1651 год). Ил­лю­ст­ри­ро­ван­ный учеб­ник латинского языка для на­чи­наю­щих «Мир чув­ст­вен­ных ве­щей в кар­тин­ках» («Orbis sensualium pictus», 1658 год, русский перевод 1768 года) стал обя­за­тель­ной учеб­ной кни­гой по «Ус­та­ву на­род­ных учи­лищ в Рос­сий­ской им­пе­рии» (1786 год).

С 1656 года Коменский жил в Ам­стер­да­ме, где под­го­то­вил 4-том­ное со­б­ра­ние сво­их латинских пе­да­го­гических со­чи­не­ний. На­ча­тый в 1644 году труд «Все­об­щий со­вет об ис­прав­ле­нии дел че­ло­ве­че­ских» («De rerum humanarum emen­datione consultatio catholica», части 1-2, 1662 год, пол­но­стью из­дан в 1966 году в Пра­ге), став­ший ито­гом его фи­лософско-пе­да­го­гических и со­ци­аль­но-ре­фор­ма­тор­ских пла­нов, пред­став­ля­ет со­бой гран­ди­оз­ный про­ект улуч­ше­ния об­щественной жиз­ни и ме­ж­ду­народных от­но­ше­ний че­рез ус­та­нов­ле­ние все­об­ще­го ми­ра и ве­ро­тер­пи­мо­сти, вы­рав­ни­ва­ния эко­но­ми­че­ско­го и куль­тур­но­го уров­ня всех на­ро­дов, все­об­ще­го обу­че­ния и вос­пи­та­ния, оди­на­ко­во­го для всех лю­дей. Про­из­ве­де­ние со­сто­ит из не­сколь­ких час­тей, по­свя­щён­ных все­об­ще­му «про­бу­ж­де­нию» («Па­не­гер­сия»), «про­све­ще­нию» («Па­нав­гия»), «все­об­щей муд­ро­сти» («Пан­со­фия»), все­об­ще­му «уст­рое­нию» («Пан­так­сия») и «вос­пи­та­нию» («Пан­пе­дия»), для по­вы­ше­ния эф­фек­тив­но­сти ко­то­ро­го и обес­пе­че­ния со­труд­ни­че­ст­ва ме­ж­ду на­ро­да­ми Коменский пред­ла­гал соз­дать «все­об­щий язык» («Панг­ло­тия»). «Все­об­щее ис­прав­ле­ние» («Па­нор­то­сия») за­вер­ша­ет этот про­ект пол­но­го пре­об­ра­зо­ва­ния всех сфер че­ло­ве­че­ской дея­тель­но­сти (пре­ж­де все­го фи­ло­со­фии, ре­ли­гии и по­ли­ти­ки), при­чём са­мо­ис­прав­ле­ние ка­ж­до­го отдельного че­ло­ве­ка свя­зы­ва­лось Коменским с ис­прав­ле­ни­ем основных об­щественных ин­сти­ту­тов (се­мьи, шко­лы, церк­ви, го­су­дар­ст­ва). Идеи Коменского ока­за­ли гро­мад­ное воз­дей­ст­вие на всё по­сле­дую­щее раз­ви­тие ев­ропейской пе­да­го­ги­ки.

Сочинения:

Opera didactica omnia. Praha, 1957. Vol. 1–3;

Избр. пе­да­го­ги­че­ские соч. М., 1982. Т. 1–2;

Соч. М., 1997;

[Избр. соч.]. М., 2002.

Иллюстрации:

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