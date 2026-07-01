КОМЕНСКИЙ ЯН АМОС
КОМЕНСКИЙ (Komenský, Comenius) ЯН АМОС - Чешский мыслитель-гуманист, педагог, общественный деятель.
Родился в семье члена протестантской общины чешских братьев. Учился в Херборнской академии и Гейдельбергском ун-те (1611-1614 годы). В 1614-1620 годах преподавал и был проповедником в Пршерове, затем в Фульнеке (Моравия), где в 1618 году избран священником. В 1650 году стал первым епископом чешских братьев, вместе с которыми подвергался гонениям; с 1628 года жил в изгнании в Польше (город Лешно), Венгрии, Швеции, Голландии.
Философские взгляды Коменского сложились во многом под влиянием идей Ф. Бэкона и Х.Л. Вивеса. В ранней работе «Спорные вопросы, собранные в саду философии» (1613 год) Коменский выделял три источника познания: чувства, разум и Священное Писание, считая, что «нет ничего в уме, чего раньше не было бы в ощущении, как нет ничего в вере, чего раньше не было бы в уме».
Ещё в период обучения Коменский собрал огромный языковой материал к книге «Клад чешского языка» (рукопись сгорела в 1656 году), пробовал себя в духовной поэзии, занимался теорией чешского стихосложения (трактат «О чешской поэзии» - «O poezii ceske», 1620 год). Острая сатира на европейское общество времён Тридцатилетней войны 1618-1648 годов содержится в сочинении «Лабиринт мира и рай сердца» («Labirynt swěta a ràȷ̀ srdce», 1623 год, опубликована в 1631 году, русский перевод 1896 года), поэтика которого (в первую очередь образы лабиринта и искажающих картину реальности очков) во многом перекликается с произведениями литературы европейского маньеризма и барокко.
Видя путь к исправлению мира в совершенствовании системы воспитания и образования людей, Коменский изложил проект всесторонней педагогической реформы и универсального обучения в сочинениях на чешский язык «Дидактика» (1628-1632 годы, опубликована в 1649 году; её переработанный в 1631-1632 годах вариант был назван им «Рай церкви, или Рай чешский») и на латинский язык «Великая дидактика» («Didactica magna», 1633-1638 годы, опубликован в 1657 году, русский перевод 1875-1877 годов). «Информаторий материнской школы» стал первой теорией дошкольного воспитания детей. Коменский создал единую систему образования и наметил её структуру: материнская школа (воспитание в семье под руководством матери до 6 лет), школа родного языка для детей от 6 до 12 лет (изучение родного языка, арифметики, элементов геометрии, географии, природоведения, чтение Священного Писания, знакомство с важнейшими ремёслами), в крупных городах для наиболее способных учащихся с 12 до 18 лет - латинская школа или гимназия (в учебный план гимназии, наряду с традиционными семью свободными искусствами, Коменский вводил естествознание, историю, географию). Наконец, в каждом государстве должна быть академия – высшая школа для молодёжи с 18 до 24 лет (к этой системе в позднейшей «Панпедии» Коменский добавил «школы зрелого возраста и старости», в которых «преподаёт» сама жизнь).
Вначале Коменский отдавал предпочтение предметному принципу преподавания и подготовил ряд учебников по физике, геометрии, геодезии, географии, астрономии, истории. Придя к убеждению, что человек должен получить целостную систему знаний о природе, человеке и духовном мире, он создал учебник «Открытая дверь к языкам» («Janua linguarum reserata», 1631 год), переведённый на 16 языков. Проект энциклопедической системы знания - пансофии («Предвестник всеобщей мудрости» - «Pansophiæ Prodromus», 1639 год, русский перевод 1939 года) был поддержан в Англии и Франции, английский парламент даже принял постановление об организации учёной коллегии для разработки «Пансофии», но этому помешала гражданская война.
Приглашённый в 1640-х годах в Швецию для проведения школьной реформы, Коменский подготовил учебники латинского языка для шведских школ: «Преддверие латинского языка» («Vestibulum latinæ linguæ»), «Зал латинизма» («Atrium linguæ latinæ », 1643-1649 годы, опубликован в 1649 году) и др. С 1650 года проводил реформу школ в Венгрии, где в Шарошпатаке пытался частично реализовать свою идею устройства школы, обосновав её принципы в сочинении «Пансофическая школа» (1651 год). Иллюстрированный учебник латинского языка для начинающих «Мир чувственных вещей в картинках» («Orbis sensualium pictus», 1658 год, русский перевод 1768 года) стал обязательной учебной книгой по «Уставу народных училищ в Российской империи» (1786 год).
С 1656 года Коменский жил в Амстердаме, где подготовил 4-томное собрание своих латинских педагогических сочинений. Начатый в 1644 году труд «Всеобщий совет об исправлении дел человеческих» («De rerum humanarum emendatione consultatio catholica», части 1-2, 1662 год, полностью издан в 1966 году в Праге), ставший итогом его философско-педагогических и социально-реформаторских планов, представляет собой грандиозный проект улучшения общественной жизни и международных отношений через установление всеобщего мира и веротерпимости, выравнивания экономического и культурного уровня всех народов, всеобщего обучения и воспитания, одинакового для всех людей. Произведение состоит из нескольких частей, посвящённых всеобщему «пробуждению» («Панегерсия»), «просвещению» («Панавгия»), «всеобщей мудрости» («Пансофия»), всеобщему «устроению» («Пантаксия») и «воспитанию» («Панпедия»), для повышения эффективности которого и обеспечения сотрудничества между народами Коменский предлагал создать «всеобщий язык» («Панглотия»). «Всеобщее исправление» («Панортосия») завершает этот проект полного преобразования всех сфер человеческой деятельности (прежде всего философии, религии и политики), причём самоисправление каждого отдельного человека связывалось Коменским с исправлением основных общественных институтов (семьи, школы, церкви, государства). Идеи Коменского оказали громадное воздействие на всё последующее развитие европейской педагогики.
Сочинения:
Opera didactica omnia. Praha, 1957. Vol. 1–3;
Избр. педагогические соч. М., 1982. Т. 1–2;
Соч. М., 1997;
[Избр. соч.]. М., 2002.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.