КОМЕДИЙНАЯ ХОРОМИНА
КОМЕДИЙНАЯ ХОРОМИНА - первое театральное здание в России, построенное в 1672 году по указу царя Алексея Михайловича в селе Преображенское под Москвой для спектаклей первого русского придворного театра.
Комедийная хоромина представляла собой просторную палату, стены которой были обиты красным сукном, пол - зелёным; сцену образовывала часть палаты, отгороженная «завесой»; напротив неё у дальней стены было устроено специальное помещение («клеть»), откуда «сквозь решётку» смотрели комедию царица и царевны. Сцена оформлялась «рамами перспективного письма» (то есть декорациями), созданными живописцем А. Абакумовым и др. под присмотром «иноземца» П. Энглеса. Шитьём костюмов ведал портной К. Мейсен.
17 (27) октября 1672 года состоялся первый спектакль - «Артаксерксово действо» (инсценировка библейской легенды об Эсфири), который велено было «учинить» пастору московской лютеранской церкви магистру И.Г. Грегори. Он выучил для этого около 60 молодых людей, состоявших по большей части на военной службе; лишь несколько главных ролей исполняли приглашённые иностранные профессиональные актёры (причём все роли, в том числе женские, исполнялись мужчинами). В июне 1673 года были набраны русские актёры из молодых подьячих и других служащих (около 70 человек), с которыми Грегори подготовил «Олофернову комедию, или Иудифь». В последующие годы в репертуар театра вошли пьесы «Темир-Аксаково действо», «Малая прохладная комедия об Иосифе», «Жалобная комедия об Адаме и Еве», «Комедия о Давиде с Голиафом» и др., а также балет об Орфее, постановкой которого занимался инженер фортификации швед Н. Лим.
В феврале 1675 года Грегори умер, и театральное дело продолжали его помощники Ю. Гибнер и С. Чижинский. Летом 1675 года к Комедийной хоромине пристроили «горницу 3 сажень», а к ней ещё такие же «сени». Ведал всем, относившимся к театру, боярин А.С. Матвеев. После смерти царя Алексея Михайловича спектакли прекратились, актёров распустили, а Матвеева вскоре отправили в ссылку. В 1707-1711 годах в Преображенском устраивала спектакли царевна Наталья Алексеевна, младшая сестра Петра I.
Литературу смотри при статье Комедиальная храмина.