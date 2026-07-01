КОМЕДИЙНАЯ ХОРОМИНА

КОМЕДИЙНАЯ ХОРОМИНА - пер­вое те­ат­раль­ное зда­ние в Рос­сии, по­стро­ен­ное в 1672 году по ука­зу ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча в селе Пре­об­ра­жен­ское под Мо­ск­вой для спек­так­лей пер­во­го русского при­двор­ного те­ат­ра.

Комедийная хоромина пред­став­ля­ла со­бой про­сто­рную па­ла­ту, сте­ны ко­то­рой бы­ли оби­ты крас­ным сук­ном, пол - зе­лёным; сце­ну об­ра­зо­вы­ва­ла часть па­ла­ты, от­горо­жен­ная «за­ве­сой»; на­про­тив неё у даль­ней сте­ны бы­ло уст­рое­но специальное по­ме­ще­ние («клеть»), от­ку­да «сквозь ре­шёт­ку» смот­ре­ли ко­ме­дию ца­ри­ца и ца­рев­ны. Сце­на оформ­ля­лась «ра­ма­ми пер­спек­тив­но­го пись­ма» (то есть де­ко­ра­ция­ми), соз­дан­ны­ми жи­во­пис­цем А. Аба­ку­мо­вым и др. под при­смот­ром «ино­зем­ца» П. Эн­г­ле­са. Шить­ём кос­тю­мов ве­дал порт­ной К. Мей­сен.

17 (27) октября 1672 года со­сто­ял­ся пер­вый спек­такль - «Ар­так­сер­ксо­во дей­ст­во» (инс­це­ни­ров­ка биб­лей­ской ле­ген­ды об Эс­фи­ри), ко­то­рый ве­ле­но бы­ло «учи­нить» пас­то­ру московской лю­те­ран­ской церк­ви ма­ги­ст­ру И.Г. Гре­го­ри. Он вы­учил для это­го около 60 мо­ло­дых лю­дей, со­сто­яв­ших по боль­шей час­ти на во­енной служ­бе; лишь несколько главных ро­лей ис­пол­ня­ли при­гла­шён­ные иностранные профессиональные ак­тё­ры (при­чём все роли, в том числе жен­ские, ис­пол­ня­лись муж­чи­на­ми). В ию­не 1673 года бы­ли на­бра­ны русские ак­тё­ры из мо­ло­дых подь­ячих и других слу­жа­щих (около 70 человек), с ко­то­ры­ми Гре­го­ри под­го­то­вил «Оло­фер­но­ву ко­ме­дию, или Иу­дифь». В по­сле­дую­щие го­ды в ре­пер­ту­ар те­ат­ра во­шли пье­сы «Те­мир-Ак­са­ко­во дей­ст­во», «Ма­лая про­хлад­ная ко­ме­дия об Ио­си­фе», «Жа­лоб­ная ко­ме­дия об Ада­ме и Еве», «Ко­ме­дия о Да­ви­де с Го­лиа­фом» и др., а так­же ба­лет об Ор­фее, по­ста­нов­кой ко­то­ро­го за­ни­мал­ся ин­же­нер фор­ти­фи­ка­ции швед Н. Лим.

В феврале 1675 года Гре­го­ри умер, и те­ат­раль­ное де­ло про­дол­жа­ли его по­мощ­ни­ки Ю. Гиб­нер и С. Чи­жин­ский. Ле­том 1675 года к Комедийной хоромине при­строи­ли «гор­ни­цу 3 са­жень», а к ней ещё та­кие же «се­ни». Ве­дал всем, от­но­сив­шим­ся к те­ат­ру, боя­рин А.С. Мат­ве­ев . Пос­ле смер­ти ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча спек­так­ли пре­кра­ти­лись, ак­тё­ров рас­пус­ти­ли, а Мат­вее­ва вско­ре от­пра­ви­ли в ссыл­ку. В 1707-1711 годах в Пре­об­ра­жен­ском уст­раи­ва­ла спек­так­ли ца­рев­на На­та­лья Алек­се­ев­на, млад­шая се­ст­ра Пет­ра I .

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