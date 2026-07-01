КОМЕДИАЛЬНАЯ ХРАМИНА
КОМЕДИАЛЬНАЯ ХРАМИНА - театральное здание, выстроенное в 1703 году в Москве на Красной площади для первого русского публичного государственного театра.
По указу Петра I в 1702 году из Гданьска была выписана в Москву немецкая труппа в составе 9 человек под руководством И. Кунста. В октябре 1702 года в дополнение к немецким комедиантам в актёры набрали 12 русских и отдали на обучение к Кунсту. 8(19) декабря 1702 года состоялся первый спектакль, разыгранный в доме Ф.Я. Лефорта в Немецкой слободе, где наскоро оборудовали театральный зал (каждая труппа играла на своём языке).
К октябрю 1703 года на Красной площади (вдоль Кремлёвской стены, между Спасскими и Никольскими воротами) для театра было построено специальное здание, получившее название Комедиальная храмина. Театральный зал имел «театрум», то есть помост сцены, «нижние места», то есть партер (сидячий), «хоры», то есть галерею или балкон, и «чуланы» - ложи (располагавшиеся, вероятно, в один ярус и снабжённые занавесками). Сцену оснастили машинерией (в 1705 году в спектакле «Комедия о Баязете и Тамерлане» использовались 2 «спускные машины»). В эти годы к приездам Петра I в Москву театр ставил, как правило, «триумфальную комедию, а также комические пьесы со множеством шутовских и фарсовых эпизодов.
В начале февраля 1703 года Кунст умер и на его место был взят проживавший в Москве «золотых дел мастер» О. Фюрст. В конце мая 1706 года немецкие комедианты были уволены. В 1707 году в связи с решением Петра I укрепить Москву перед серьёзными военными действиями здание начали разбирать, спектакли прекратились. Костюмы, реквизит, тексты пьес и часть декораций царевна Наталья Алексеевна перевезла из Комедиальной храмины к себе в село Преображенское, где устраивала спектакли в Комедийной хоромине. В её штат перешли и главные русские актёры из публичного театра. Здание Комедиальной храмины использовалось в основном для хранения театральных декораций. Окончательно разобрано в 1721 году при строительстве Арсенала.