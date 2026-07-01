КОМЕДИАЛЬНАЯ ХРАМИНА

КОМЕДИАЛЬНАЯ ХРАМИНА - те­ат­раль­ное зда­ние, вы­стро­ен­ное в 1703 году в Мо­ск­ве на Крас­ной площади для пер­во­го русского пуб­лич­но­го государственного те­ат­ра.

По ука­зу Пет­ра I в 1702 году из Гдань­ска бы­ла вы­пи­са­на в Мо­ск­ву немецкая труп­па в со­ста­ве 9 человек под руководством И. Кун­ста. В октябре 1702 года в до­пол­не­ние к немецким ко­ме­ди­ан­там в ак­тё­ры на­бра­ли 12 рус­ских и от­да­ли на обу­че­ние к Кун­сту. 8(19) декабря 1702 года со­сто­ял­ся пер­вый спек­такль, ра­зы­гран­ный в до­ме Ф.Я. Ле­фор­та в Не­мец­кой сло­бо­де, где на­ско­ро обо­рудо­ва­ли те­ат­раль­ный зал (ка­ж­дая труп­па иг­ра­ла на сво­ём язы­ке).

К октябрю 1703 года на Красной площади (вдоль Крем­лёв­ской сте­ны, ме­ж­ду Спас­ски­ми и Ни­коль­ски­ми во­ро­та­ми) для те­ат­ра бы­ло по­строе­но специальное зда­ние, по­лу­чив­шее название Комедиальная храмина. Те­ат­раль­ный зал имел «те­ат­рум», то есть по­мост сце­ны, «ниж­ние мес­та», то есть пар­тер (си­дя­чий), «хо­ры», то есть га­ле­рею или бал­кон, и «чу­ла­ны» - ло­жи (рас­пола­гав­шие­ся, ве­ро­ят­но, в один ярус и снаб­жён­ные за­на­вес­ка­ми). Сце­ну ос­на­сти­ли ма­ши­не­ри­ей (в 1705 году в спек­так­ле «Ко­ме­дия о Бая­зе­те и Та­мер­ла­не» ис­поль­зо­ва­лись 2 «спу­ск­ные ма­ши­ны»). В эти го­ды к при­ез­дам Пе­тра I в Мо­ск­ву те­атр ста­вил, как пра­ви­ло, «три­ум­фаль­ную ко­ме­дию, а так­же ко­мические пье­сы со мно­же­ст­вом шу­тов­ских и фар­со­вых эпи­зо­дов.

В на­ча­ле февраля 1703 года Кунст умер и на его ме­сто был взят про­жи­вав­ший в Мо­ск­ве «зо­ло­тых дел мас­тер» О. Фюрст. В кон­це мая 1706 года немецкие ко­ме­ди­ан­ты бы­ли уво­ле­ны. В 1707 году в свя­зи с ре­ше­ни­ем Пе­т­ра I ук­ре­пить Мо­ск­ву пе­ред серь­ёз­ны­ми во­енными дейст­вия­ми зда­ние на­ча­ли раз­би­рать, спек­так­ли пре­кра­ти­лись. Кос­тю­мы, ре­к­ви­зит, тек­сты пьес и часть де­ко­ра­ций ца­рев­на На­та­лья Алек­се­ев­на пе­ре­вез­ла из Комедиальной храмины к се­бе в село Пре­об­ра­жен­ское, где уст­раи­ва­ла спек­так­ли в Ко­ме­дий­ной хо­ро­ми­не. В её штат пе­ре­шли и главные русские актё­ры из пуб­лич­но­го те­ат­ра. Зда­ние Комедиальной храмины ис­поль­зо­ва­лось в основном для хра­не­ния те­ат­раль­ных де­ко­ра­ций. Окон­ча­тель­но ра­зоб­ра­но в 1721 году при строи­тель­ст­ве Ар­се­на­ла.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)