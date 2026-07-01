КОМЕДИ ФРАНСЕЗ
КОМЕДИ ФРАНСЕЗ («La Comédie-Française»; официальное название - «Театр Франсе», «Théâtre-Français» - «Французский театр») - старейший национальный драматический театр Франции.
Создан в 1680 году в Париже указом Людовика XIV, объединившим некогда враждовавшие труппы Мольера и театра «Бургундский отель». «Комеди Франсез» получил монопольное право на театральные представления в Париже. Назначаемые королём суперинтенданты выдавали актёрам дотацию из казны, контролировали репертуар, состав труппы, распределение ролей и др. «Комеди Франсез» представлял собой актёрское товарищество (société).
Труппа делилась на сосьетеров, имевших право на целый пай или его часть, и пансионеров, получавших жалованье. Людовик XIV лично выбрал 27 актёров из бывшей мольеровской труппы, специализировавшейся на представлении комедий, и «бургундцев», игравших в основном трагический репертуар.К концу XVII века завершился процесс формирования сценического амплуа, и труппа «Комеди Франсез» стала образцовой моделью для театра эпохи Просвещения. Трагическая школа игры, идущая от Ж. Расина, расписывавшего актёрам интонации роли нотными знаками, и комическая - мольеровская («Комеди Франсез» часто называют «домом Мольера»), ориентированная на подлинность сценического существования и реалистическая узнаваемость образа, заложили основу актёрской традиции «Комеди Франсез».
Во время Французской революции XVIII века «Комеди Франсез» переименовали в «Театр Нации». Политическая борьба внутри театра привела к расколу труппы, часть которой во главе с Ф.Ж. Тальма образовала «Театр Республики». В 1799 году труппа воссоединилась под прежним названием и переехала в помещение Пале-Рояль, где ранее играла труппа Мольера (театр работает там и до сих пор). В 1849 году Наполеон III утвердил должность генерального администратора, подчиняющегося министру внутренних дел (финансовые и административные функции перешли также в его ведение - такое положение дел сохраняется и в XXI веке).
На рубеже XIX-XX веков труппа «Комеди Франсез» переживала глубокий кризис, не принимая новые театральные формы, связанные с рождением режиссёрского театра. Новый этап начался, когда в 1936 году руководитель театра Э. Бурде пригласил на академическую сцену Ж. Копо и режиссёров-авангардистов Л. Жуве, Ш. Дюллена и Г. Бати, не разрушивших, но обновивших классическую традицию. Во 2-й половине XX - начале XXI веков «Комеди Франсез» развивается в двух направлениях: с одной стороны, сохраняя классическую традицию и актёрскую школу, с другой - утверждая современный репертуар и режиссёрские новации. В 1946 году у «Комеди Франсез» появилась вторая театральная площадка - «Одеон», в 1993 году - третья (театр «Старая голубятня»). В 1996 году при «Комеди Франсез» был организован Театр-студия.
Иллюстрации:
Сцена из спектакля «Басни Лафонтена». Театр «Комеди Франсез». Архив БРЭ.