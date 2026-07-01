КОМЕДИ ФРАНСЕЗ

КОМЕДИ ФРАНСЕЗ («La Comédie-Fran­çaise»; официальное название - «Те­атр Фран­се», «Théâtre-Français» - «Фран­цуз­ский те­атр») - ста­рей­ший национальный дра­ма­тический те­атр Фран­ции.

Соз­дан в 1680 году в Па­ри­же ука­зом Лю­до­ви­ка XIV , объ­е­ди­нив­шим не­ко­гда вра­ж­до­вав­шие труп­пы Моль­е­ра и те­ат­ра «Бур­гунд­ский отель». «Комеди Франсез» по­лу­чил мо­но­поль­ное пра­во на те­ат­раль­ные пред­став­ле­ния в Па­ри­же. На­зна­чае­мые ко­ро­лём су­пер­ин­тен­дан­ты вы­да­ва­ли ак­тё­рам до­та­цию из каз­ны, кон­тро­ли­ро­ва­ли ре­пер­ту­ар, со­став труп­пы, рас­пре­де­ле­ние ро­лей и др. «Комеди Франсез» пред­став­лял со­бой ак­тёр­ское то­ва­ри­ще­ст­во (société).

Труп­па де­ли­лась на сось­е­те­ров, имев­ших пра­во на це­лый пай или его часть, и пан­сио­не­ров, по­лу­чав­ших жа­ло­ва­нье. Лю­до­вик XIV лич­но вы­брал 27 ак­тё­ров из бывшей моль­е­ров­ской труп­пы, спе­циа­ли­зи­ро­вав­шей­ся на пред­став­ле­нии ко­ме­дий, и «бур­гунд­цев», иг­рав­ших в основном тра­гический ре­пер­ту­ар.К концу XVII века за­вер­шил­ся про­цесс фор­ми­ро­ва­ния сце­нического ам­п­луа, и труп­па «Комеди Франсез» ста­ла об­раз­цо­вой мо­де­лью для те­ат­ра эпо­хи Про­све­ще­ния. Тра­гическая шко­ла иг­ры, иду­щая от Ж. Ра­си­на, рас­пи­сы­вав­ше­го ак­тё­рам ин­то­на­ции ро­ли нот­ны­ми зна­ка­ми, и ко­ми­ческая - моль­е­ров­ская («Комеди Франсез» час­то на­зы­ва­ют «до­мом Моль­е­ра»), ори­ен­ти­ро­ван­ная на под­лин­ность сце­нического су­ще­ст­во­ва­ния и реа­ли­стическая уз­на­вае­мость об­раза, за­ло­жи­ли ос­но­ву ак­тёр­ской тра­ди­ции «Комеди Франсез».

Во вре­мя Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века «Комеди Франсез» пе­ре­име­но­ва­ли в «Те­атр На­ции». По­ли­тическая борь­ба внут­ри те­ат­ра при­ве­ла к рас­ко­лу труп­пы, часть ко­то­рой во гла­ве с Ф.Ж. Таль­ма об­ра­зо­ва­ла «Те­атр Рес­пуб­ли­ки». В 1799 году труп­па вос­со­еди­ни­лась под преж­ним названием и пе­ре­еха­ла в по­ме­ще­ние Па­ле-Ро­яль, где ра­нее иг­ра­ла труп­па Моль­е­ра (те­атр ра­бо­та­ет там и до сих пор). В 1849 году На­по­ле­он III ут­вер­дил долж­ность ге­не­раль­но­го ад­ми­ни­ст­ра­то­ра, под­чи­няю­ще­го­ся ми­ни­ст­ру внутренних дел (фи­нан­со­вые и административные функ­ции пе­ре­шли так­же в его ве­де­ние - та­кое по­ло­же­ние дел со­хра­ня­ет­ся и в XXI веке).

На ру­бе­же XIX-XX веков труп­па «Комеди Франсез» пе­ре­жива­ла глу­бо­кий кри­зис, не при­ни­мая но­вые те­ат­раль­ные фор­мы, свя­зан­ные с рож­де­ни­ем ре­жис­сёр­ско­го те­ат­ра. Но­вый этап на­чал­ся, ко­гда в 1936 году ру­ко­во­ди­тель те­ат­ра Э. Бур­де при­гла­сил на ака­де­мическую сце­ну Ж. Ко­по и ре­жис­сё­ров-аван­гар­ди­стов Л. Жу­ве, Ш. Дюл­ле­на и Г. Ба­ти, не раз­ру­шив­ших, но об­но­вив­ших клас­сическую тра­ди­цию. Во 2-й половине XX - начале XXI веков «Комеди Франсез» раз­ви­ва­ет­ся в двух на­прав­ле­ни­ях: с од­ной сто­ро­ны, со­хра­няя клас­сическую тра­ди­цию и ак­тёр­скую шко­лу, с дру­гой - ут­вер­ждая современный ре­пер­ту­ар и ре­жис­сёр­ские но­ва­ции. В 1946 году у «Комеди Франсез» поя­ви­лась вто­рая те­ат­раль­ная пло­щад­ка - «Оде­он», в 1993 году - тре­тья (те­атр «Ста­рая го­лу­бят­ня»). В 1996 году при «Комеди Франсез» был ор­га­ни­зо­ван Те­атр-сту­дия.

Иллюстрации:

Сце­на из спек­так­ля «Бас­ни Ла­фон­те­на». Те­атр «Ко­ме­ди Фран­сез». Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)