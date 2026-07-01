КОМЕЧ АЛЕКСЕЙ ИЛЬИЧ

КОМЕЧ АЛЕКСЕЙ ИЛЬИЧ - российский ис­то­рик ис­кус­ст­ва.

Окон­чил МГУ (1959 год); сре­ди учи­те­лей - В.Н. Ла­за­рев . Ра­бо­тал в Му­зее ар­хи­тек­ту­ры имени А.В. Щу­се­ва (1959-1960 годы), На­уч­но-ме­то­дическом со­ве­те по ох­ра­не па­мят­ни­ков АН СССР (1960-1964 годы), в Институте ис­то­рии ис­кусств Министерства куль­ту­ры СССР (с 1969 года; ны­не Государственный институт ис­кус­ст­во­зна­ния; в 1994-2006 годах ди­рек­тор), так­же в Государственном НИИ рес­тав­ра­ции (в 1991-1993 годах ди­рек­тор).

Доктор ис­кус­ст­во­зна­ния (1989 год). Спе­циа­лист в об­лас­ти ви­зан­тий­ской и древнерусской ар­хи­тек­ту­ры, ав­тор раз­де­лов в боль­ших кол­лек­тив­ных тру­дах, ста­тей, мо­но­гра­фических ис­сле­до­ва­ний. Ис­сле­до­вал ге­не­зис и свое­об­ра­зие древнерусской ар­хи­тек­ту­ры раз­ных ре­гио­нов и пе­рио­дов в ши­ро­ком кон­тек­сте ви­зантийской ар­хи­тек­ту­ры (как в её сто­лич­ном, так и про­вин­циаль­ных ва­ри­ан­тах). Ана­лиз об­раз­ной вы­ра­зи­тель­но­сти ар­хи­тек­ту­ры в ра­бо­тах Комеча не­из­мен­но со­че­та­ет­ся с рас­кры­ти­ем её со­дер­жа­тель­ных ас­пек­тов и эс­те­тической цен­но­сти.

Важ­ней­ши­ми за­да­ча­ми на­учной и об­щественной дея­тель­но­сти счи­тал ох­ра­ну ар­хитектурного на­сле­дия, со­хра­не­ние ис­то­рического об­ли­ка русских го­ро­дов. Один из ав­то­ров, со­ста­ви­тель и на­учный ре­дак­тор из­да­ний «Па­мят­ни­ки ар­хи­тек­ту­ры Мо­ск­вы» (тома 1-8, 1982-2007 годы), «Судь­ба куль­тур­но­го на­сле­дия Рос­сии в ХХ ве­ке» (тома 1-3, 2003 год). Про­фес­сио­наль­но за­ни­мал­ся ар­хи­тек­тур­но-пей­заж­ной фо­то­гра­фи­ей.

Сочинения:

Ор­лов­ская об­ласть. Ка­та­лог па­мят­ни­ков ар­хи­тек­ту­ры. М., 1985 (соавт.);

Древ­не­рус­ское зод­че­ст­во кон­ца X – на­ча­ла XII в. М., 1987;

Ар­хи­тек­тур­ные па­мят­ни­ки Смо­лен­ской об­лас­ти. Ка­та­лог. М., 1987. Кн. 1–2 (со­авт.);

Old Rus­sian cities. L., 1991;

Ка­мен­ная ле­то­пись Пско­ва XII – на­ча­ла XVI в. М., 1993;

Рус­ские мона­сты­ри. М., 2001.