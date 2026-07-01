КОМЕЧ АЛЕКСЕЙ ИЛЬИЧ
КОМЕЧ АЛЕКСЕЙ ИЛЬИЧ - российский историк искусства.
Окончил МГУ (1959 год); среди учителей - В.Н. Лазарев. Работал в Музее архитектуры имени А.В. Щусева (1959-1960 годы), Научно-методическом совете по охране памятников АН СССР (1960-1964 годы), в Институте истории искусств Министерства культуры СССР (с 1969 года; ныне Государственный институт искусствознания; в 1994-2006 годах директор), также в Государственном НИИ реставрации (в 1991-1993 годах директор).
Доктор искусствознания (1989 год). Специалист в области византийской и древнерусской архитектуры, автор разделов в больших коллективных трудах, статей, монографических исследований. Исследовал генезис и своеобразие древнерусской архитектуры разных регионов и периодов в широком контексте византийской архитектуры (как в её столичном, так и провинциальных вариантах). Анализ образной выразительности архитектуры в работах Комеча неизменно сочетается с раскрытием её содержательных аспектов и эстетической ценности.
Важнейшими задачами научной и общественной деятельности считал охрану архитектурного наследия, сохранение исторического облика русских городов. Один из авторов, составитель и научный редактор изданий «Памятники архитектуры Москвы» (тома 1-8, 1982-2007 годы), «Судьба культурного наследия России в ХХ веке» (тома 1-3, 2003 год). Профессионально занимался архитектурно-пейзажной фотографией.
Сочинения:
Орловская область. Каталог памятников архитектуры. М., 1985 (соавт.);
Древнерусское зодчество конца X – начала XII в. М., 1987;
Архитектурные памятники Смоленской области. Каталог. М., 1987. Кн. 1–2 (соавт.);
Old Russian cities. L., 1991;
Каменная летопись Пскова XII – начала XVI в. М., 1993;
Русские монастыри. М., 2001.