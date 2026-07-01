КОМБАРЬЁ

КОМБАРЬЁ (Combarieu) Жюль Жюль Ле­он Жан - французский му­зы­ко­вед, пе­да­гог и музыкальный дея­тель.

Пер­во­на­чаль­ное музыкальное об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил в Као­ре под руководством Т. Лан­г­ла­на. Учил­ся в Сор­бон­не и в Бер­линском университете (у Ф. Шпит­ты). Пре­по­да­вал в па­риж­ских ли­це­ях Кон­дор­се и Луи-ле-Гран, в 1904-1910 годах чи­тал курс лек­ций по ис­то­рии му­зы­ки в Кол­леж де Франс. Вы­сту­пал со стать­я­ми в пе­ри­одических из­да­ни­ях (пре­имущественно в «Revue philoso­phique» и «Revue critique»). Ос­но­вал (совместно с Р. Рол­ла­ном, П. Об­ри , А. Эс­пе­ром и др.) и воз­глав­лял (1901-1912 годы) музыкальный журнал «Revue d’historique et de critique musicales» (с 1904 «Revue musicale»).

Ис­сле­до­вал про­бле­мы музыкальной эс­те­ти­ки (дис­сер­та­ция о вы­ра­зительных сред­ст­вах му­зы­ки и по­эзии в их со­пос­тав­ле­нии), музыкальной ар­хео­ло­гии, рит­ма и мет­ра (в све­те уче­ния Р. Вест­фа­ля) и др. Главный труд Комбарьё - «Ис­тория му­зы­ки от ис­то­ков до на­ча­ла XX ве­ка» («Histoire de la musique des origines au d ́еbut du XX-e siécle», 1913-1919 годы, за­кон­чил 3 то­ма; пер­вые 2 то­ма под названием «Ис­то­рия му­зы­ки от ис­то­ков до смер­ти Бет­хо­ве­на»; впо­след­ст­вии Р. Дю­ме­ниль пе­ре­ра­бо­тал 3-й том и на­пи­сал 4-й и 5-й то­ма). Тру­ды Комбарьё от­ли­ча­ют­ся бо­гат­ст­вом фак­тического ма­те­риа­ла, про­ду­ман­но­стью кон­цеп­ции, тща­тель­но­стью музыкального ана­ли­за.

Сочинения:

Les rapports de la musique et de la poésie considérées au point de vue de l’expression. P., 1894;

Étude de philologie musicale... P., 1897–1909. [Pt.] 1–3;

La musique, ses lois, son évo­lution. P., 1907;

Фран­цуз­ская му­зы­ка XVI в. М., 1932;

Му­зы­ка в ан­тич­ном ми­ре // Му­зы­каль­ная куль­ту­ра древ­не­го ми­ра. Л., 1937.