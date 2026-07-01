КОМБАРЬЁ
КОМБАРЬЁ (Combarieu) Жюль Жюль Леон Жан - французский музыковед, педагог и музыкальный деятель.
Первоначальное музыкальное образование получил в Каоре под руководством Т. Ланглана. Учился в Сорбонне и в Берлинском университете (у Ф. Шпитты). Преподавал в парижских лицеях Кондорсе и Луи-ле-Гран, в 1904-1910 годах читал курс лекций по истории музыки в Коллеж де Франс. Выступал со статьями в периодических изданиях (преимущественно в «Revue philosophique» и «Revue critique»). Основал (совместно с Р. Ролланом, П. Обри, А. Эспером и др.) и возглавлял (1901-1912 годы) музыкальный журнал «Revue d’historique et de critique musicales» (с 1904 «Revue musicale»).
Исследовал проблемы музыкальной эстетики (диссертация о выразительных средствах музыки и поэзии в их сопоставлении), музыкальной археологии, ритма и метра (в свете учения Р. Вестфаля) и др. Главный труд Комбарьё - «История музыки от истоков до начала XX века» («Histoire de la musique des origines au d ́еbut du XX-e siécle», 1913-1919 годы, закончил 3 тома; первые 2 тома под названием «История музыки от истоков до смерти Бетховена»; впоследствии Р. Дюмениль переработал 3-й том и написал 4-й и 5-й тома). Труды Комбарьё отличаются богатством фактического материала, продуманностью концепции, тщательностью музыкального анализа.
Сочинения:
Les rapports de la musique et de la poésie considérées au point de vue de l’expression. P., 1894;
Étude de philologie musicale... P., 1897–1909. [Pt.] 1–3;
La musique, ses lois, son évolution. P., 1907;
Французская музыка XVI в. М., 1932;
Музыка в античном мире // Музыкальная культура древнего мира. Л., 1937.