КОМБ ЭМИЛЬ

Комб (фр. Combes), Эмиль (06.09.1835, Роккурб — 25.05.1921, Понс) — французский политический и государственный деятель.

В 1860 защитил докторскую диссертацию в области теологии, в 1866 — в области медицины. С 1885 — сенатор, в 1894—1895 — вице-президент сената, в ноябре 1895—апреле 1896 — министр просвещения. В 1890-х, в период общественно-политической борьбы вокруг «дела Дрейфуса» , примкнул к группе радикалов, выступавших с требованием пересмотра дела. В июне 1902 — январе 1905 — глава правительства, которое провело ряд антиклерикальных мероприятий, в том числе закрыло ряд церковных конгрегаций, запретило деятельность религиозных обществ в сфере просвещения, подготовило законопроект об отделении церкви от государства (принят в 1905). Антиклерикальная политика правительства К. привела к разрыву дипломатических отношений Франции с Ватиканом в 1904. В 1904 правительство К. подписало соглашение с Великобританией о разделе сфер влияния в Юго-Вост. Азии и Сев. Африке, положившее начало сближению между государствами и подписанию Англо-французского соглашения 1904 . В январе 1905 под нажимом коалиции правых, социалистов и радикалов ушел в отставку. В декабре 1915 — октябре 1916 — министр без портфеля.

Лит.: Смирнов В. П. Франция в ХХ веке. М., 2001; Yvert B. (dir.) Premiers ministres et présidents du Conseil. Histoire et dictionnaire raisonné des chefs du gouvernement en France 1815—2007. Paris, 2007; Merle G. Émile Combes. Paris, 1995.