КОМАЯГУА
КОМАЯГУА (Comаyagua) - город в центральной части Гондураса, административный центр департамента Комаягуа.
Население 70,4 тысяч человек (2008 год). Расположен в плодородной долине на правом берегу реки Умуя. Через Комаягуа проходит Межокеанское шоссе (Тегусигальпа - Сан-Педро-Сула).
Город основан в 1537 году испанским конкистадором Алонсо де Касересом. С 1540 года административный центр провинции Гондурас в составе генерал-капитанства Гватемала. В 1821-1922 и в 1838-1880 годах столица независимого Гондураса. В 1880 году город был почти полностью разрушен пожаром. Современный Комаягуа имеет регулярную планировку, широкие улицы. Сохранились памятники архитектуры колониального периода: собор (1678-1697 годы, строительство завершено в 1825 году) с широким фасадом, украшенным резьбой и статуями; кирпичная церковь Ла-Мерсед (1550-1551 годы).
Национальный сельскохозяйственный центр. Кампус университета имени Хосе Сесилио дель Валье (1978 год, Тегусигальпа). Музеи: археологии, колониального религиозного искусства. Торговый центр сельскохозяйственного района (зерновые, сахарный тростник, кофе, фрукты и др.). Переработка сельскохозяйственной продукции; производство цемента, керамических изделий, обуви, фармацевтических средств.
В 15 км от Комаягуи - военная авиабаза Сото-Кано (бывший аэропорт Комаягуа, модернизирован в 1980-е годы, здесь находится Академия ВВС страны). В окрестностях города - национальный парк «Монтанья де Комаягуа» (площадь свыше 3 тысяч гектар; тропический лес, водопад Эль-Гавилан и др.).
Иллюстрации:
Комаягуа. Собор. 1678–97 (строительство завершено в 1825). Архив БРЭ.