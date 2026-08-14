КОМАЯГУА

КОМАЯГУА (Comаyagua) - го­род в центральной час­ти Гон­ду­ра­са , административный центр департамента Ко­мая­гуа.

Население 70,4 тысяч человек (2008 год). Рас­по­ло­жен в пло­до­род­ной до­ли­не на пра­вом бе­ре­гу реки Умуя. Че­рез Комаягуа про­хо­дит Ме­жо­ке­ан­ское шос­се (Те­гу­си­галь­па - Сан-Пед­ро-Су­ла).

Го­род ос­но­ван в 1537 году испанским кон­ки­ста­до­ром Алон­со де Ка­се­ре­сом. С 1540 года административный центр провинции Гон­ду­рас в со­ста­ве ге­не­рал-ка­пи­тан­ст­ва Гва­те­ма­ла. В 1821-1922 и в 1838-1880 годах сто­ли­ца не­за­ви­си­мо­го Гон­ду­ра­са. В 1880 году го­род был поч­ти пол­но­стью раз­ру­шен по­жа­ром. Современный Комаягуа име­ет ре­гу­ляр­ную пла­ни­ров­ку, ши­ро­кие ули­цы. Со­хра­ни­лись па­мят­ни­ки ар­хи­тек­ту­ры ко­ло­ни­аль­но­го пе­рио­да: со­бор (1678-1697 годы, строи­тель­ст­во за­вер­ше­но в 1825 году) с ши­ро­ким фа­са­дом, ук­ра­шен­ным резь­бой и ста­туя­ми; кир­пич­ная церковь Ла-Мер­сед (1550-1551 годы).

Национальный сельскохозяйственный центр. Кам­пус университета имени Хо­се Се­си­лио дель Ва­лье (1978 год, Те­гу­си­галь­па). Му­зеи: ар­хео­ло­гии, ко­ло­ни­аль­но­го ре­лигиозного искусства. Тор­го­вый центр сельскохозяйственного рай­она (зер­но­вые, са­хар­ный тро­ст­ник, ко­фе, фрук­ты и др.). Пе­ре­ра­бот­ка сельскохозяйственной про­дук­ции; про­изводство це­мен­та, ке­ра­мических из­де­лий, обу­ви, фар­ма­цев­тических средств.

В 15 км от Комаягуи - во­енная авиа­ба­за Со­то-Ка­но (бывший аэ­ро­порт Комаягуа, мо­дер­ни­зи­ро­ван в 1980-е годы, здесь на­хо­дит­ся Ака­де­мия ВВС стра­ны). В ок­ре­ст­но­стях горо­да - национальный парк «Мон­та­нья де Ко­мая­гуа» (площадь свыше 3 тысяч гектар; тро­пический лес, во­до­пад Эль-Га­ви­лан и др.).

Иллюстрации:

Ко­мая­гуа. Со­бор. 1678–97 (строи­тель­ст­во за­вер­ше­но в 1825). Архив БРЭ.

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