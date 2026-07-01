КОМАРОВСКИЙ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
КОМАРОВСКИЙ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ - русский писатель.
Из рода графов Комаровских по отцу, графов Безобразовых по матери. Правнук Е.Ф. Комаровского. Окончил Александровский лицей в Царском Селе (1900 год). Учился на юридическом и историко-филологическом факультетах Санкт-Петербургского университета (1900-1906 годы). Живя в Царском Селе, Комаровский почти не принимал участия в литературном процессе, но был близок к кругу журналу «Аполлон», где высоко ценили его поэзию и разностороннюю эрудицию.
Первая публикация - стихотворения и стилизованная новелла из римской жизни «Sabinula» (1912 год, под псевдонимом Incitatus). Для единственного поэтического сборника «Первая пристань» (1913 год), включившего стихотворения 1903-1913 годов, характерны виртуозное владение стихом (Комаровский - мастер сонета), глубокое знание европейской истории и культуры, ощущение таинственности и трагизма бытия, «смятённого величия и безумия» (Н.Н. Пунин). Поэзия Комаровского оказала влияние на стихи А.А. Ахматовой и О.Э. Мандельштама.
Комаровский страдал наследственным психическим заболеванием, обострившимся с началом Первой мировой войны и ускорившим его смерть. Посмертно опубликованы ряд стихотворений, неоконченные автобиографической поэмы «Ракша» (имение Безобразовых, где Комаровский жил в детстве) и «В Царском Селе», справочник «Указатель к таблице главных живописцев Европы с 1200 года по 1300 год». Роман Комаровского «До Цусимы» не сохранился.
Сочинения:
Стихотворения. Проза. Письма. Материалы к биографии. СПб., 2000;
Первая пристань. СПб., 2002.