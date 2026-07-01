КОМАРОВСКИЙ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

КОМАРОВСКИЙ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ - русский пи­са­тель.

Из ро­да гра­фов Ко­ма­ров­ских по от­цу, гра­фов Бе­зо­бра­зо­вых по ма­те­ри. Пра­внук Е.Ф. Ко­ма­ров­ско­го . Окон­чил Алек­сан­д­ров­ский ли­цей в Цар­ском Се­ле (1900 год). Учил­ся на юри­дическом и ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гическом фа­куль­те­тах Санкт-Пе­тербургского университета (1900-1906 годы). Жи­вя в Цар­ском Се­ле, Комаровский поч­ти не при­ни­мал уча­стия в литературном про­цес­се, но был бли­зок к кру­гу журналу «Апол­лон», где вы­со­ко це­ни­ли его по­эзию и раз­но­сто­рон­нюю эру­ди­цию.

Пер­вая пуб­ли­ка­ция - сти­хо­тво­ре­ния и сти­ли­зо­ван­ная но­вел­ла из римской жиз­ни «Sa­binula» (1912 год, под псевдонимом Incita­tus). Для един­ст­вен­но­го по­этического сборника «Пер­вая при­стань» (1913 год), вклю­чив­ше­го сти­хо­тво­ре­ния 1903-1913 годов, ха­рак­тер­ны вир­ту­оз­ное вла­де­ние сти­хом (Комаровский - мас­тер со­не­та), глу­бо­кое зна­ние ев­ропейской ис­тории и куль­ту­ры, ощу­ще­ние та­ин­ст­вен­но­сти и тра­гиз­ма бы­тия, «смя­тён­но­го ве­ли­чия и бе­зу­мия» (Н.Н. Пу­нин). По­эзия Комаровского ока­за­ла влия­ние на сти­хи А.А. Ах­ма­то­вой и О.Э. Ман­дель­шта­ма.

Комаровский стра­дал на­след­ст­вен­ным пси­хическим за­бо­ле­ва­ни­ем, обо­ст­рив­шим­ся с на­ча­лом Первой ми­ровой вой­ны и ус­ко­рив­шим его смерть. По­смерт­но опуб­ли­ко­ва­ны ряд сти­хо­тво­ре­ний, не­окон­чен­ные ав­то­био­гра­фической по­эмы «Рак­ша» (име­ние Бе­зобра­зо­вых, где Комаровский жил в дет­ст­ве) и «В Цар­ском Се­ле», спра­воч­ник «Ука­за­тель к таб­ли­це глав­ных жи­во­пис­цев Ев­ро­пы с 1200 года по 1300 год». Ро­ман Комаровского «До Цу­си­мы» не со­хра­нил­ся.

Сочинения:

Сти­хо­тво­ре­ния. Про­за. Пись­ма. Ма­те­риа­лы к био­гра­фии. СПб., 2000;

Пер­вая при­стань. СПб., 2002.