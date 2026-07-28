КОМАРОВСКИЙ ЕВГРАФ ФЕДОТОВИЧ
КОМАРОВСКИЙ ЕВГРАФ ФЕДОТОВИЧ - граф Священной Римской империи (1803 год), российский военный и государственный деятель, генерал от инфантерии (1828 год).
Дворянин. Дед Л.А. Камаровского, прадед В.А. Комаровского. Воспитывался в частных пансионах в Санкт-Петербурге. С 1787 года состоял при графе А.А. Безбородко, исполнял поручения дипломатического характера. Адъютант великого князя Константина Павловича (1796-1800 годы), участвовал в Итальянском походе 1799 года и Швейцарском походе 1799 года (опубликовал «Журнал военных действий Российско-австрийских войск в Италии» в «Военном журнале», 1810 год, книги 2-7). Комендант Каменец-Подольской крепости (1800-1801 годы). Генерал-адъютант (с 1801 года). Инспектор внутренней стражи (1811-1816 годы), командир Отдельного корпуса внутренней стражи (1816-1828).
В ходе Отечественной войны 1812 года и заграничных походов российской армии 1813-1814 годов руководил набором лошадей для действующей армии в ряде губерний Европейской России. В 1824 году в качестве временного военного губернатора Петербургской стороны столицы участвовал в ликвидации последствий одного из наиболее разрушительных наводнений в Санкт-Петербурге. Во время восстания декабристов Комаровский привёл к Сенатской площади 1-й батальон Финляндского полка, однако батальон отказался стрелять по восставшим. Член Верховного уголовного суда по делу декабристов, член разрядной комиссии. Сенатор (1828 год). С конца 1828 года в отставке, жил в собственном имении в селе Городище.
Автор мемуарных «Записок…» - ценного источника по истории государственного управления и российского императорского двора конца XVIII - 1-й четверти XIX веков [частично опубликовал в сборнике «Осьмнадцатый век» (1868 год, книга 1) и журнале «Русский архив» (1867 год, книги 1-3), полностью - в журнале «Исторический вестник» (1897 год, № 7-11) и отдельными изданиями в 1914 и 1990 годах]. Награждён орденом Святого Александра Невского (1825/1826 годы) и др.