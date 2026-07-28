КОМАРОВСКИЙ ЕВГРАФ ФЕДОТОВИЧ

КОМАРОВСКИЙ ЕВГРАФ ФЕДОТОВИЧ - граф Свя­щен­ной Римской им­пе­рии (1803 год), российский во­енный и государственный дея­тель, генерал от инфантерии (1828 год).

Дво­ря­нин. Дед Л.А. Ка­ма­ров­ско­го , пра­дед В.А. Ко­ма­ров­ско­го. Вос­пи­ты­вал­ся в ча­ст­ных пан­сио­нах в Санкт-Пе­тер­бур­ге. С 1787 года со­сто­ял при графе А.А. Без­бо­род­ко, ис­пол­нял по­ру­че­ния ди­пло­ма­тического ха­рак­те­ра. Адъ­ю­тант великого князя Кон­стан­ти­на Пав­ло­ви­ча (1796-1800 годы), уча­ст­во­вал в Италь­ян­ском по­хо­де 1799 года и Швей­цар­ском по­хо­де 1799 года (опу­бли­ко­вал «Жур­нал во­ен­ных дей­ст­вий Рос­сий­ско-ав­ст­рий­ских войск в Ита­лии» в «Во­ен­ном жур­на­ле», 1810 год, книги 2-7). Ко­мен­дант Ка­ме­нец-По­доль­ской кре­по­сти (1800-1801 годы). Генерал-адъ­ю­тант (с 1801 года). Ин­спек­тор внут­рен­ней стра­жи (1811-1816 годы), командир Отдельного кор­пу­са внутренней стра­жи (1816-1828).

В хо­де Отечественной вой­ны 1812 года и за­гра­нич­ных по­хо­дов российской ар­мии 1813-1814 годов ру­ко­во­дил на­бо­ром ло­ша­дей для дей­ст­вую­щей ар­мии в ря­де гу­бер­ний Ев­ропейской Рос­сии. В 1824 году в ка­че­ст­ве временного во­енного гу­бер­нато­ра Пе­тербургской сто­ро­ны сто­ли­цы уча­ст­во­вал в ли­к­ви­да­ции по­след­ст­вий од­но­го из наи­бо­лее раз­ру­ши­тель­ных на­вод­не­ний в Санкт-Пе­тер­бур­ге. Во вре­мя вос­ста­ния де­каб­ри­стов Комаровский при­вёл к Се­нат­ской площади 1-й ба­таль­он Финляндского пол­ка, од­на­ко ба­таль­он от­ка­зал­ся стре­лять по вос­став­шим. Член Вер­хов­но­го уго­лов­но­го су­да по де­лу де­каб­ри­стов, член раз­ряд­ной ко­мис­сии. Се­на­тор (1828 год). С конца 1828 года в от­став­ке, жил в собственном име­нии в селе Го­ро­ди­ще.

Ав­тор ме­му­ар­ных «За­пи­сок…» - цен­но­го ис­точ­ни­ка по ис­то­рии государственного управ­ле­ния и российского им­пе­ра­тор­ско­го дво­ра конца XVIII - 1-й четверти XIX веков [час­тич­но опубликовал в сборнике «Осьм­на­дца­тый век» (1868 год, книга 1) и журнале «Рус­ский ар­хив» (1867 год, книги 1-3), пол­но­стью - в журнале «Ис­то­ри­че­ский вест­ник» (1897 год, № 7-11) и отдельными из­да­ния­ми в 1914 и 1990 годах]. На­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1825/1826 годы) и др.