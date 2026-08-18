КОМАРОВ ВИССАРИОН ВИССАРИОНОВИЧ

Полковник русского генерального штаба, генерал сербской армии, общественно-политический деятель, выступавший в защиту славянства, публицист; друг и единомышленник генералов М.Г. Черняева и Р.А. Фадеева; участник русско-турецкой войны 1877-1878 гг.

Происходил из дворянской семьи витебской губернии. Отец, гусарский подполковник Виссарион Савич Комаров, был участником войн 1812-1814 гг. В семье было четыре брата: Александр (1823-1904), Дмитрий (1831-1881), Константин (1832-1912) и Виссарион. Все они стали выдающимися военными. По семейной традиции Виссарион учился во 2-ом кадетском корпусе, по окончании которого в 1857 г. был произведен в офицеры и начал службу в Самогитском гренадерском полку. Затем в 1861 г. Комаров окончил Императорскую военную академию и был переведен в Генеральный штаб, где приписан к военно-учебному отделению штаба военно-учебных заведений. В 1863-1864 гг. он состоял для особых поручений при Виленских генерал-губернаторах M.H. Муравьеве и К.П. Кауфмане. В 1865 г. на него по Высочайшему повелению было возложено составление сборника сведений о польском восстании 1863 г. Исполняя данное поручение, Комаров объехал всю западную область. В 1867 г. назначен состоять для особых поручений при штабе Московского военного округа, а в 1870 г. начальником штаба 37-й пехотной дивизии.

Параллельно Комаров активно занимался публицистической деятельностью. Он печатался в таких изданиях как: «Русский инвалид», «Военный сборник», «Голоса», «Московские ведомости». В 1871 г. Комаров вышел в отставку в чине полковника и вместе со своими товарищами и единомышленниками генералами Фадеевым и Черняевым стал издавать в Петербурге газету «Русский мир», в которой много внимания уделялось критике военной реформы, проводимой военным министерством во главе с Д.А. Милютиным.

Сочувствуя делу освобождения славян от турецкого ига, в 1875 г. Комаров выехал в Сербию и вступил в сербскую армию. После начала в 1876 г. сербско-турецкой войны занял место начальника штаба сербской Тимоко-Моравской армии. За победу под Шуматовицами был пожалован в генералы сербской армии. Всего Комаров принял участие в 23 сражениях этой войны.

Во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг. находился в качестве военного корреспондента при русской армии на Дунае, участвовал во взятии Плевны и в балканском походе. По возвращении на родину принял на себя редактирование «Санкт-Петербургских ведомостей». С начала 1882 г. начал издавать собственную газету «Свет», чем и занимался до конца жизни. Именно эта газета оказалась весьма выгодным экономическим предприятием и долгое время оставалась единственной дешевой газетой в России. Однако этим публицистическая деятельность Комарова не ограничилась: в 1892-1907 гг. он издавал журнал «Русский вестник», а в 1889-1891 гг. «Славянские известия», в 1886-1891 гг. журнал «Звезда».

Кроме того Комаров был активным участником развивавшегося земского движения. Он был основателем и с 1884 по 1906 гг. председателем Общества ночлежных домов Петербурга. В 1888 г. избран гласным Городской думы Петербурга, в которой состоял почти 20 лет, долгое время занимая в ней пост председателя ревизионной комиссии, а также был председателем коночной и больничной комиссий. В 1892 г. он организовал Российское телеграфное агентство, которым руководил до 1904 г.

В 1901 г. выступил одним из учредителей монархического политического клуба «Русское собрание». Комаров являлся одним из руководителей Петербургского Славянского благотворительного общества. Он поддерживал отношения со многими лидерами славянского движения. В 1896 г. Комаров был приглашен в Софию на торжества по случаю крещения княжича Бориса. В ходе торжеств болгарский князь Фердинанд оказывал ему особые знаки внимания. Комаров был сторонником русско-французского союза, и за услуги, оказанные Франции в заключении союза с Россией, он был награжден орденом Почетного легиона. По своим убеждениям Комаров был патриотом-монархистом, поэтому он тяжело переживал революционные события 1905 г.

Умер 22 декабря 1907 г. и был похоронен на кладбище Александро-Невской лавры.

Сочинения:

Персидская война 1722-1725 гг.. Материалы для истории царствования Петра Великого. М., 1867.

В память священного коронования Государя Императора Александра III и Государыни Императрицы Марии Федоровны / Под ред. В.В. Комарова. СПб., 1883.

Альбом портретов русских писателей / Предисл. В.В. Комарова. Вып. 1. СПб., 1891.