КОМАРОВ МАТВЕЙ

КОМАРОВ МАТВЕЙ - русский пи­са­тель.

Из кре­по­ст­ных кре­сть­ян. Слу­жил до­мо­пра­ви­те­лем у московкого дво­рян­ки А.Л. Щер­ба­чё­вой (по вто­ро­му му­жу Эйх­лер), по­сле её смер­ти в 1785 году по­лу­чил воль­ную. В 1779 году из­дал «Об­стоя­тель­ное и вер­ное опи­са­ние до­б­рых и злых дел рос­сий­ско­го мо­шен­ни­ка, во­ра, раз­бой­ни­ка и быв­ше­го мо­с­ков­ско­го сы­щи­ка Вань­ки Каи­на, всей его жиз­ни и стран­ных по­хо­ж­де­ний». В этой кни­ге, по­лу­чив­шей ог­ром­ную по­пу­ляр­ность сре­ди про­сто­на­ро­дья (при жиз­ни ав­то­ра пе­ре­из­да­на 15 раз), Комаров ро­ма­ни­зи­ро­вал дей­ст­ви­тель­ную био­гра­фию бег­ло­го кре­по­ст­но­го Ива­на Оси­по­ва по про­зви­щу Ка­ин, сде­лав упор на её аван­тюр­ной со­став­ляю­щей.

«По­весть о при­клю­че­нии аг­лин­ско­го ми­лор­да Ге­ор­га и о бран­ден­бург­ской марк­гра­фи­не Фри­де­ри­ке Луи­зе» (1782 год), в ко­то­рой Комаров скон­та­ми­ни­ро­вал несколько аван­тюр­но-лю­бов­ных сю­же­тов, к началу XIX века ста­ла од­ной из са­мых хо­до­вых лу­боч­ных книг (до 1918 года из­вест­но бо­лее 30 из­да­ний). Мень­шим ус­пе­хом поль­зо­ва­лась аван­тюр­но-лю­бов­ная по­весть «Не­ви­дим­ка. Ис­то­рия о фец­ком ко­ро­ле­ви­че Ари­де­се и о бра­те его По­лу­ме­де­се с раз­ны­ми лю­бо­пыт­ны­ми по­вес­тя­ми» (1789 год).

В сво­их кни­гах Комаров пре­сле­до­вал раз­вле­ка­тель­ные це­ли, но не чу­ж­дал­ся мо­ра­ли­за­тор­ст­ва. Комарову при­пи­сы­ва­лись и другие со­чи­не­ния. Дос­то­вер­но из­вест­ны ещё три со­став­лен­ные им кни­ги: «Опи­са­ние три­на­дца­ти ста­рин­ных сва­деб ве­ли­ких рос­сий­ских кня­зей и го­су­да­рей» (1785 год), «Ста­рин­ные пись­ма ки­тай­ско­го им­пе­ра­то­ра к рос­сий­ско­му го­су­да­рю» (1787 год), «Раз­ные пись­мен­ные ма­те­рии, со­б­ран­ные для удо­воль­ст­вия лю­бо­пыт­ных чи­та­те­лей» (1791 год).

Сочинения:

Ис­то­рия мо­шен­ни­ка Вань­ки Каи­на;

Ми­лорд Ге­орг. СПб., 2000.