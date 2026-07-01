КОМАРОВ МАТВЕЙ
КОМАРОВ МАТВЕЙ - русский писатель.
Из крепостных крестьян. Служил домоправителем у московкого дворянки А.Л. Щербачёвой (по второму мужу Эйхлер), после её смерти в 1785 году получил вольную. В 1779 году издал «Обстоятельное и верное описание добрых и злых дел российского мошенника, вора, разбойника и бывшего московского сыщика Ваньки Каина, всей его жизни и странных похождений». В этой книге, получившей огромную популярность среди простонародья (при жизни автора переиздана 15 раз), Комаров романизировал действительную биографию беглого крепостного Ивана Осипова по прозвищу Каин, сделав упор на её авантюрной составляющей.
«Повесть о приключении аглинского милорда Георга и о бранденбургской маркграфине Фридерике Луизе» (1782 год), в которой Комаров сконтаминировал несколько авантюрно-любовных сюжетов, к началу XIX века стала одной из самых ходовых лубочных книг (до 1918 года известно более 30 изданий). Меньшим успехом пользовалась авантюрно-любовная повесть «Невидимка. История о фецком королевиче Аридесе и о брате его Полумедесе с разными любопытными повестями» (1789 год).
В своих книгах Комаров преследовал развлекательные цели, но не чуждался морализаторства. Комарову приписывались и другие сочинения. Достоверно известны ещё три составленные им книги: «Описание тринадцати старинных свадеб великих российских князей и государей» (1785 год), «Старинные письма китайского императора к российскому государю» (1787 год), «Разные письменные материи, собранные для удовольствия любопытных читателей» (1791 год).
Сочинения:
История мошенника Ваньки Каина;
Милорд Георг. СПб., 2000.