КОМАРОВ ЭРИК НАУМОВИЧ

Комаров Эрик Наумович (19.06.1927, Москва — 10.10.2013, Москва) — российский ученый, индолог, политолог, кандидат исторических наук.

Окончил Московский институт востоковедения (1950), научный сотрудник Института востоковедения АН СССР (РАН) (1954—2013). На дипломатической работе в Индии в 1959—1961. Основные темы исследований: экономический строй доколониальной Индии; британская колониальная политика в Индии; духовные процессы в Индии в новое и новейшее время; творчество Р. Тагора; мировоззрение М. К. Ганди ; политическая деятельность Дж. Неру ; эволюция демократической системы независимой Индии.

Соч.: Бенгальская деревня и крестьянское хозяйство во второй половине XVIII в. // Ученые записки Института востоковедения. Т. 18. М., 1957. С. 33—96; Мировоззрение Мохандаса Карамчанда Ганди. М., 1969 (совм. с А. Д. Литманом); Джавахарлал Неру (Социально-политические воззрения и историческая роль) // Мировоззрение Джавахарлала Неру. М., 1973. С. 19—78; Политическая эволюция в Индии // Индия. 1980. С. 109—130; В России и Индии. Из воспоминаний и наблюдений индолога. М., 1998.