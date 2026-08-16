КОМАРХ

Комaрх (от греч. ὁ κωμάρχης — букв. «селение») — староста сельской общины в греко-римском Египте, подчинялся топарху и номарху ; в птолемеевский период делил обязанности по управлению с комограмматевсом.

Во II в. н. э. должность К. исчезает из источников и появляется вновь в середине III в., полностью или частично заменяя собой должность комограмматевса; в дальнейшем просуществовала по крайней мере до 2-й половины IV в. К. отвечал за сбор налогов, организацию сельхозработ, документооборот и обеспечение безопасности своей деревни. Иногда один К. находился во главе нескольких деревень.

Лит.: Павловская А. И. Египетская хора в IV в. М., 1979; RathboneD.W. Villages, Land and Population in Greco-Roman Egypt // Proceedings of Cambridge Philological Society. Vol. 36 (1990). P. 103—142; Lewis N. Kleros, Komarch and Komogrammateus in the Fourth Century // Chronique d’Égypte. Vol. 72. № 144 (1997). P. 345—347.