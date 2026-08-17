КОМАР И МЕЛАМИД
КОМАР И МЕЛАМИД (Komar and Melamid, K&M) - российские и американские художники-авангардисты.
Комар Виталий Анатольевич (родился 11 сенября 1943 года, Москва) и Меламид Александр Данилович (родился 14 июля 1945 года, Москва) одновременно обучались в МВХПУ (1962-1967 годы), в 1965 году создали первую совместную работу. Мастера московского андерграунда, Комар и Меламид в 1972 году основали постмодернистское направление соц-арт, соединившее принципы дадаизма, концептуализма, американского поп-арта с пародией на социалистический реализм. Ранние произведения: энвайронмент «Рай» (1973 год), «Двойной автопортрет» (в манере советского панно «Ленин и Сталин», 1973 год; уничтожен на так называемой Бульдозерной выставке в Москве в 1974 году), акция «Живописный спектакль» (1974 год), перформанс «Паспорт» (1976 год).
В 1977 году Комар и Меламид эмигрировали в Израиль, затем переехали в Нью-Йорк. Известность за рубежом завоевала серия картин «Ностальгия по социалистическому реализму» на темы официальных мифов советской истории, созданная в духе «полистилистического» полиптиха (1981-1983 годы), где исторические персонажи (И.В. Сталин и др.) погружены в атмосферу таинственного тёмного хаоса. Художники используют сочетание академической манеры живописи с элементами сюрреализма и магического реализма.
С 1990-х годов Комар и Меламид исполняют вариации на тему создания «идеальной картины» на основании социологических опросов населения (проекты «Выбор народа»), занимаются экспериментами с участием животных в роли авторов (шимпанзе, слоны - вплоть до основания в Таиланде «Слоновьей академии художеств», 1998 год). Работают в различных жанрах и техниках: от классической живописи (крупноформатные композиции «Распятие» и «Благовещение» для церкви Святого Розария в Джерси-Сити, штат Нью-Джерси, 1991 год) и скульптуры до концептуальных фотографий и инсталляций: «Двойной автопортрет» (1994 год), «История Дмитрия Тверитинова» (2002 год), «Пейзаж с мавзолеем» (В. А. Комар, 2007 год). Авторы манифестов и эссе о современном искусстве, стихотворений и афоризмов об искусстве.
Сочинения:
Стихи о Смерти: произведения в стиле соц-арт. М., 1999.
Иллюстрации:
В. А. Комар и А. Д. Меламид. «Происхождение социалистического реализма». 1982–83. Частное собрание (Нью-Йорк). Архив БРЭ.