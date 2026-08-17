КОМАР И МЕЛАМИД

КОМАР И МЕЛАМИД (Komar and Me­la­mid, K&M) - российские и американские ху­дож­ни­ки-аван­гар­ди­сты.

Ко­мар Ви­та­лий Ана­толь­е­вич (родился 11 сенября 1943 года, Мо­ск­ва) и Ме­ла­мид Алек­сандр Да­ни­ло­вич (родился 14 июля 1945 года, Мо­ск­ва) одно­временно обу­ча­лись в МВХПУ (1962-1967 годы), в 1965 году соз­да­ли пер­вую со­вме­ст­ную ра­бо­ту. Мас­те­ра московского ан­дер­гра­ун­да, Комар и Меламид в 1972 году ос­но­ва­ли по­стмо­дер­ни­ст­ское на­прав­ле­ние соц-арт, со­еди­нив­шее прин­ци­пы да­да­из­ма, кон­цеп­туа­лиз­ма, американского поп-ар­та с па­ро­ди­ей на со­циа­ли­сти­че­ский реа­лизм. Ран­ние про­из­ве­де­ния: эн­вай­рон­мент «Рай» (1973 год), «Двой­ной ав­то­порт­рет» (в ма­не­ре советского пан­но «Ле­нин и Ста­лин», 1973 год; унич­то­жен на так называемой Буль­до­зер­ной вы­став­ке в Мо­ск­ве в 1974 году), ак­ция «Жи­во­пис­ный спек­такль» (1974 год), пер­фор­манс «Пас­порт» (1976 год).

В 1977 году Комар и Меламид эмиг­ри­ро­ва­ли в Из­ра­иль, за­тем пе­ре­еха­ли в Нью-Йорк. Из­вест­ность за ру­бе­жом за­вое­ва­ла се­рия кар­тин «Нос­таль­гия по со­циа­ли­сти­че­ско­му реа­лиз­му» на те­мы официальных ми­фов советской ис­то­рии, со­здан­ная в ду­хе «по­ли­сти­ли­сти­че­ско­го» по­лип­ти­ха (1981-1983 годы), где ис­то­рические пер­со­на­жи ( И.В. Ста­лин и др.) по­гру­же­ны в ат­мосфе­ру та­ин­ст­вен­но­го тём­но­го хао­са. Ху­дож­ни­ки ис­поль­зу­ют со­че­та­ние ака­де­мической ма­не­ры жи­во­пи­си с эле­мен­та­ми сюр­реа­лиз­ма и ма­ги­че­ско­го реа­лиз­ма.

С 1990-х годов Комар и Меламид ис­пол­ня­ют ва­риа­ции на те­му соз­да­ния «иде­аль­ной кар­ти­ны» на ос­но­ва­нии со­цио­ло­гических оп­ро­сов на­се­ле­ния (про­ек­ты «Вы­бор на­ро­да»), за­ни­ма­ют­ся экс­пе­ри­мен­та­ми с уча­сти­ем жи­вот­ных в ро­ли ав­то­ров (шим­пан­зе, сло­ны - вплоть до ос­но­ва­ния в Таи­лан­де «Сло­новь­ей ака­де­мии ху­до­жеств», 1998 год). Ра­бо­та­ют в различных жан­рах и тех­ни­ках: от клас­сической жи­во­пи­си (круп­но­фор­мат­ные ком­по­зи­ции «Рас­пя­тие» и «Бла­го­ве­ще­ние» для церкви Святого Ро­за­рия в Джер­си-Си­ти, штат Нью-Джер­си, 1991 год) и скульп­ту­ры до кон­цеп­ту­аль­ных фо­то­гра­фий и ин­стал­ля­ций: «Двой­ной ав­то­порт­рет» (1994 год), «Ис­то­рия Дмит­рия Тве­ри­ти­но­ва» (2002 год), «Пей­заж с мав­зо­ле­ем» (В. А. Ко­мар, 2007 год). Ав­то­ры ма­ни­фе­стов и эс­се о современном ис­кус­ст­ве, сти­хо­тво­ре­ний и афо­риз­мов об ис­кус­ст­ве.

Сочинения:

Сти­хи о Смер­ти: про­из­ве­де­ния в сти­ле соц-арт. М., 1999.

Иллюстрации:

В. А. Ко­мар и А. Д. Ме­ла­мид. «Про­ис­хо­ж­де­ние со­циа­ли­сти­че­ско­го реа­лиз­ма». 1982–83. Ча­ст­ное со­б­ра­ние ( Нью-Йорк ). Архив БРЭ.

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