КОМАН КУЛЬТУРА

КОМАН КУЛЬТУРА, Ко­ма­ни, Ко­ман - Круйа (алб. Komani, нем. Koman-Kultur) - ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра ран­не­го Сред­не­ве­ко­вь я на за­па­де Бал­кан.

Основные па­мят­ни­ки со­сре­до­то­че­ны на се­ве­ре современной Ал­ба­нии, из­вест­ны от юга Дал­ма­ции и Чер­но­го­рии до северного по­бе­ре­жья Ох­рид­ско­го озера и острова Кор­фу. На­зва­на по деревне Ко­ма­ни на се­ве­ре Ал­ба­нии , близ ко­то­рой рас­по­ло­жен один из пер­вых об­сле­до­ван­ных мо­гиль­ни­ков Ка­лая-Дал­ма­чес. Вы­де­ля­ет­ся по мо­гиль­ни­кам, из­вест­ным с конца XIX века.

Тру­по­поло­же­ния (есть кол­лек­тив­ные) вы­тя­ну­тые на спи­не, го­ло­вой ча­ще на за­пад, ру­ки ино­гда со­гну­ты; в грун­то­вых ямах, не­ред­ко с ка­мен­ной об­клад­кой стен, пе­ре­кры­ти­ем из плит. Ха­рак­те­рен на­бор ук­ра­ше­ний из цвет­ных ме­тал­лов (рисунок). Серь­ги и ви­соч­ные под­вес­ки ви­зан­тий­ских и ши­ро­ко рас­про­стра­нён­ных на юго-вос­то­ке Ев­ро­пы ти­пов. Фи­бу­лы: ли­тые под­вяз­ные ши­ро­ко­пла­стин­ча­тые ме­ст­ной се­рии, круг­лые бро­ши, в том числе ви­зан­тий­ские, паль­ча­тые бал­ка­но-ду­най­ских ти­пов. Грив­ны, бу­сы, брас­ле­ты, пер­ст­ни. Ли­тые под­вес­ки: ду­го­вид­ные ажур­ные раз­де­ли­те­ли; ко­ле­со­вид­ные и другие «аму­ле­ты», в том числе с вы­сту­па­ми, ус­лож­нён­ных форм и т.д.; ана­ло­ги ря­ду ти­пов есть в сал­то­во-ма­яц­кой куль­ту­ре, у ала­нов Северного Кав­ка­за и в свя­зан­ных с ни­ми куль­ту­рах. Пряж­ки ви­зантийского кру­га и не­слож­ных форм, де­та­ли ре­мен­ных гар­ни­ту­ров.

Най­де­ны же­лез­ные на­ко­неч­ни­ки стрел и ко­пий, бое­вые то­по­ры, кре­са­ла, но­жи и др.; ке­ра­мические горш­ки и кув­ши­ны, стек­лян­ные со­су­ды. Наи­бо­лее вы­ра­зи­тель­ные ве­щи да­ти­ру­ют­ся VII и VIII-IX веками, но ряд на­хо­док (в том числе ме­чи) и ком­плек­сов на тех же мо­гиль­ни­ках по­зво­ля­ют да­ти­ро­вать па­мят­ни­ки ши­ре; при этом во­прос, на­сколь­ко рас­ши­ри­тель­но это по­зво­ля­ет по­ни­мать Коман культуру, ос­та­ёт­ся от­кры­тым. Со­от­но­ше­ние Коман культуры с из­вест­ны­ми в той же зо­не ма­те­риа­ла­ми по­се­ле­ний и с «кла­да­ми» из Вра­па и Эр­зе­ке, да­ти­руе­мы­ми началом VIII века (концом VII века?), не­яс­но. Фе­но­мен Коман культуры объ­яс­ня­ют: со­хра­не­ни­ем и пе­ре­се­ле­ни­ем из других ра­йо­нов по­ли­эт­нич­но­го ро­ма­ни­зи­ро­ван­но­го на­се­ле­ния Римской им­пе­рии, ото­рван­ность ко­то­ро­го от Ви­зан­тии и других по­ли­тических цен­тров обу­сло­ви­ла спе­ци­фи­ку куль­ту­ры; тем, что Комн культура яв­ля­ет­ся эта­пом в ис­то­рии осо­бой ло­каль­ной груп­пы ро­ма­ни­зи­ро­ван­но­го (но со­хра­нив­ше­го язык) ил­ли­рий­ско­го на­се­ле­ния, став­шей ос­но­вой ал­бан­цев; пе­ре­се­ле­ни­ем но­во­го на­се­ле­ния («крас­ных» хор­ва­тов или др.); пе­ре­се­ле­ни­ем ком­пакт­ной груп­пы, ока­зав­шей влия­ние на ме­ст­ное на­се­ле­ние, и т.д.

Иллюстрации:

Ко­ман куль­ту­ра: серь­ги или ви­соч­ные под­вес­ки (1–2), под­вяз­ная (3) и паль­ча­тая (4) фи­бу­лы, ко­ле­со­вид­ная под­вес­ка (5). (Со­став­ле­но И. О. Гав­ри­ту­хи­ным.)

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