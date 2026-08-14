КОМАН КУЛЬТУРА
КОМАН КУЛЬТУРА, Комани, Коман - Круйа (алб. Komani, нем. Koman-Kultur) - археологическая культура раннего Средневековья на западе Балкан.
Основные памятники сосредоточены на севере современной Албании, известны от юга Далмации и Черногории до северного побережья Охридского озера и острова Корфу. Названа по деревне Комани на севере Албании, близ которой расположен один из первых обследованных могильников Калая-Далмачес. Выделяется по могильникам, известным с конца XIX века.
Трупоположения (есть коллективные) вытянутые на спине, головой чаще на запад, руки иногда согнуты; в грунтовых ямах, нередко с каменной обкладкой стен, перекрытием из плит. Характерен набор украшений из цветных металлов (рисунок). Серьги и височные подвески византийских и широко распространённых на юго-востоке Европы типов. Фибулы: литые подвязные широкопластинчатые местной серии, круглые броши, в том числе византийские, пальчатые балкано-дунайских типов. Гривны, бусы, браслеты, перстни. Литые подвески: дуговидные ажурные разделители; колесовидные и другие «амулеты», в том числе с выступами, усложнённых форм и т.д.; аналоги ряду типов есть в салтово-маяцкой культуре, у аланов Северного Кавказа и в связанных с ними культурах. Пряжки византийского круга и несложных форм, детали ременных гарнитуров.
Найдены железные наконечники стрел и копий, боевые топоры, кресала, ножи и др.; керамические горшки и кувшины, стеклянные сосуды. Наиболее выразительные вещи датируются VII и VIII-IX веками, но ряд находок (в том числе мечи) и комплексов на тех же могильниках позволяют датировать памятники шире; при этом вопрос, насколько расширительно это позволяет понимать Коман культуру, остаётся открытым. Соотношение Коман культуры с известными в той же зоне материалами поселений и с «кладами» из Врапа и Эрзеке, датируемыми началом VIII века (концом VII века?), неясно. Феномен Коман культуры объясняют: сохранением и переселением из других районов полиэтничного романизированного населения Римской империи, оторванность которого от Византии и других политических центров обусловила специфику культуры; тем, что Комн культура является этапом в истории особой локальной группы романизированного (но сохранившего язык) иллирийского населения, ставшей основой албанцев; переселением нового населения («красных» хорватов или др.); переселением компактной группы, оказавшей влияние на местное население, и т.д.
Иллюстрации:
Коман культура: серьги или височные подвески (1–2), подвязная (3) и пальчатая (4) фибулы, колесовидная подвеска (5). (Составлено И. О. Гавритухиным.)