КОМА

Кома (греч. ἡ κώμη) — в древней Греции V—IV вв. до н. э. небольшая деревенская община.

В греко-римском Египте — низшая по отношению к топу, мериде и ному административная единица с принадлежавшими ей земельными участками. Существовали населенные пункты, меньшие по размеру и административному значению, чем К., например эпойкион и хорион. К. могла быть поселением как сельского, так и городского типа. Согласно приблизительным расчетам на основе свидетельства Диодора Сицилийского (I. 31. 6—8) и данных папирусных документов, среднее количество жителей одной египетской К. составляло около 1 тыс. человек, хотя крупные К. (например, Каранис) могли насчитывать несколько тысяч жителей. Поселок К. мог иметь укрепления (стены с воротами) и правильную прямоугольную планировку. Важнейшими общественными зданиями К. были храм или священный участок, зернохранилище (тесаур), а также хорошо засвидетельствованный в документах, сохранившихся на папирусах, графейон (писцовая контора). Также в центральной части поселка находились агора , банки, гимнасии и термы . На краю поселка находились мусорные свалки (коприи), давшие для исторической науки богатый археологический и папирологический материал. Рядом с поселком на границе с пустыней располагался один или несколько некрополей.