КОЛЫВАНСКИЙ МУЗЕЙ

Колыванский музей истории камнерезного дела на Алтае. Официальное открытие заводского музея состоялось 24 июня 1988 года, но история создания музея восходит к 50-м годам ХХ века.

В 1952 году при подготовке к 150-летнему юбилею Колыванского камнерезного завода было выполнено несколько юбилейных изделий - вазы, письменные приборы, кубки.

В дни празднования была выставка в красном уголке клуба, который располагался в здании современного музея. В 1985 году директор камнерезного завода Борис Григорьевич Пчелинцев принял решение отдать под музей всё здание бывшего ювелирного цеха. Работу по оформлению экспозиции вели художники из Барнаула - В.Н. Малафеев, Н.Н. Мингалеев, В.В. Скулов.

Иллюстрации:

Колыванский музей истории камнерезного дела на Алтае.