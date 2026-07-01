КОЛЫВАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОЛЫВАНСКАЯ ОБЛАСТЬ - административно-территориальная еди­ни­ца в Российской им­пе­рии, на юго-вос­то­ке Западной Си­би­ри.

Об­ра­зо­ва­на ука­зом императрицы Ека­те­ри­ны II от 1(12) мая 1779 года как вре­мен­ная административно-территориальная еди­ни­ца (до во­пло­ще­ния пла­на по окон­чательному административному уст­рой­ст­ву Си­би­ри). Раз­де­ле­ние на уез­ды и оп­ре­де­ле­ние гра­ниц Колыванской области бы­ло от­не­се­но к ком­пе­тен­ции правителя Колыванской области генерал-майора Б.И. Мел­ле­ра, ко­то­рый од­но­вре­мен­но яв­лял­ся главным ко­ман­ди­ром Ко­лы­ва­но-Вос­кре­сен­ских гор­ных за­во­дов. В ка­че­ст­ве об­ла­ст­но­го пра­ви­те­ля он под­чи­нял­ся Се­на­ту, а в ка­че­ст­ве управ­ляю­ще­го за­во­дов - Ка­би­не­ту Её Императорского Величества. Императрица Ека­те­ри­на II ука­зом от 20(31) октября 1782 года оп­ре­де­ли­ла в ка­че­ст­ве уезд­ных го­ро­дов Берд­ский ост­рог (с 1783 года Ко­лы­вань, ны­не Бердск), Бий­скую кре­пость, Куз­нецк, Се­ми­па­ла­тин­скую кре­пость; центр ещё од­но­го уез­да не был оп­ре­де­лён. Административный центр Колыванской области - посёлок Бар­на­уль­ско­го се­реб­ро­пла­виль­но­го за­во­да.

Основная часть на­се­ле­ния - при­пис­ные кре­сть­я­не Ко­лы­ва­но-Вос­кре­сен­ских гор­ных за­во­дов (44,1 тысяч ре­виз­ских душ в 1782 году). В Колыванской области функ­цио­ни­ро­ва­ли Пав­лов­ский се­реб­ро­пла­виль­ный, Алей­ский се­реб­росвин­цо­вый и другие за­во­ды, а так­же Ниж­не­су­зун­ский мо­нет­ный двор . В при­пис­ной за­ви­си­мо­сти на­хо­ди­лась зна­чительная часть куп­цов, ме­щан и раз­но­чин­цев Колыванской области. Ука­зом императрицы Ека­те­ри­ны II от 6(17) марта 1783 года Колыванская область пе­ре­име­но­ва­на в Ко­лы­ван­скую гу­бер­нию.

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