КОЛЫВАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОЛЫВАНСКАЯ ОБЛАСТЬ - административно-территориальная единица в Российской империи, на юго-востоке Западной Сибири.
Образована указом императрицы Екатерины II от 1(12) мая 1779 года как временная административно-территориальная единица (до воплощения плана по окончательному административному устройству Сибири). Разделение на уезды и определение границ Колыванской области было отнесено к компетенции правителя Колыванской области генерал-майора Б.И. Меллера, который одновременно являлся главным командиром Колывано-Воскресенских горных заводов. В качестве областного правителя он подчинялся Сенату, а в качестве управляющего заводов - Кабинету Её Императорского Величества. Императрица Екатерина II указом от 20(31) октября 1782 года определила в качестве уездных городов Бердский острог (с 1783 года Колывань, ныне Бердск), Бийскую крепость, Кузнецк, Семипалатинскую крепость; центр ещё одного уезда не был определён. Административный центр Колыванской области - посёлок Барнаульского сереброплавильного завода.
Основная часть населения - приписные крестьяне Колывано-Воскресенских горных заводов (44,1 тысяч ревизских душ в 1782 году). В Колыванской области функционировали Павловский сереброплавильный, Алейский серебросвинцовый и другие заводы, а также Нижнесузунский монетный двор. В приписной зависимости находилась значительная часть купцов, мещан и разночинцев Колыванской области. Указом императрицы Екатерины II от 6(17) марта 1783 года Колыванская область переименована в Колыванскую губернию.