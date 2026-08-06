КОЛЮБАКИН БОРИС МИХАЙЛОВИЧ

КОЛЮБА́КИН БОРИ́С МИХА́ЙЛОВИЧ (12.06.1853–1924 (по др. данным, 04.1923)) – из дворян Симбирской губ., уроженец Казанской губ. Окончил 2-ю Московскую военную гимназию, 1-е военное Павловское училище, Николаевскую академию Генерального штаба по 1-му разряду (1885). Портупей-юнкер (с 01.04.1872). Подпоручик (с 12.09.1872). Поручик (за боевые отличия, с 26.12.1877 со ст. с 12.06.1877). Штабс-капитан (с 18.12.1880 со ст. с 18.12.1878). Капитан (с 29.03.1885). Подполковник (с 01.04.1890). Полковник (с 17.04.1894). Генерал-майор (с 14.04.1902). Генерал-лейтенант (с 06.12.1909).

Карьера

На службе с 05.08.1870. В 1-м стрелковом Кавказском полку (с 1872). Участник Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. В 38-й артиллерийской бригаде (с 28.12.1884). Причислен к Генеральному штабу и назначен в Одесский военный округ (01.04.1885). Переведен в Генеральный штаб с назначением для особых поручений при штабе VII армейского корпуса (18.01–19.06.1886). Старший адъютант штаба 38-й пехотной дивизии (с 19.06.1886). Прикомандирован к 149-му пехотному Черниговскому полку для командования ротой (31.10.1886–04.03.1887). Помощник старшего адъютанта штаба Казанского военного округа (с 30.05.1887). Прикомандирован к 8-му Эстляндскому полку для командования ротой (24.09.1887–30.10.1888). Старший адъютант штаба XV армейского корпуса (с 21.01.1888). И.д. штаб-офицера для поручений V армейского корпуса (с 12.11.1889). Для поручений при штабе Варшавского военного округа (с 31.05.1890). Штаб-офицер при управлении начальника 45-й пехотной резервной бригады (с 10.04.1893). Назначен состоять при Главном штабе в числе положенных по штату офицеров Генерального штаба (21.02.1895). Экстраординарный профессор НАГШ (с 28.03.1897). Ординарный профессор Николаевской академии Генерального штаба (с 27.06.1898). Прикомандирован к 52-му пехотному Виленскому полку для командования батальоном (31.05–03.10.1900). Заслуженный ординарный профессор Императорской Николаевской военной академии (с 27.09.1907). Участник Первой мировой войны. И.д. начальника Военной академии (с 26.01.1919). Избран и.д. ординарного профессора государственного Дальневосточного университета по кафедре всеобщей истории с 01.06.1921 (31.05.1921). По некоторым данным, умер в тюрьме.

Семья. Личность

Женат, сын 23 лет (на 1911). Аттестация за 1911 г.: «Серьезный ученый, обладает большой служебной опытностью, предан военному делу и науке, может работать с большим успехом, но медленно, так как утомлен продолжительной педагогической деятельностью. Специалист по военной истории, занимается специально изучением 1812 г. и один из лучших знатоков этой эпохи. Имеет твердые взгляды, добросовестен, исполнителен, дисциплинирован. Любит военное дело, предан науке. Имеет боевой опыт как участник войны 1877–[18]78 гг., хотя кроме цензового командования ротою и батальоном в строю давно не служил, но 10-летняя его служба в строю до поступления в академию вселила ему любовь к строевой службе, от чего, принимая во внимание его личные качества и служебную опытность, полагаю, что он достоин выдвижения по службе на военно-административную должность. Начальник Императорской Николаевской военной академии генерал-лейтенант Щербачев. 21 декабря 1911 г. № 30». Сын Николай – губернский секретарь, состоял при библиотеке Военной академии (на 12.1918).