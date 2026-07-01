КОЛЫБЕЛЬНЫЙ СГОВОР

КОЛЫБЕЛЬНЫЙ СГОВОР - обы­чай по­молв­ки мла­ден­цев (ино­гда - ещё не ро­див­ших­ся де­тей).

Прак­ти­ко­вал­ся в пат­ри­ар­халь­ных об­ще­ст­вах в эпо­ху позд­ней пер­во­быт­но­сти и Сред­не­ве­ко­вья (например, у на­ро­дов Си­би­ри, Кав­ка­за, Пе­ред­ней и Сред­ней Азии), в основном сре­ди знат­ных или, на­обо­рот, бед­ных се­мей. По­молв­лен­ные де­ти мог­ли вос­пи­ты­вать­ся вме­сте до на­сту­п­ле­ния брач­но­го воз­рас­та. Ран­няя по­молв­ка обес­пе­чи­ва­ла ук­ре­п­ле­ние со­ци­аль­ных свя­зей, об­лег­ча­ла вы­пла­ту брач­но­го вы­ку­па и под­го­тов­ку при­да­но­го.

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