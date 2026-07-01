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КОЛЫБЕЛЬНЫЙ СГОВОР
КОЛЫБЕЛЬНЫЙ СГОВОР - обычай помолвки младенцев (иногда - ещё не родившихся детей).
Практиковался в патриархальных обществах в эпоху поздней первобытности и Средневековья (например, у народов Сибири, Кавказа, Передней и Средней Азии), в основном среди знатных или, наоборот, бедных семей. Помолвленные дети могли воспитываться вместе до наступления брачного возраста. Ранняя помолвка обеспечивала укрепление социальных связей, облегчала выплату брачного выкупа и подготовку приданого.
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