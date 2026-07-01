КОЛЫБЕЛЬНЫЕ ПЕСНИ

КОЛЫБЕЛЬНЫЕ ПЕСНИ - Народные пес­ни для убаю­ки­ва­ния де­тей; один из древ­ней­ших жан­ров фольк­ло­ра .

Со­хра­ня­ют своё зна­че­ние в бы­ту многих на­ро­дов ми­ра. В тра­диционной куль­ту­ре вы­пол­ня­ли так­же ма­гическую ох­ран­ную функ­цию (например, изо­бра­жа­ли смерть ре­бён­ка, что­бы за­щи­тить его от ре­аль­ной смер­ти).

В ком­по­зи­ци­он­но-смы­сло­вом от­но­ше­нии русских колыбельных песен пред­став­ля­ют со­бой сво­бод­ное со­еди­не­ние мо­ти­вов (при­зы­ва­ние сна, из­гна­ние вре­ди­те­ля, при­гла­ше­ние ус­по­кои­те­ля, ода­ри­ва­ние, корм­ле­ние-уго­ще­ние, пу­га­ние-пре­ду­пре­ж­де­ние, по­же­ла­ние бу­ду­ще­го бла­го­по­лу­чия и др.), «на­ни­зы­ва­ние» тра­диционных сло­вес­ных фор­мул. При­сут­ст­ву­ют об­ра­зы чу­дес­ной ко­лы­бе­ли, жи­вот­ных и птиц (вол­ка, ко­та, го­лу­бя); ши­ро­ко ис­поль­зу­ет­ся при­ём оли­це­тво­ре­ния (Сон-Дрё­ма, Уго­мон, Бу­ка). Спо­кой­ный мо­но­тон­ный ха­рак­тер обу­слов­лен рит­мо­ин­то­на­ци­он­ной по­втор­ностью, од­но­об­ра­зи­ем при­пев­ных слов. Ха­рак­тер­ны хо­реи­че­ский 7-слож­ник («Баю-ба­юш­ки-баю, / Не ло­жи­ся на краю»), 4-доль­ный музыкальный метр (встре­ча­ет­ся 3-доль­ный), 2-строч­ная фор­ма на­пе­ва (встре­ча­ют­ся од­но- и трёх­строч­ные), тер­цо­вые и квар­то­вые ла­до­вые зву­ко­ря­ды (не­ред­ко с суб­квар­той - не­за­пол­нен­ной и за­пол­нен­ной).

На ос­но­ве на­род­ных воз­ник­ли ли­те­ра­тур­ные колыбельные песни ( М.Ю. Лер­мон­тов , А.Н. Май­ков, А.А. Фет, Н.А. Не­кра­сов, А.А. Ах­ма­то­ва и др.). Жанр колыбельных песен на­шёл при­ме­не­ние в во­каль­ной, хо­ро­вой, ин­ст­ру­мен­таль­ной, опер­ной, ба­лет­ной му­зы­ке (М.А. Ба­ла­ки­рев, А.П. Бо­ро­дин, М.П. Му­сорг­ский, А.К. Ля­дов, Н.А. Рим­ский-Кор­са­ков, П.И. Чай­ков­ский, И.Ф. Стра­вин­ский, С.С. Про­кофь­ев ).

Издания:

Муд­рость на­род­ная: Жизнь че­ло­ве­ка в рус­ском фольк­ло­ре / Сост., под­гот. тек­стов, вступ. ст. и ком­мент. В. П. Ани­ки­на. М., 1991. Вып. 1: Мла­ден­че­ст­во. Дет­ст­во; Дет­ский по­эти­че­ский фольк­лор: Ан­то­ло­гия / Сост., вступ. ст. А. Н. Мар­ты­но­вой. СПб., 1997;

Дет­ский фольк­лор / Сост., вступ. ст., под­гот. тек­стов и ком­мент. М. Ю. Но­виц­кой, И. Н. Рай­ко­вой. М., 2002.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)