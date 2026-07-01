КОЛЫБЕЛЬНЫЕ ПЕСНИ
КОЛЫБЕЛЬНЫЕ ПЕСНИ - Народные песни для убаюкивания детей; один из древнейших жанров фольклора.
Сохраняют своё значение в быту многих народов мира. В традиционной культуре выполняли также магическую охранную функцию (например, изображали смерть ребёнка, чтобы защитить его от реальной смерти).
В композиционно-смысловом отношении русских колыбельных песен представляют собой свободное соединение мотивов (призывание сна, изгнание вредителя, приглашение успокоителя, одаривание, кормление-угощение, пугание-предупреждение, пожелание будущего благополучия и др.), «нанизывание» традиционных словесных формул. Присутствуют образы чудесной колыбели, животных и птиц (волка, кота, голубя); широко используется приём олицетворения (Сон-Дрёма, Угомон, Бука). Спокойный монотонный характер обусловлен ритмоинтонационной повторностью, однообразием припевных слов. Характерны хореический 7-сложник («Баю-баюшки-баю, / Не ложися на краю»), 4-дольный музыкальный метр (встречается 3-дольный), 2-строчная форма напева (встречаются одно- и трёхстрочные), терцовые и квартовые ладовые звукоряды (нередко с субквартой - незаполненной и заполненной).
На основе народных возникли литературные колыбельные песни (М.Ю. Лермонтов, А.Н. Майков, А.А. Фет, Н.А. Некрасов, А.А. Ахматова и др.). Жанр колыбельных песен нашёл применение в вокальной, хоровой, инструментальной, оперной, балетной музыке (М.А. Балакирев, А.П. Бородин, М.П. Мусоргский, А.К. Лядов, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев).
Издания:
Мудрость народная: Жизнь человека в русском фольклоре / Сост., подгот. текстов, вступ. ст. и коммент. В. П. Аникина. М., 1991. Вып. 1: Младенчество. Детство; Детский поэтический фольклор: Антология / Сост., вступ. ст. А. Н. Мартыновой. СПб., 1997;
Детский фольклор / Сост., вступ. ст., подгот. текстов и коммент. М. Ю. Новицкой, И. Н. Райковой. М., 2002.