КОЛЬВИЦ КЕТЕ
КОЛЬВИЦ КЕТЕ (Kollwitz; урождённая Шмидт, Schmidt) - немецкий график и скульптор.
С юных лет восприняла социально-критические идеи от отца, строительного мастера и активиста религиозно-социалистического движения. В 1881-1888 годах обучалась в художественных школах Кёнигсберга, Берлина и Мюнхена. В 1891 году вышла замуж за Карла Кольвица, социал-демократа, занимавшегося врачебной практикой в рабочих кварталах Берлина.
В серии офортов «Восстание ткачей» по мотивам пьесы Г. Гауптмана «Ткачи» (1895-1898 годы) Кольвиц в ярких образах представила отчаянное положение рабочих, взрыв протеста и его трагическое поражение. В 1904 году занималась в скульптурном классе академии Р. Жюлиана в Париже; пластической трактовкой формы отмечены гравюры цикла «Крестьянская война» (1902-1908 годы), посвящённого историческим событиям в Германии XVI века, где особой выразительностью наделены образы крестьян: кряжистые, пригнувшиеся к земле фигуры напоминают искривлённые стволы деревьев, тянущиеся к свету в конвульсивном напряжении. В дальнейшем Кольвиц обратилась к литографии и особенно к гравюре на дереве, позволявшей создавать работы монументального стиля, построенные на выразительно обобщённом силуэте и резких светотеневых контрастах («Памяти Карла Либкнехта», 1919-1920 годы).
В 1919 году Кольвиц стала первой женщиной - членом и профессором Прусской АХ; в 1927 году посетила СССР. Творчество Кольвиц внутренне близко искусству Э. Барлаха, с которым её связывали дружеские отношения (смерти Барлаха Кольвиц посвятила бронзовый рельеф «Плач», 1938-1940 годы). Антимилитаристские убеждения Кольвиц выразились в цикле ксилографий «Война» (1922-1923 годы) и в памятнике «Родители» (гранит, 1924-1932 годы), установленном на месте гибели сына Кольвиц, Петера, в Роггевельде, близ города Диксмёйде (Бельгия). Образ матери с ребёнком разрабатывался Кольвиц как в графике, так и в скульптуре; нередко он наделён символическим смыслом, в нём присутствуют мотивы христианской иконографии («Материнство», 1937 год; «Пьета», 1937-1939 годы, обе - Национальная галерея, Берлин).
С приходом к власти нацистов Кольвиц была вынуждена покинуть АХ, лишилась права на участие в выставках, но продолжала работать. К числу её графических шедевров относится серия из 8 литографий «Смерть» (1934-1937 годы).
Иллюстрации:
К. Кольвиц. «Вдова». Ксилография. 1922–23. Архив БРЭ.
Автор статьи: В. А. Крючкова.