КОЛЬВИЦ КЕТЕ

КОЛЬВИЦ КЕТЕ (Kollwitz; уро­ж­дён­ная Шмидт, Schmidt) - немецкий гра­фик и скульп­тор.

С юных лет вос­при­ня­ла со­ци­аль­но-кри­тические идеи от от­ца, стро­ительного мас­те­ра и ак­ти­ви­ста ре­лигиозно-со­циа­ли­стического дви­же­ния. В 1881-1888 годах обу­ча­лась в ху­дожественных шко­лах Кё­нигс­бер­га, Бер­ли­на и Мюн­хе­на. В 1891 году вы­шла за­муж за Кар­ла Коль­ви­ца, со­ци­ал-де­мо­кра­та, за­ни­мав­ше­го­ся вра­чеб­ной прак­ти­кой в ра­бо­чих квар­та­лах Бер­ли­на.

В се­рии офор­тов «Вос­ста­ние тка­чей» по мо­ти­вам пье­сы Г. Га­упт­ма­на «Тка­чи» (1895-1898 годы) Кольвиц в яр­ких об­раз­ах пред­ста­ви­ла от­ча­ян­ное по­ло­же­ние ра­бо­чих, взрыв про­тес­та и его тра­гическое по­ра­же­ние. В 1904 году за­ни­ма­лась в скульп­тур­ном клас­се ака­де­мии Р. Жю­лиа­на в Па­ри­же; пла­сти­че­ской трак­тов­кой фор­мы от­ме­че­ны гра­вю­ры цик­ла «Кре­сть­ян­ская вой­на» (1902-1908 годы), по­свя­щён­но­го ис­то­рическим со­бы­ти­ям в Гер­ма­нии XVI века, где осо­бой вы­ра­зи­тель­но­стью на­де­ле­ны об­ра­зы кре­сть­ян: кря­жи­стые, при­гнув­шие­ся к зем­ле фи­гу­ры на­по­ми­на­ют ис­крив­лён­ные ство­лы де­ревь­ев, тя­ну­щие­ся к све­ту в кон­вуль­сив­ном на­пря­же­нии. В даль­ней­шем Кольвиц об­ра­ти­лась к ли­то­гра­фии и осо­бен­но к гра­вю­ре на де­ре­ве, по­зво­ляв­шей соз­да­вать ра­бо­ты мо­ну­мен­таль­но­го сти­ля, по­стро­ен­ные на вы­ра­зи­тель­но обоб­щён­ном си­лу­эте и рез­ких све­то­те­не­вых кон­тра­стах («Па­мя­ти Кар­ла Либк­нех­та», 1919-1920 годы).

В 1919 году Кольвиц ста­ла пер­вой жен­щи­ной - чле­ном и про­фес­со­ром Прус­ской АХ; в 1927 году по­се­ти­ла СССР . Твор­че­ст­во Кольвиц внут­рен­не близ­ко искусству Э. Бар­ла­ха, с ко­то­рым её свя­зы­ва­ли дру­же­ские от­но­ше­ния (смер­ти Бар­ла­ха Кольвиц по­свя­ти­ла брон­зо­вый рель­еф «Плач», 1938-1940 годы). Ан­ти­ми­ли­та­ри­ст­ские убе­ж­де­ния Кольвиц вы­ра­зи­лись в цик­ле кси­ло­гра­фий «Вой­на» (1922-1923 годы) и в па­мят­ни­ке «Ро­ди­те­ли» (гра­нит, 1924-1932 годы), ус­та­нов­лен­ном на мес­те ги­бе­ли сы­на Кольвиц, Пе­те­ра, в Рог­ге­вель­де, близ города Дик­смёй­де ( Бель­гия ). Об­раз ма­те­ри с ре­бён­ком раз­ра­ба­ты­вал­ся Кольвиц как в гра­фи­ке, так и в скульп­ту­ре; не­ред­ко он на­де­лён сим­во­лическим смыс­лом, в нём при­сут­ст­ву­ют мо­ти­вы хри­сти­ан­ской ико­но­гра­фии («Ма­те­рин­ст­во», 1937 год; «Пье­та», 1937-1939 годы, обе - Национальная га­ле­рея, Бер­лин).

С при­хо­дом к вла­сти на­цис­тов Кольвиц бы­ла вы­ну­ж­де­на по­ки­нуть АХ, ли­ши­лась пра­ва на уча­стие в вы­став­ках, но про­дол­жа­ла ра­бо­тать. К чис­лу её гра­фических ше­дев­ров от­но­сит­ся се­рия из 8 ли­то­гра­фий «Смерть» (1934-1937 годы).

Иллюстрации:

К. Коль­виц. «Вдо­ва». Кси­ло­гра­фия. 1922–23. Архив БРЭ.

Автор статьи: В. А. Крюч­ко­ва.