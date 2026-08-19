КОЛУМЕЛЛА, ЛУЦИЙ ЮНИЙ МОДЕРАТ (лат. Lucius Junius Moderatus Columella)

Римский писатель, автор сочинения «О сельском хозяйстве».

Был военным трибуном в Сирии и Киликии , после переехал в Италию. Ок. 64 г. Колумелла написал посвященное некоему Публию Сильвину сочинение «О сельском хозяйстве», где подводит итог своему многолетнему земледельческому опыту; в первой редакции в нем было 4 книги, во второй – 12. В I книге излагаются основные принципы ведения хозяйства, во II идет речь о хлебопашестве, в III-V – о виноградарстве и уходе за фруктовыми деревьями, VI-VII – о скотоводстве, VIII – о рыбоводстве и птицеводстве, в IX – о пчеловодстве, X книга написана гекзаметром и повествует о садоводстве (Колумелла явно подражал Вергилию, стремясь дополнить недостающим садоводческим разделом его «Георгики»), в XI-XII книгах говорится об обязанностях управляющего имением и его супруги.

Источники Колумеллы – греческие и римские авторы: Ксенофонт , Катон Старший , Варрон, Вергилий, Цельс , но на первом месте находится его личный опыт. Колумелла полагал, что при правильной обработке почвы ее плодородие будет неисчерпаемо, он сторонник интенсивного ведения хозяйства. Кроме того, Колумелла написал «Книгу о деревьях» и несохранившееся астрономическое сочинение. Проза Колумеллы отличается чистотой языка и стиля.

Сочинения :

Columella: De re rustica. 2 Bd. / Hrsg. von K. Löffler. Tübingen, 1914;

L. Iuni Moderati Columellae, Res rustica. Incerti auctoris Liber de arboribus / Ed. by R. H. Rodgers. Oxford, 2010;

Ученые земледельцы древней Италии / Пер. М. Е. Сергеенко, Л., 1970.

Иллюстрация :

Изображение Колумеллы из: De Tournes J. Insignium aliquot virorum icones. Lugduni, 1559.