КОЛУМБУС
КОЛУМБУС (Columbus) - город на северо-востоке США, административный центр и крупнейший город штата Огайо.
Население 738,9 тысяч человек (2008 год; в том числе около 1/4 - афроамериканцы), образует городскую агломерацию с населением 1666,4 тысяч человек. Расположен на реке Сайото (правый приток реки Огайо). Узел автомагистралей и железных дорог. Международные аэропорты: Порт-Колумбус, Рикенбакер (грузовые и военные авиаперевозки).
Основан 14 февраля 1812 года, назван в честь Х. Колумба; с 1816 года административный центр штата. В 1831 году соединён с сетью судоходных каналов штата. Статус города с 1834 года. В середине XIX века в Колумбусе образовались две крупные диаспоры переселенцев: из Ирландии (на севере города) и из Германии (на юге). С середины XIX века крупный железнодорожный узел, промышленный центр. Во время Гражданской войны в США 1861-1865 годов в Колумбусе размещался военный лагерь северян, с 1886 года - штаб-квартира Американской федерации труда. В начале XX века в городе действовали свыше 20 предприятий по производству каретных экипажей, крупный сталелитейный завод компании «Buckeye Steel Castings» (обанкротился в 2002 году) и др.
Среди архитектурных памятников - здание Капитолия штата (1839-1861 годы). В пределах агломерации Колумбуса обучается свыше 100 тысяч студентов вузов и колледжей; здесь находятся: Главный (лютеранский) университет (1830 год), Университет штата Огайо (1870 год; крупнейший вуз штата), Университет Франклина (1902 год), Доминиканский университет штата Огайо (1911 год), кампус университета Деври (1931 год); колледж искусств и дизайна (1879 год) и др. Музей исторического общества штата Огайо (1885 год), Городской музей искусств (1931 год), центр искусств Уэкснера (1989 год); Центр науки и промышленности (1964 год). Симфонический оркестр (1949 год). Ботанический сад (1972 год). Ярмарка штата Огайо (ежегодно около 1 миллиона посетителей).
Колумбус - важный экономический центр штата Огайо. Крупнейший работодатель города и агломерации - администрация штата (свыше 26 тысяч занятых, 2007 год). Ведущие отрасли сферы услуг - здравоохранение, финансовые услуги, страховое дело. Штаб-квартира компании «Cardinal Health» (один из лидеров на рынке услуг здравоохранения США); головные офисы банков и финансовых компаний (Commerce National Bank, «Huntington Bancshares Inc.» и др.); действуют 5 крупных страховых компаний (в том числе «Nationawide Insurance»). Штаб-квартира энергетической компании «American Electric Power», отделения корпораций «Microsoft» и «Mettler Toledo» (наукоёмкое приборостроение); головной офис авиакомпании «Skaybus Airlines» и др.
Значительная часть пром. предприятий сосредоточена в пригородах Колумбуса: крупнейший в США производственный комплекс японской корпорации «Honda Motor» (2 автосборочных завода, всего свыше 16 тысяч занятых) близ города Мэрисвилл, предприятие «Honda Motor» в города Реймонд; сталелитейный завод компании «Worthington Industries» близ города Уэртингтон, две компании по производству одежды в Нью-Олбани и др.