КОЛУМБУС

КОЛУМБУС (Columbus) - го­род на се­ве­ро-вос­то­ке США, административный центр и круп­ней­ший го­род шта­та Огайо.

Население 738,9 тысяч человек (2008 год; в том числе около 1/4 - аф­роа­ме­ри­кан­цы), об­ра­зу­ет городскую аг­ло­ме­ра­цию с населением 1666,4 тысяч человек. Рас­по­ло­жен на реке Сай­о­то (пра­вый при­ток реки Огайо). Узел ав­то­ма­ги­ст­ра­лей и же­лез­ных до­рог. Ме­ж­ду­народные аэ­ро­пор­ты: Порт-Ко­лум­бус, Ри­кен­ба­кер (гру­зо­вые и во­енные авиа­пе­ре­воз­ки).

Ос­но­ван 14 февраля 1812 года, на­зван в честь Х. Ко­лум­ба ; с 1816 года административный центр шта­та. В 1831 году со­еди­нён с се­тью су­до­ход­ных ка­на­лов шта­та. Ста­тус го­ро­да с 1834 года. В середине XIX века в Колумбусе об­ра­зо­ва­лись две круп­ные ди­ас­по­ры пе­ре­се­лен­цев: из Ир­лан­дии (на се­ве­ре го­ро­да) и из Гер­ма­нии (на юге). С середины XIX века круп­ный железнодорожный узел, промышленный центр. Во вре­мя Гра­ж­дан­ской вой­ны в США 1861-1865 годов в Колумбусе раз­ме­щал­ся во­енный ла­герь се­ве­рян, с 1886 года - штаб-квар­ти­ра Аме­ри­кан­ской фе­де­ра­ции тру­да. В начале XX века в го­ро­де дей­ст­во­ва­ли свыше 20 пред­при­ятий по про­изводству ка­рет­ных эки­па­жей, круп­ный ста­ле­ли­тей­ный за­вод ком­па­нии «Buckeye Steel Castings» (обан­кро­тил­ся в 2002 году) и др.

Сре­ди ар­хитектурных па­мят­ни­ков - зда­ние Ка­пи­то­лия шта­та (1839-1861 годы). В пре­де­лах аг­ло­ме­ра­ции Колумбуса обу­ча­ет­ся свыше 100 тысяч сту­ден­тов ву­зов и кол­лед­жей ; здесь на­хо­дят­ся: Глав­ный (лю­те­ран­ский) университет (1830 год), Университет шта­та Огайо (1870 год; круп­ней­ший вуз шта­та), Университет Франк­ли­на (1902 год), До­ми­ни­кан­ский университет шта­та Огайо (1911 год), кам­пус университета Дев­ри (1931 год); кол­ледж ис­кусств и ди­зай­на (1879 год) и др. Му­зей ис­то­рического общества шта­та Огайо (1885 год), Городской му­зей ис­кусств (1931 год), центр ис­кусств Уэкс­не­ра (1989 год); Центр нау­ки и промышленности (1964 год). Сим­фо­нический ор­кестр (1949 год). Бо­та­нический сад (1972 год). Яр­мар­ка шта­та Огайо (еже­год­но около 1 миллиона по­се­ти­те­лей).

Колумбус - важ­ный эко­но­мический центр шта­та Огайо. Круп­ней­ший ра­бо­то­да­тель го­ро­да и аг­ло­ме­ра­ции - ад­ми­ни­ст­ра­ция шта­та (свыше 26 тысяч за­ня­тых, 2007 год). Ве­ду­щие от­рас­ли сфе­ры ус­луг - здра­во­охра­не­ние, фи­нан­со­вые ус­лу­ги, стра­хо­вое де­ло. Штаб-квар­ти­ра ком­па­нии «Cardinal Health» (один из ли­де­ров на рын­ке ус­луг здра­во­охра­не­ния США); го­лов­ные офи­сы бан­ков и фи­нан­со­вых ком­па­ний (Commerce National Bank, «Huntington Bancshares Inc.» и др.); дей­ст­ву­ют 5 круп­ных стра­хо­вых ком­па­ний (в том числе «Na­tio­nawide Insurance»). Штаб-квар­ти­ра энер­ге­тической ком­па­нии «American Electric Power», от­де­ле­ния кор­по­ра­ций «Micro­soft» и «Mettler Toledo» (нау­ко­ём­кое при­бо­ро­строе­ние); го­лов­ной офис авиа­ком­па­нии «Skaybus Airlines» и др.

Зна­чительная часть пром. пред­при­ятий со­сре­до­то­че­на в при­го­ро­дах Колумбуса: круп­ней­ший в США про­из­водственный ком­плекс японской кор­по­ра­ции «Honda Motor» (2 ав­то­сбо­роч­ных за­во­да, все­го свыше 16 тысяч за­ня­тых) близ города Мэ­рис­вилл, пред­при­ятие «Hon­da Motor» в города Рей­монд; ста­ле­ли­тей­ный за­вод ком­па­нии «Worthington Industries» близ города Уэр­тинг­тон, две ком­па­нии по про­изводству оде­ж­ды в Нью-Ол­ба­ни и др.

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