КОЛУМБИЯ (ГОРОД В США)

КОЛУМБИЯ (Columbia) - го­род на юго-вос­то­ке США , административный центр шта­та Южная Ка­ро­ли­на.

Население 122,1 тысячи человек (2008 год; в том числе 46% аф­роа­ме­ри­кан­цы); об­ра­зу­ет городскую аг­ло­ме­ра­цию с населением 614,7 тысяч человек (2008 год). Рас­по­ло­жен в центральной ча­сти шта­та, на так называемой ли­нии по­ро­гов реки Кон­га­ри. Узел ав­то­мо­биль­ных до­рог, железнодорожная стан­ция. Аэ­ро­порт (об­слу­жи­ва­ет ме­ст­ные авиа­ли­нии).

Ос­но­ван в начале XVII века ев­ропейскими пе­ре­се­лен­ца­ми; на­зван в честь Х. Ко­лум­ба. С мар­та 1786 года сто­ли­ца шта­та Южная Ка­ро­ли­на. В 1800 году свя­зан су­до­ход­ным ка­на­лом с пор­том Чарл­стон на Ат­лан­ти­че­ском океана. В 1-й половине XIX века центр пе­ре­ра­бот­ки хлоп­ка и тор­гов­ли им. Ста­тус го­ро­да с 1854 года. Во время Гра­ж­дан­ской вой­ны в США 1861-1865 годов в Колумбии раз­ме­щал­ся один из шта­бов сил Кон­фе­де­ра­ции. 17 февраля 1865 года по­сле взя­тия вой­ска­ми се­ве­рян под ко­ман­до­ва­ни­ем генерала У.Т. Шер­ма­на был прак­ти­че­ски пол­но­стью унич­то­жен по­жа­ром. С начала XX века центр тек­стиль­ной (главным образом хлоп­ча­то­бу­маж­ной) промышленности.

Со­хра­ни­лась ис­то­рическая за­строй­ка рай­она Кон­га­ри-Вис­та в центральной час­ти го­ро­да: зда­ния Ка­пи­то­лия (около 1855 года), бап­ти­ст­ская церковь (1856 год) и др. Университеты: Южной Ка­ро­ли­ны (1805 год; современный ста­тус с 1906 года), Ал­ле­на (1870 год), Ко­лум­бий­ский ме­ж­ду­на­род­ный (1923 год); ряд кол­лед­жей. Библиотека шта­та (1929 год). Му­зеи: во­ен­ный (1896 год), ху­дожественный (1950 год), шта­та Южная Ка­ро­ли­на (1973 год, от­крыт в 1988 году), Мак­Кис­си­ка (1976 год). Городской те­атр (1917 год). Еже­год­ная яр­мар­ка шта­та Южная Ка­ро­ли­на (в ок­тяб­ре).

Сре­ди главных ра­бо­то­да­те­лей Колумбии - пра­ви­тель­ст­во шта­та, городской гос­пи­таль (вхо­дит в гос­пи­таль­ную сеть «Palmeto Health»), Университет Южной Ка­ро­ли­ны, ре­гио­наль­ное от­де­ле­ние ме­ж­ду­народной се­ти бы­ст­рой дос­тав­ки UPS (де­ло­вая кор­рес­пон­ден­ция, ма­ло­га­ба­рит­ные гру­зы). Мно­го­численные штаб-квар­ти­ры ком­па­ний, в том числе энер­ге­тической кор­по­ра­ции SCANA, «Collexis Holdings Inc.» (раз­ра­бот­ка про­дук­тов про­грамм­но­го обес­пе­че­ния), «Colonial Supplemen­tal Insurance» (стра­хо­вое де­ло), «Holo­pack Industry» (фар­ма­цев­ти­ка). Ряд пред­при­ятий элек­трон­ной промышленности и при­бо­ро­строе­ния, в том числе ком­па­ний «Solectron Corp.», «Bose Corp.», «Honeywell» (инженерное обо­ру­до­ва­ние для авиа­ра­кет­но-кос­ми­че­ской промышленности), «Westinghouse Electric» (обо­ру­до­ва­ние для ядер­ной энер­ге­ти­ки). Про­изводство ав­то­мо­биль­ных шин (за­вод кор­по­ра­ции «Michelin»; в городе Грин­вилл к се­ве­ру от Колумбии - американская штаб-квар­ти­ра фир­мы), кон­ди­цио­не­ров и обог­ре­ва­те­лей (пред­при­ятие ком­па­нии «Trane»), се­ма­фо­ров для же­лез­ных до­рог («Union Switch and Signal»), из­де­лий цел­лю­лоз­но-бу­маж­ной промышленности («International Paper»).

В чер­те го­ро­да раз­ме­ща­ет­ся во­енная ба­за Форт-Джек­сон (с 1917 года) - круп­ней­ший тре­ни­ро­воч­ный центр ар­мии США (про­хо­дят под­го­тов­ку около 1/3 всех ар­мей­ских но­во­бран­цев, в том числе ок. 70% но­во­бран­цев-жен­щин), один из круп­ней­ших ра­бо­то­да­та­лей Колумбии (за­ня­то около 4,4 тысячи человек гра­ж­дан­ско­го пер­со­на­ла). Близ Колумбии - во­енный аэ­ро­дром ба­зы Национальной гвар­дии Мак­Эн­тайр.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)