КОЛУМБИЯ (ГОРОД В США)
КОЛУМБИЯ (Columbia) - город на юго-востоке США, административный центр штата Южная Каролина.
Население 122,1 тысячи человек (2008 год; в том числе 46% афроамериканцы); образует городскую агломерацию с населением 614,7 тысяч человек (2008 год). Расположен в центральной части штата, на так называемой линии порогов реки Конгари. Узел автомобильных дорог, железнодорожная станция. Аэропорт (обслуживает местные авиалинии).
Основан в начале XVII века европейскими переселенцами; назван в честь Х. Колумба. С марта 1786 года столица штата Южная Каролина. В 1800 году связан судоходным каналом с портом Чарлстон на Атлантическом океана. В 1-й половине XIX века центр переработки хлопка и торговли им. Статус города с 1854 года. Во время Гражданской войны в США 1861-1865 годов в Колумбии размещался один из штабов сил Конфедерации. 17 февраля 1865 года после взятия войсками северян под командованием генерала У.Т. Шермана был практически полностью уничтожен пожаром. С начала XX века центр текстильной (главным образом хлопчатобумажной) промышленности.
Сохранилась историческая застройка района Конгари-Виста в центральной части города: здания Капитолия (около 1855 года), баптистская церковь (1856 год) и др. Университеты: Южной Каролины (1805 год; современный статус с 1906 года), Аллена (1870 год), Колумбийский международный (1923 год); ряд колледжей. Библиотека штата (1929 год). Музеи: военный (1896 год), художественный (1950 год), штата Южная Каролина (1973 год, открыт в 1988 году), МакКиссика (1976 год). Городской театр (1917 год). Ежегодная ярмарка штата Южная Каролина (в октябре).
Среди главных работодателей Колумбии - правительство штата, городской госпиталь (входит в госпитальную сеть «Palmeto Health»), Университет Южной Каролины, региональное отделение международной сети быстрой доставки UPS (деловая корреспонденция, малогабаритные грузы). Многочисленные штаб-квартиры компаний, в том числе энергетической корпорации SCANA, «Collexis Holdings Inc.» (разработка продуктов программного обеспечения), «Colonial Supplemental Insurance» (страховое дело), «Holopack Industry» (фармацевтика). Ряд предприятий электронной промышленности и приборостроения, в том числе компаний «Solectron Corp.», «Bose Corp.», «Honeywell» (инженерное оборудование для авиаракетно-космической промышленности), «Westinghouse Electric» (оборудование для ядерной энергетики). Производство автомобильных шин (завод корпорации «Michelin»; в городе Гринвилл к северу от Колумбии - американская штаб-квартира фирмы), кондиционеров и обогревателей (предприятие компании «Trane»), семафоров для железных дорог («Union Switch and Signal»), изделий целлюлозно-бумажной промышленности («International Paper»).
В черте города размещается военная база Форт-Джексон (с 1917 года) - крупнейший тренировочный центр армии США (проходят подготовку около 1/3 всех армейских новобранцев, в том числе ок. 70% новобранцев-женщин), один из крупнейших работодаталей Колумбии (занято около 4,4 тысячи человек гражданского персонала). Близ Колумбии - военный аэродром базы Национальной гвардии МакЭнтайр.