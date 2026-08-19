КОЛУМБАН
КОЛУМБАН (Columbanus) - ирландский миссионер, аббат, святой.
Около 560 года вступил в монастырь Бангор (ныне Северная Ирландия), где провёл более 30 лет (об этом периоде его жизни сведений практически не сохранилось). Около 590 года покинул Ирландию и отправился c 12 спутниками в «паломничество» в Галлию. В 591 году по приглашению бургундского короля Гунтрамна (561 - около 592 годы) основал в Бургундии монастыри Аннегре, Люксёй и Фонтен. Вскоре эти обители получили большую известность, у Колумбана появились многочисленные ученики из местного населения.
Однако из-за стремления к строгому аскетизму и приверженности ирландским религиозным обычаям (празднование Пасхи по ирландскому календарю и др.) Колумбан вступил в конфликт с местными епископами, а также с королём Теодорихом II (596-612 годы) и вынужден был покинуть Бургундию.
Около 612 года он прибыл в Северную Италию, где был принят при дворе лангобардского короля Агилульфа (590-616 годы). Король пожаловал Колумбану землю, на которой тот основал монастырь Боббио. Там Колумбан провёл остаток жизни и был похоронен.
Колумбан оказал большое влияние на развитие монашества в континентальной Европе. Его приверженность к крайней аскезе нашла отражение в написанном им монашеском уставе (Regula monachorum), который первоначально получил широкое распространение во франкских землях и Северной Италии, но в VII-VIII веках был почти повсеместно заменён на устав святого Бенедикта Нурсийского. Колумбан - автор ряда писем, гомилий, стихотворений на религиозные темы.
Он является одним из самых почитаемых в Ирландии святых. Наиболее раннее житие Колумбана написано монахом Ионой из Боббио примерно через 30 лет после смерти святого. День памяти в календаре Русской православной церкви (как местночтимого святого Сурожской епархии) - в Соборе святых, в земле Британской и Ирландской просиявших (3-е воскресенье по Пятидесятнице); в календаре Римско-католической и Англиканской церквей - 23 ноября.
Сочинения:
Opera / Ed. G. S. M. Walker. Dublin, 1957. Vol. 1–2;
Opere / Ed. A. Granata. Mil., 2001.