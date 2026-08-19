КОЛУМБАН

КОЛУМБАН (Columbanus) - ирландский мис­сио­нер , аб­бат, свя­той.

Около 560 года всту­пил в монастырь Бан­гор (ны­не Северная Ир­лан­дия), где про­вёл бо­лее 30 лет (об этом пе­рио­де его жиз­ни све­де­ний прак­ти­че­ски не со­хра­ни­лось). Около 590 года по­ки­нул Ир­лан­дию и от­пра­вил­ся c 12 спут­ни­ка­ми в «па­лом­ни­че­ст­во» в Гал­лию. В 591 году по при­гла­ше­нию бур­гунд­ско­го ко­ро­ля Гун­трам­на (561 - около 592 годы) ос­но­вал в Бур­гун­дии мо­на­сты­ри Ан­нег­ре, Люк­сёй и Фон­тен. Вско­ре эти оби­те­ли по­лу­чи­ли боль­шую из­вест­ность, у Колумбана поя­ви­лись мно­го­численные уче­ни­ки из ме­ст­но­го на­се­ле­ния.

Од­на­ко из-за стрем­ле­ния к стро­го­му ас­ке­тиз­му и при­вер­жен­но­сти ирландским ре­лигиозным обы­ча­ям (празд­но­ва­ние Пас­хи по ирландскому ка­лен­да­рю и др.) Колумбан всту­пил в кон­фликт с ме­ст­ны­ми епи­ско­па­ми, а так­же с ко­ро­лём Тео­до­ри­хом II (596-612 годы) и вы­ну­ж­ден был по­ки­нуть Бур­гун­дию.

Около 612 года он при­был в Северную Ита­лию, где был при­нят при дво­ре лан­го­бард­ско­го ко­ро­ля Аги­луль­фа (590-616 годы). Ко­роль по­жа­ло­вал Колумбану зем­лю, на ко­то­рой тот ос­но­вал монастырь Боб­био. Там Колумбан про­вёл ос­та­ток жиз­ни и был по­хо­ро­нен.

Колумбан ока­зал боль­шое влия­ние на раз­ви­тие мо­на­ше­ст­ва в кон­ти­нен­таль­ной Ев­ро­пе. Его при­вер­жен­ность к край­ней ас­ке­зе на­шла от­ра­же­ние в на­пи­сан­ном им мо­на­ше­ском ус­та­ве (Regula mo­nacho­rum), ко­то­рый пер­во­на­чаль­но по­лу­чил ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние во франк­ских зем­лях и Северной Ита­лии, но в VII-VIII веках был поч­ти по­все­ме­ст­но за­ме­нён на ус­тав святого Бе­не­дик­та Нур­сий­ско­го . Колумбан - ав­тор ря­да пи­сем, го­ми­лий, сти­хо­тво­ре­ний на ре­лигиозные те­мы.

Он яв­ля­ет­ся од­ним из са­мых по­чи­тае­мых в Ир­лан­дии свя­тых. Наи­бо­лее ран­нее жи­тие Колумбана на­пи­са­но мо­на­хом Ио­ной из Боб­био при­мер­но че­рез 30 лет по­сле смер­ти свя­то­го. День па­мя­ти в ка­лен­да­ре Русской пра­во­слав­ной церк­ви (как ме­ст­ноч­ти­мо­го свя­то­го Су­рож­ской епар­хии) - в Со­бо­ре свя­тых, в зем­ле Бри­тан­ской и Ир­ланд­ской про­си­яв­ших (3-е вос­кре­се­нье по Пя­ти­де­сят­ни­це); в ка­лен­да­ре Рим­ско-ка­то­лической и Ан­гли­кан­ской церк­вей - 23 но­яб­ря.

Сочинения:

Opera / Ed. G. S. M. Walker. Dublin, 1957. Vol. 1–2;

Opere / Ed. A. Granata. Mil., 2001.