КОЛУМБА

КОЛУМБА, КОЛУМ КИЛЛЕ (лат. Columba, ирл. Colum Cille) - ирландский мис­сио­нер, аб­бат, свя­той.

Со­глас­но ирландской литературной тра­ди­ции, про­ис­хо­дил из ро­да И Нейл­лов . По­сле при­ня­тия мо­на­ше­ских обе­тов и ру­ко­по­ло­же­ния в свя­щен­ни­ки ос­но­вал мо­на­ше­ские об­щи­ны в Дар­роу, воз­мож­но, Дер­ри и др. В 563 году по­ки­нул Ир­лан­дию, про­по­ве­до­вал сре­ди пик­тов. Вско­ре по­се­лил­ся у бе­ре­гов Шот­лан­дии на остров Ио­на (ны­не Ай­о­на), ко­то­рый, по ле­ген­де, по­лу­чил в дар от пикт­ско­го ко­ро­ля Бру­де (около 555 - около 585 годов). Ос­но­ван­ное им на ост­ро­ве аб­бат­ст­во ста­ло од­ним из круп­ней­ших ирландских мо­на­сты­рей и цен­тром се­ти до­чер­них оби­те­лей, так называемой об­щи­ны Колумба.

В VI - начале VIII веках мо­на­хи-мис­сио­не­ры с Ио­ны спо­соб­ст­во­ва­ли хри­стиа­ни­за­ции Шот­лан­дии и Северной Анг­лии. Со­глас­но тра­ди­ции, Колумба не­од­но­крат­но воз­вра­щал­ся в Ир­лан­дию, в том числе в 575 году при­сут­ст­во­вал на со­бо­ре в Друм Кетт, где по­ме­шал из­гна­нию из Ир­лан­дии фи­ли­дов. Колумбу при­пи­сы­ва­ет­ся ав­тор­ст­во не­сколь­ких ре­лигиозных гим­нов на латинском язы­ке.

С ран­не­го Сред­не­ве­ко­вья Колумба яв­ля­ет­ся од­ним из са­мых по­чи­тае­мых свя­тых в Ир­лан­дии и Шот­лан­дии. Ему по­свя­ще­но мно­же­ст­во про­за­ических и сти­хотворных про­из­ве­де­ний, в том числе боль­шая эле­гия «Чу­до Ко­лу­ма Кил­ле» (воз­мож­но, древ­ней­ший текст на ирландский язык). Наи­бо­лее ран­нее жи­тие Колумба на­пи­са­но святым Адом­на­ном, 9-м аб­ба­том Ио­ны (679-704 год). День па­мя­ти в ка­лен­да­ре Руссикой пра­во­слав­ной церк­ви (как ме­ст­ноч­ти­мо­го свя­то­го Су­рож­ской епар­хии) - в Со­бо­ре свя­тых, в зем­ле Бри­тан­ской и Ир­ланд­ской про­си­яв­ших (3-е вос­кре­се­нье по Пя­ти­де­сят­ни­це); в ка­лен­да­ре Рим­ско-ка­то­лической и Анг­ли­кан­ской церк­вей - 9 ию­ня.