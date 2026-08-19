КОЛУМБА
КОЛУМБА, КОЛУМ КИЛЛЕ (лат. Columba, ирл. Colum Cille) - ирландский миссионер, аббат, святой.
Согласно ирландской литературной традиции, происходил из рода И Нейллов. После принятия монашеских обетов и рукоположения в священники основал монашеские общины в Дарроу, возможно, Дерри и др. В 563 году покинул Ирландию, проповедовал среди пиктов. Вскоре поселился у берегов Шотландии на остров Иона (ныне Айона), который, по легенде, получил в дар от пиктского короля Бруде (около 555 - около 585 годов). Основанное им на острове аббатство стало одним из крупнейших ирландских монастырей и центром сети дочерних обителей, так называемой общины Колумба.
В VI - начале VIII веках монахи-миссионеры с Ионы способствовали христианизации Шотландии и Северной Англии. Согласно традиции, Колумба неоднократно возвращался в Ирландию, в том числе в 575 году присутствовал на соборе в Друм Кетт, где помешал изгнанию из Ирландии филидов. Колумбу приписывается авторство нескольких религиозных гимнов на латинском языке.
С раннего Средневековья Колумба является одним из самых почитаемых святых в Ирландии и Шотландии. Ему посвящено множество прозаических и стихотворных произведений, в том числе большая элегия «Чудо Колума Килле» (возможно, древнейший текст на ирландский язык). Наиболее раннее житие Колумба написано святым Адомнаном, 9-м аббатом Ионы (679-704 год). День памяти в календаре Руссикой православной церкви (как местночтимого святого Сурожской епархии) - в Соборе святых, в земле Британской и Ирландской просиявших (3-е воскресенье по Пятидесятнице); в календаре Римско-католической и Англиканской церквей - 9 июня.