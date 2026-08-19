КОЛУМБ Христофор (исп. Colon, итал. Colombo, лат. Columbus)

Испанский мо­ре­пла­ва­тель.

Ок. 1465 К. по­сту­пил на ге­ну­эз­ский флот, че­рез не­ко­то­рое вре­мя по­лу­чил тя­жё­лое ра­не­ние. До 1485 пла­вал на пор­туг. су­дах в Гви­нею и к Зо­ло­то­му Бе­ре­гу (Аф­ри­ка), жил в Лис­са­бо­не и на ост­ро­вах Ма­дей­ра и Пор­ту-Сан­ту, за­ни­ма­ясь в осн. тор­гов­лей, со­став­ле­ни­ем карт и са­мо­об­ра­зо­ва­ни­ем. Нет точ­ных дан­ных, ко­гда и где он раз­ра­бо­тал план за­пад­но­го, крат­чай­ше­го, по его мне­нию, мор. пу­ти из Ев­ро­пы в Ин­дию, ос­но­ван­ный на ан­тич­ном уче­нии о ша­ро­об­раз­но­сти Зем­ли и на не­вер­ных рас­чё­тах учё­ных 15 в. В 1485 по­сле от­ка­за пор­туг. ко­ро­ля под­дер­жать про­ект К. пе­ре­брал­ся в Кас­ти­лию и при фи­нан­со­вой под­держ­ке ан­да­лус­ских куп­цов и бан­ки­ров до­бил­ся ор­га­ни­за­ции оке­ан­ской экс­пе­ди­ции, ко­то­рую он воз­гла­вил. Пер­вая экс­пе­ди­ция (1492–93) в со­ста­ве 90 че­ло­век на трёх су­дах «Сан­та-Ма­рия», «Пин­та» и «Ни­нья» вы­шла из Па­ло­са 3.8.1492, от Ка­нар­ских о-вов по­вер­ну­ла на за­пад, впер­вые пе­ре­сек­ла Ат­лан­ти­че­ский ок. в суб­тро­пич. поя­се, близ 27° с. ш., от­кры­ла Сар­гас­со­во мо­ре. К. вы­са­дил­ся 12.10.1492 (офиц. да­та от­кры­тия Аме­ри­ки), воз­мож­но, не на о. Сан-Саль­ва­дор (один из Ба­гам­ских о-вов), как счи­та­лось ра­нее, а на о. Са­ма­на, рас­по­ло­жен­ном в 120 км к юго-вос­то­ку (пер­вым уви­дел зем­лю мат­рос Ху­ан Род­ри­гес Бер­ме­хо). В окт. 1492 от­крыл один из Ба­гам­ских о-вов и часть сев.-вост. побе­ре­жья о. Ку­ба, в де­каб­ре по­до­шёл к сев. бе­ре­гу о. Гаи­ти, где флаг­ман­ское суд­но «Сан­та-Ма­рия» се­ло на риф, эки­па­жу уда­лось спа­стись, близ мес­та ко­раб­ле­кру­ше­ния бы­ла ос­но­ва­на кре­пость. На ко­раб­ле «Ни­нья» 15.3.1493 К. вер­нул­ся в Кас­ти­лию. Вто­рая экс­пе­ди­ция (1493–96), ко­то­рую К. воз­гла­вил в чи­не ад­ми­ра­ла и в долж­но­сти ви­це-ко­ро­ля вновь от­кры­тых зе­мель, со­стоя­ла из 17 су­дов с эки­па­жем св. 1,5 тыс. чел. В на­ча­ле но­яб. 1493 К. об­на­ру­жил ост­ро­ва До­ми­ни­ка, Гва­де­лу­па , ок. 20 ост­ро­вов из чис­ла Ма­лых Ан­тиль­ских о-вов (вклю­чая Ан­ти­гуа и Вир­гин­ские), а так­же о. Пу­эр­то-Ри­ко и по­до­шёл к сев. бе­ре­гу Гаи­ти, к ос­но­ван­ной им кре­по­сти, где не ос­та­лось в жи­вых ни од­но­го ис­пан­ца. 12–29.3.1494 в по­ис­ках зо­ло­та со­вер­шил за­вое­ват. по­ход внутрь о. Гаи­ти, при этом пе­ре­сёк хре­бет Кор­диль­е­ра-Сен­траль. В мае – ию­не 1494 про­шёл поч­ти всё (ок. 1700 км) юж. по­бе­ре­жье ост­ро­вов Ку­ба, Ху­вен­туд и Ямай­ка. В 1495 про­дол­жил за­вое­ва­ние Гаи­ти. 10.3.1496 ос­та­вил ост­ров и 11 ию­ня вер­нул­ся в Кас­ти­лию. Тре­тья экс­пе­ди­ция (1498–1500) со­стоя­ла из 6 су­дов, 3 из ко­то­рых сам К. по­вёл че­рез Ат­лан­ти­че­ский ок. В ию­ле 1498 от­крыл о. Три­ни­дад, во­шёл в зал. Па­рия, об­на­ру­жил часть дель­ты р. Ори­но­ко и п-ов Па­рия, по­ло­жив на­ча­ло ис­сле­до­ва­нию Юж. Аме­ри­ки; по­сле пе­ре­се­че­ния Ка­риб­ско­го м. дос­тиг 31 авг. о. Гаи­ти. В 1500 аре­сто­ван по до­но­су и в кан­да­лах пе­ре­прав­лен в Кас­ти­лию, но вско­ре был ос­во­бо­ж­дён. Чет­вёр­тая экс­пе­ди­ция (1502–04) на 4 су­дах про­дол­жи­ла по­ис­ки зап. пу­ти в Ин­дию и 15.6.1502 дос­тиг­ла о. Мар­ти­ни­ка, 30 ию­ля – Гон­ду­рас­ско­го зал.; с 1.8.1502 по 1.5.1503 К. впер­вые про­сле­дил 2200 км ка­риб­ско­го по­бе­ре­жья Центр. Аме­ри­ки ме­ж­ду за­ли­ва­ми Гон­ду­рас­ским и Ура­ба и до­ка­зал, что в тро­пи­ках ме­ж­ду Ат­лан­ти­че­ским и Ти­хим океа­на­ми су­ще­ст­ву­ет гор­ная пре­гра­да; окон­ча­тель­но оп­ре­де­лил гра­ни­цы Ка­риб­ско­го мо­ря. 25.6.1503 К. по­тер­пел кру­ше­ние у о. Ямай­ка; по­мощь из Сан­то- До­мин­го при­шла толь­ко че­рез год. В Кас­ти­лию К. вер­нул­ся 7.11.1504. От­кры­тия К., со­про­во­ж­дав­шие­ся ко­ло­ни­за­ци­ей зе­мель, ос­но­ва­ни­ем исп. по­се­ле­ний, по­ра­бо­ще­ни­ем и мас­со­вым ис­треб­ле­ни­ем ко­рен­но­го на­се­ле­ния, на­зван­но­го им ин­дей­ца­ми, име­ли ми­ро­вое зна­че­ние. По­сле пла­ва­ний К. амер. зем­ли во­шли в сфе­ру гео­гра­фич. пред­став­ле­ний о ми­ре, что спо­соб­ст­во­ва­ло пе­ре­смот­ру ср.-век. ми­ро­воз­зре­ния и воз­ник­но­ве­нию ко­ло­ни­аль­ных им­пе­рий. Имя К. но­сят: го­су­дар­ст­во в Юж. Аме­ри­ке, про­вин­ция в Ка­на­де, фе­де­раль­ный ок­руг, пла­то и ре­ка в США , лед­ник на п-ове Аля­ска, бан­ка (Ба­гам­ские о-ва), под­вод­ная кот­ло­ви­на в Ка­риб­ском м., сто­ли­ца гос-ва Шри-Лан­ка, а так­же мно­же­ст­во рек, гор, озёр, во­до­па­дов, мы­сов, го­ро­дов в раз­ных стра­нах, гл. обр. в США.

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Архив БРЭ.

Автор статьи: В. И. Ма­ги­до­вич.