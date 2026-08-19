КОЛУМБ Христофор (исп. Colon, итал. Colombo, лат. Columbus)
Испанский мореплаватель.
Ок. 1465 К. поступил на генуэзский флот, через некоторое время получил тяжёлое ранение. До 1485 плавал на португ. судах в Гвинею и к Золотому Берегу (Африка), жил в Лиссабоне и на островах Мадейра и Порту-Санту, занимаясь в осн. торговлей, составлением карт и самообразованием. Нет точных данных, когда и где он разработал план западного, кратчайшего, по его мнению, мор. пути из Европы в Индию, основанный на античном учении о шарообразности Земли и на неверных расчётах учёных 15 в. В 1485 после отказа португ. короля поддержать проект К. перебрался в Кастилию и при финансовой поддержке андалусских купцов и банкиров добился организации океанской экспедиции, которую он возглавил. Первая экспедиция (1492–93) в составе 90 человек на трёх судах «Санта-Мария», «Пинта» и «Нинья» вышла из Палоса 3.8.1492, от Канарских о-вов повернула на запад, впервые пересекла Атлантический ок. в субтропич. поясе, близ 27° с. ш., открыла Саргассово море. К. высадился 12.10.1492 (офиц. дата открытия Америки), возможно, не на о. Сан-Сальвадор (один из Багамских о-вов), как считалось ранее, а на о. Самана, расположенном в 120 км к юго-востоку (первым увидел землю матрос Хуан Родригес Бермехо). В окт. 1492 открыл один из Багамских о-вов и часть сев.-вост. побережья о. Куба, в декабре подошёл к сев. берегу о. Гаити, где флагманское судно «Санта-Мария» село на риф, экипажу удалось спастись, близ места кораблекрушения была основана крепость. На корабле «Нинья» 15.3.1493 К. вернулся в Кастилию. Вторая экспедиция (1493–96), которую К. возглавил в чине адмирала и в должности вице-короля вновь открытых земель, состояла из 17 судов с экипажем св. 1,5 тыс. чел. В начале нояб. 1493 К. обнаружил острова Доминика, Гваделупа, ок. 20 островов из числа Малых Антильских о-вов (включая Антигуа и Виргинские), а также о. Пуэрто-Рико и подошёл к сев. берегу Гаити, к основанной им крепости, где не осталось в живых ни одного испанца. 12–29.3.1494 в поисках золота совершил завоеват. поход внутрь о. Гаити, при этом пересёк хребет Кордильера-Сентраль. В мае – июне 1494 прошёл почти всё (ок. 1700 км) юж. побережье островов Куба, Хувентуд и Ямайка. В 1495 продолжил завоевание Гаити. 10.3.1496 оставил остров и 11 июня вернулся в Кастилию. Третья экспедиция (1498–1500) состояла из 6 судов, 3 из которых сам К. повёл через Атлантический ок. В июле 1498 открыл о. Тринидад, вошёл в зал. Пария, обнаружил часть дельты р. Ориноко и п-ов Пария, положив начало исследованию Юж. Америки; после пересечения Карибского м. достиг 31 авг. о. Гаити. В 1500 арестован по доносу и в кандалах переправлен в Кастилию, но вскоре был освобождён. Четвёртая экспедиция (1502–04) на 4 судах продолжила поиски зап. пути в Индию и 15.6.1502 достигла о. Мартиника, 30 июля – Гондурасского зал.; с 1.8.1502 по 1.5.1503 К. впервые проследил 2200 км карибского побережья Центр. Америки между заливами Гондурасским и Ураба и доказал, что в тропиках между Атлантическим и Тихим океанами существует горная преграда; окончательно определил границы Карибского моря. 25.6.1503 К. потерпел крушение у о. Ямайка; помощь из Санто- Доминго пришла только через год. В Кастилию К. вернулся 7.11.1504. Открытия К., сопровождавшиеся колонизацией земель, основанием исп. поселений, порабощением и массовым истреблением коренного населения, названного им индейцами, имели мировое значение. После плаваний К. амер. земли вошли в сферу географич. представлений о мире, что способствовало пересмотру ср.-век. мировоззрения и возникновению колониальных империй. Имя К. носят: государство в Юж. Америке, провинция в Канаде, федеральный округ, плато и река в США, ледник на п-ове Аляска, банка (Багамские о-ва), подводная котловина в Карибском м., столица гос-ва Шри-Ланка, а также множество рек, гор, озёр, водопадов, мысов, городов в разных странах, гл. обр. в США.
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Архив БРЭ.
Автор статьи: В. И. Магидович.