КОЛТРЕЙН ДЖОН

КОЛТРЕЙН (Coltrane) ДЖОН - американский джа­зо­вый сак­со­фо­нист и ком­по­зи­тор.

Один из наи­бо­лее из­вест­ных вир­туо­зов и ре­фор­ма­то­ров джа­за 2-й половине XX века. В 1943-1945 годах учил­ся в музыкальной шко­ле Орн­стай­нов (Фи­ла­дель­фия). В 1949-1951 годах иг­рал на альт- и те­нор-сак­со­фо­не в кол­лек­ти­вах под руководством Д. Гил­лес­пи .

Оп­ре­де­ляю­щее влия­ние на ис­пол­ни­тель­ский и ком­по­зи­тор­ский стиль Колтрейна ока­зал М. Дей­вис , в ан­самб­лях ко­то­ро­го он ра­бо­тал в 1955-1957 и 1958-1960 годах. Впер­вые в 1960 году, за­тем в 1965 году ор­га­ни­зо­вал собственный ан­самбль, ак­тив­но экс­пе­ри­мен­ти­ро­вал с ним в об­лас­ти гар­мо­нии, фор­мы и рит­ма.

Сре­ди со­чи­не­ний - пье­сы «Ги­гант­ские ша­ги» (1960 год), «Мои лю­би­мые ве­щи» (1960 год; Колтрейн ис­пол­нял её на со­пра­но-сак­со­фо­не), 4-ча­ст­ная сюи­та «Love Supreme» (1964 год; свя­за­на с эку­ме­ническими идея­ми ав­то­ра), по слож­но­сти язы­ка и тех­ни­ки ком­по­зи­ции срав­ни­мые с му­зы­кой аван­гар­диз­ма (рас­ши­ре­ние ма­жор­но-ми­нор­ной то­наль­но­сти, в ря­де слу­ча­ев от­каз от неё; ис­поль­зо­ва­ние не­омо­даль­ных ла­до­вых струк­тур - главным образом под влия­ни­ем индейской ра­ги; ра­ди­каль­ный пе­ре­смотр тра­ди­ци­он­но­го для джа­за пред­став­ле­ния о кон­со­нан­се и дис­со­нан­се).

Иллюстрации:

Дж. Кол­трейн. Фо­то с грам­пла­стин­ки «The Blue Note Years». Архив БРЭ.