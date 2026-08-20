КОЛТРЕЙН ДЖОН
КОЛТРЕЙН (Coltrane) ДЖОН - американский джазовый саксофонист и композитор.
Один из наиболее известных виртуозов и реформаторов джаза 2-й половине XX века. В 1943-1945 годах учился в музыкальной школе Орнстайнов (Филадельфия). В 1949-1951 годах играл на альт- и тенор-саксофоне в коллективах под руководством Д. Гиллеспи.
Определяющее влияние на исполнительский и композиторский стиль Колтрейна оказал М. Дейвис, в ансамблях которого он работал в 1955-1957 и 1958-1960 годах. Впервые в 1960 году, затем в 1965 году организовал собственный ансамбль, активно экспериментировал с ним в области гармонии, формы и ритма.
Среди сочинений - пьесы «Гигантские шаги» (1960 год), «Мои любимые вещи» (1960 год; Колтрейн исполнял её на сопрано-саксофоне), 4-частная сюита «Love Supreme» (1964 год; связана с экуменическими идеями автора), по сложности языка и техники композиции сравнимые с музыкой авангардизма (расширение мажорно-минорной тональности, в ряде случаев отказ от неё; использование неомодальных ладовых структур - главным образом под влиянием индейской раги; радикальный пересмотр традиционного для джаза представления о консонансе и диссонансе).
Иллюстрации:
Дж. Колтрейн. Фото с грампластинки «The Blue Note Years». Архив БРЭ.