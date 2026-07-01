КОЛТЕР ДЖОН

Ранние годы и начало карьеры

Джон Колтер родился в 1774 г. (более точная дата не сохранилась). Место рождения – округ Огаста в Виргинии. Около 1780 г. семья К. перебралась на запад страны и обосновалась в районе современного г. Мэйсвилл в штате Кентукки.

Службу начал с отряда рейнджеров во главе с С. Кентоном. По приглашению М. Льюиса в октябре 1803 г. вошел в состав первой сухопутной экспедиции, которая должна была пройти территорию США от берегов Атлантики до Тихого океана и обратно.

Экспедиция

Во главе экспедиции стояли М. Льюис и У. Кларк. Численность экспедиции насчитывала 43 человека.

К. слыл отличным стрелком, часто ходил в разведку. Первым увидел племя не-персе, которое помогло экспедиции, показав проход через Скалистые горы. У устья р. Колумбия К. с частью людей отправился изучать берега Тихого океана и вышел к побережью.

Весной 1806 г. экспедиция двинулась в обратный путь. У верховий р. Миссури отряд встретил трапперов Ф. Хэнкока и Дж. Диксона, к которым присоединился К. Два месяца он участвовал в охоте, затем отправился на восток. В устье р. Платт К. присоединился к трапперам, которыми руководил М. Лиза.

Новые горизонты

У слияния рек Йеллоустоун и Бигхорн началось сооружение форта Рэймонд, в котором принимал участие и К. По заданию М. Лизы К. отбыл на поиски индейцев кроу.

В октябре 1807 г. К. занимался исследованием земель будущих Йеллоустоунского национального парка и Национального парка Гранд-Титон. К. удалось пройти Американский континентальный водораздел, после чего он приступил к изучению берегов оз. Джексон. Пересек Титон-Пасс, долину Пьерс-Хоул, нашел оз. Йеллоустон. Весной 1808 г. возвратился в Рэймонд. К. стал первым европейцем, исследовавшим будущий штат Вайоминг.

В 1808 г. К. провожал индейцев кроу в форт Рэймонд. По пути на них совершили нападение черноногие. К. получил ранение, но довел отряд до форта. В 1809 г. состоялось новое нападение черноногих, когда К. следовал по р. Джефферсон. К. оказался в плену, на него устроили охоту, но он сбежал и добрался до форта на р. Литтл-Бигхорн.

Последующие годы жизни

В 1810 г. К. помогал строить форт на западе Монтаны. Вновь начались нападения черноногих, вследствие чего К. отбыл в Сент-Луис.

Оказавшись в Миссури, К. женился, приобрел ферму неподалеку от современного г. Нью-Хейвен. К этому же времени относится помощь К. У. Кларку в подготовке карты запада США.

Участник Англо-американской войны, рейнджер. О дальнейшей судьбе К. неизвестно. Одни источники упоминают о том, что К. скончался от желтухи 7 мая 1812 г., другие – что К. умер 22 ноября 1813 г.