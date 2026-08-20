КОЛРИДЖ СЭМЮЭЛ ТЕЙЛОР

КОЛРИДЖ, КОЛЬРИДЖ (Coleridge) СЭМЮЭЛ ТЕЙЛОР - английский по­эт, литературный кри­тик, фи­ло­соф.

Ро­дил­ся в се­мье свя­щен­ни­ка. По­сле смер­ти от­ца (1781 год) был на­прав­лен в Хри­стов гос­пи­таль (бла­го­тво­рительный пан­си­он) в Лон­до­не, где под­ру­жил­ся с Ч. Лэ­мом . В 1791-1794 годах учил­ся в Кол­лед­же Ии­су­са в Кем­брид­же, от­ку­да был ис­клю­чён за со­чув­ст­вие рес­пуб­ли­кан­ским иде­ям. Пер­вое опуб­ли­ко­ван­ное стихотворение - «К Фор­ту­не» («To Fortune», 1793 год). Ув­ле­че­ние иде­ей со­ци­аль­но­го ра­вен­ст­ва (У. Го­двин и др.) наш­ло от­ра­же­ние в про­ек­те (при уча­стии Р. Сау­ти и др.) ком­му­ны «Пан­ти­со­кра­тия» [от греч. πᾶς (род. п. παντός ), ἴσος - рав­ный, ϰράτος - власть]. В «Монодии на смерть Чат­тер­то­на» [«Monody on the death of Chatter­ton», 1790 год; сборник «Сти­хо­тво­ре­ния на раз­ные те­мы» («Poems on various subjects», 1796 год)] соз­дал иде­аль­ный об­раз ро­ман­тического по­эта, за­губ­лен­но­го фи­ли­сте­ра­ми. В 1796 году Колридж на­чал при­ни­мать опи­ум, счи­тав­ший­ся бо­ле­уто­ляю­щим сред­ст­вом, и со­хра­нил это при­стра­стие до кон­ца жиз­ни.

Вме­сте с У. Вор­д­свор­том, с ко­то­рым Колридж по­зна­ко­мил­ся в 1795 году, ано­ним­но из­дал сборник «Ли­ри­че­ские бал­ла­ды» («Lyrical ballads», 1798 год), по­ло­жив­ший на­ча­ло ро­ман­тиз­му в английской по­эзии (со­дру­же­ст­во Колриджа, Вор­дс­вор­та и Сау­ти по­лу­чи­ло название «озёр­ная шко­ла»). Для сборника Колридж на­пи­сал, ори­ен­ти­ру­ясь на сти­ли­сти­ку народной бал­ла­ды, «Поэ­му о ста­ром мо­ря­ке» («The rime of the ancient mariner», русский перевод Н.С. Гу­ми­лё­ва , 1919 год), став­шую са­мым из­вест­ным его про­из­ве­де­ни­ем. Ге­рой по­эмы, со­вер­шив пре­ступ­ле­ние про­тив жиз­ни (убий­ст­во аль­бат­ро­са), ока­зы­ва­ет­ся ис­клю­чён­ным из её един­ст­ва; жи­вая ор­га­ни­че­ская це­лост­ность ми­ра про­ти­во­по­став­ле­на в по­эме гре­хов­ной во­ле че­ло­ве­ка. В это же вре­мя на­пи­са­ны ос­тав­шая­ся не­за­вер­шён­ной по­эма «Кри­ста­бель» («Christabel», 1798-1799 годы, опубликована в 1816 году) - фан­та­зия на те­мы го­ти­че­ско­го ро­ма­на с про­ти­во­пос­тав­ле­ни­ем двух жен­ских об­ра­зов, свет­ло­го и зло­ве­ще­го; фраг­мент «Куб­ла Хан, или Ви­де­ние во сне» («Kub­la Khan: or, the vision in a dream», 1798 год, опубликована в 1816 году, русский перевод К.Д. Баль­мон­та, 1908 год), в ко­то­ром вос­точ­ная об­раз­ность слу­жит ут­вер­жде­нию ро­ман­тической идеи о твор­че­ском мо­гу­ще­ст­ве по­этического ге­ния.

В 1798-1799 годах Колридж вме­сте с У. Вор­дс­вор­том и его се­ст­рой До­ро­ти со­вер­шил пу­те­ше­ст­вие в Гер­ма­нию. Там он ув­лёк­ся немецкой по­эзи­ей и фи­ло­со­фи­ей (пе­ре­вёл «Вал­лен­штей­на» Ф. Шил­ле­ра, 1800 год; впо­след­ст­вии осу­ще­ст­вил пер­вый пе­ре­вод на английский язык «Фау­ста» И.В. Гё­те , дол­гое вре­мя счи­тав­ший­ся уте­рян­ным и опуб­ли­ко­ван­ный лишь в 2007 году). В 1800 году по­се­лил­ся в так называемом Озёр­ном крае на се­ве­ре Анг­лии. В 1804-1805 годах сек­ре­тарь гу­бер­на­то­ра на Маль­те. В 1809-1810 годах из­да­вал журнал «The Friend». В конце 1800-х - 1810-е годы вы­сту­пал с чте­ни­ем лек­ций (об У. Шек­спи­ре, по ис­то­рии фи­ло­со­фии и др.).

Стре­мясь при­дать по­этическому вы­ска­зы­ва­нию ес­те­ст­вен­ность обы­ден­ной ре­чи, Колридж раз­ра­бо­тал жанр так называемого раз­го­вор­но­го сти­хо­тво­ре­ния (conversation poem), в ко­то­ром со­че­та­ют­ся об­ра­ще­ние к во­об­ра­жае­мо­му со­бе­сед­ни­ку, мо­но­лог, пей­заж­ная за­ри­сов­ка и фи­лософская ме­ди­та­ция: «Эо­ло­ва ар­фа» («The Eolian harp», 1795 год), «По­лу­ноч­ный мо­роз» («Frost at midnight», 1798 год) и др. Наи­бо­лее зна­чи­тель­ное про­за­ическое со­чи­не­ние Колриджа - «Biographia lite­ra­ria» (1817 год, русский перевод, час­тич­но, 1987 год) со­вме­ща­ет ав­то­био­гра­фическое по­ве­ст­во­ва­ние, кри­тические раз­бо­ры (в том числе по­эзии Вор­дс­вор­та) и фи­лософско-эс­те­тические тео­рии, сло­жив­шие­ся во мно­гом под влия­ни­ем идей И. Кан­та и Ф.В. Шел­лин­га (о при­ро­де ге­ния, о прин­ци­пах литературной кри­ти­ки, а так­же зна­ме­ни­тое раз­гра­ни­че­ние фан­та­зии как пас­сив­ной спо­соб­но­сти - «раз­но­вид­но­сти па­мя­ти» и во­об­ра­же­ния как твор­че­ской син­те­тической «си­лы»). Сре­ди других про­из­ве­де­ний: тра­ге­дии «Осо­рио» [«Oso­rio», 1797 год; пе­ре­ра­бо­та­на в 1813 году под названием «Рас­кая­ние» («Remorse»)], «За­по­лья» («Zapolya», 1817 год), ста­тьи и эс­се на литературные, по­ли­тические, фи­лософские те­мы. Колридж сла­вил­ся как мас­тер уст­но­го рас­ска­за; его бе­се­ды из­да­ны по­смерт­но в 1835 году («Specimens of the table talk», vol. 1-2). По­этическое твор­че­ст­во Колриджа ока­за­ло зна­чительное влия­ние на английскую по­эзию XIX-XX веков (В. Скотт, Дж. Китс, П.Б. Шел­ли, пре­ра­фа­эли­ты, У.Б. Йейтс и др.); в Рос­сии - на А.С. Пуш­ки­на (в 1830-е годы).

Сочинения:

Collected letters. L., 1956–1971. Vol. 1–6;

The notebooks / Ed. by K. Coburn, A. J. Harding. L.; Princeton, 1957–2002. Vol. 1–5;

The collected works. L.; Princeton, 1969–2001. Vol. 1–8, 10–12;

Сти­хи. М., 1974;

Lec­tures 1808–1819 on literature / Ed. by R. A. Foakes. L.;

Princeton, 1987. Vol. 1–2;

Сти­хо­тво­ре­ния / Пре­дисл. А. Н. Гор­бу­но­ва. М., 2004.