КОЛРИДЖ СЭМЮЭЛ ТЕЙЛОР
КОЛРИДЖ, КОЛЬРИДЖ (Coleridge) СЭМЮЭЛ ТЕЙЛОР - английский поэт, литературный критик, философ.
Родился в семье священника. После смерти отца (1781 год) был направлен в Христов госпиталь (благотворительный пансион) в Лондоне, где подружился с Ч. Лэмом. В 1791-1794 годах учился в Колледже Иисуса в Кембридже, откуда был исключён за сочувствие республиканским идеям. Первое опубликованное стихотворение - «К Фортуне» («To Fortune», 1793 год). Увлечение идеей социального равенства (У. Годвин и др.) нашло отражение в проекте (при участии Р. Саути и др.) коммуны «Пантисократия» [от греч. πᾶς (род. п. παντός ), ἴσος - равный, ϰράτος - власть]. В «Монодии на смерть Чаттертона» [«Monody on the death of Chatterton», 1790 год; сборник «Стихотворения на разные темы» («Poems on various subjects», 1796 год)] создал идеальный образ романтического поэта, загубленного филистерами. В 1796 году Колридж начал принимать опиум, считавшийся болеутоляющим средством, и сохранил это пристрастие до конца жизни.
Вместе с У. Вордсвортом, с которым Колридж познакомился в 1795 году, анонимно издал сборник «Лирические баллады» («Lyrical ballads», 1798 год), положивший начало романтизму в английской поэзии (содружество Колриджа, Вордсворта и Саути получило название «озёрная школа»). Для сборника Колридж написал, ориентируясь на стилистику народной баллады, «Поэму о старом моряке» («The rime of the ancient mariner», русский перевод Н.С. Гумилёва, 1919 год), ставшую самым известным его произведением. Герой поэмы, совершив преступление против жизни (убийство альбатроса), оказывается исключённым из её единства; живая органическая целостность мира противопоставлена в поэме греховной воле человека. В это же время написаны оставшаяся незавершённой поэма «Кристабель» («Christabel», 1798-1799 годы, опубликована в 1816 году) - фантазия на темы готического романа с противопоставлением двух женских образов, светлого и зловещего; фрагмент «Кубла Хан, или Видение во сне» («Kubla Khan: or, the vision in a dream», 1798 год, опубликована в 1816 году, русский перевод К.Д. Бальмонта, 1908 год), в котором восточная образность служит утверждению романтической идеи о творческом могуществе поэтического гения.
В 1798-1799 годах Колридж вместе с У. Вордсвортом и его сестрой Дороти совершил путешествие в Германию. Там он увлёкся немецкой поэзией и философией (перевёл «Валленштейна» Ф. Шиллера, 1800 год; впоследствии осуществил первый перевод на английский язык «Фауста» И.В. Гёте, долгое время считавшийся утерянным и опубликованный лишь в 2007 году). В 1800 году поселился в так называемом Озёрном крае на севере Англии. В 1804-1805 годах секретарь губернатора на Мальте. В 1809-1810 годах издавал журнал «The Friend». В конце 1800-х - 1810-е годы выступал с чтением лекций (об У. Шекспире, по истории философии и др.).
Стремясь придать поэтическому высказыванию естественность обыденной речи, Колридж разработал жанр так называемого разговорного стихотворения (conversation poem), в котором сочетаются обращение к воображаемому собеседнику, монолог, пейзажная зарисовка и философская медитация: «Эолова арфа» («The Eolian harp», 1795 год), «Полуночный мороз» («Frost at midnight», 1798 год) и др. Наиболее значительное прозаическое сочинение Колриджа - «Biographia literaria» (1817 год, русский перевод, частично, 1987 год) совмещает автобиографическое повествование, критические разборы (в том числе поэзии Вордсворта) и философско-эстетические теории, сложившиеся во многом под влиянием идей И. Канта и Ф.В. Шеллинга (о природе гения, о принципах литературной критики, а также знаменитое разграничение фантазии как пассивной способности - «разновидности памяти» и воображения как творческой синтетической «силы»). Среди других произведений: трагедии «Осорио» [«Osorio», 1797 год; переработана в 1813 году под названием «Раскаяние» («Remorse»)], «Заполья» («Zapolya», 1817 год), статьи и эссе на литературные, политические, философские темы. Колридж славился как мастер устного рассказа; его беседы изданы посмертно в 1835 году («Specimens of the table talk», vol. 1-2). Поэтическое творчество Колриджа оказало значительное влияние на английскую поэзию XIX-XX веков (В. Скотт, Дж. Китс, П.Б. Шелли, прерафаэлиты, У.Б. Йейтс и др.); в России - на А.С. Пушкина (в 1830-е годы).
Сочинения:
Collected letters. L., 1956–1971. Vol. 1–6;
The notebooks / Ed. by K. Coburn, A. J. Harding. L.; Princeton, 1957–2002. Vol. 1–5;
The collected works. L.; Princeton, 1969–2001. Vol. 1–8, 10–12;
Стихи. М., 1974;
Lectures 1808–1819 on literature / Ed. by R. A. Foakes. L.;
Princeton, 1987. Vol. 1–2;
Стихотворения / Предисл. А. Н. Горбунова. М., 2004.