КОЛПАКОВ ПАРТИЯ
КОЛПАКОВ ПАРТИЯ (Mösspartiet, Mössorna) - шведская политическая партия в период «эры свобод».
Возникла в 1739 году на основе дворянской партии «патриотов», пользовалась поддержкой части духовенства, крестьянства и ремесленников. Презрительное название «колпаки» («ночные колпаки») получила от членов «Шляп» партии за отстаивание миролюбивой внешней политики.
«Колпаков» партия возглавлялась канцлером А. Горном. В условиях военных поражений во время спровоцированной «шляпами» войны с Россией 1741-1743 годов (смотри Русско-шведские войны) получила перевес в риксдаге, но уже в 1745 году утратила власть, а в 1747 году самораспустилась. Возродилась в конце 1750-х годов как партия «младших колпаков».
Помимо пропаганды миролюбивой политики, внесла ряд предложений, носивших демократический характер: отмена промышленных и торговых привилегий, свобода предпринимательства и печати, уравнение в правах на занятие чиновничьих должностей дворян и разночинцев. Партия выступала за развитие отношений с Россией, получала от неё финансовую помощь. Находилась у власти в 1765-1769 и 1772 годах. В 1766 году под давлением «Колпаков» партии был принят закон о печати.
Ликвидирована (19 августа 1772 года) после государственного переворота Густава III.