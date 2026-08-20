КОЛПАКОВ ПАРТИЯ

КОЛПАКОВ ПАРТИЯ (Mösspartiet, Mös­sorna) - шведская по­ли­тическая пар­тия в пе­ри­од «эры сво­бод».

Воз­ник­ла в 1739 году на ос­но­ве дво­рян­ской пар­тии «пат­рио­тов», поль­зо­ва­лась под­держ­кой час­ти ду­хо­вен­ст­ва, кре­сть­ян­ст­ва и ре­мес­лен­ни­ков. Пре­зри­тель­ное название «кол­па­ки» («ноч­ные кол­па­ки») по­лу­чи­ла от чле­нов «Шляп» пар­тии за от­стаи­ва­ние ми­ро­лю­би­вой внеш­ней по­ли­ти­ки.

«Колпаков» партия воз­глав­ля­лась канц­ле­ром А. Гор­ном. В ус­ло­ви­ях во­енных по­ра­же­ний во вре­мя спро­во­ци­ро­ван­ной «шля­па­ми» вой­ны с Рос­си­ей 1741-1743 годов (смотри Рус­ско-швед­ские вой­ны ) по­лу­чи­ла пе­ре­вес в рик­сда­ге, но уже в 1745 году ут­ра­ти­ла власть, а в 1747 году са­мо­рас­пус­ти­лась. Воз­ро­ди­лась в конце 1750-х годов как пар­тия «млад­ших кол­па­ков».

По­ми­мо про­па­ган­ды ми­ро­лю­би­вой по­ли­ти­ки, вне­сла ряд пред­ло­же­ний, но­сив­ших де­мо­кра­тический ха­рак­тер: от­ме­на промышленных и тор­го­вых при­ви­ле­гий, сво­бо­да пред­при­ни­ма­тель­ст­ва и пе­ча­ти, урав­не­ние в пра­вах на за­ня­тие чи­нов­ничь­их долж­но­стей дво­рян и раз­но­чин­цев. Пар­тия вы­сту­па­ла за раз­ви­тие от­но­ше­ний с Рос­си­ей, по­лу­ча­ла от неё фи­нан­со­вую по­мощь. На­хо­ди­лась у вла­сти в 1765-1769 и 1772 годах. В 1766 году под дав­ле­ни­ем «Колпаков» партии был при­нят за­кон о пе­ча­ти.

Ли­к­ви­ди­ро­ва­на (19 августа 1772 года) по­сле государственного пе­ре­во­ро­та Гус­та­ва III .

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