КОЛОССАЛЬНЫЙ ОРДЕР
КОЛОССАЛЬНЫЙ ОРДЕР - разновидность ордера архитектурного, опоры которого (как правило, пилястры или связанные колонны) охватывают два и более этажа (яруса) здания.
Появился в древнеримской архитектуре, наиболее часто встречается на территории бывшей римской провинции Сирия (храм Вакха в Баальбеке, II век). В античных памятниках колоссального ордера разделяет дверные проёмы и ниши; используется в основном для оформления фасадов зданий, но также и интерьеров (храм Венеры в Баальбеке, III век). Все сохранившиеся античные образцы колоссального ордера относятся к коринфскому ордеру.
Один из ранних примеров применения колоссального ордера в эпоху Возрождения - церковь Сант-Андреа в Мантуе (1472-1494 годы, архитектор Л.Б. Альберти), где коринфские пилястры колоссального ордера оформляют северные и западные фасады, а также интерьер храма. колоссальный ордер получил дальнейшее развитие в позднем архитектурном творчестве Микеланджело [коринфские пилястры трёх палаццо на площади Капитолия в Риме (1546 год) и восточного фасада собора Святого Петра (1546-1564 годы); смотри иллюстрацию к статье Ватикан] и А. Палладио [полуколонны композитного ордера Лоджии дель-Капитаньято (1571 год); пилястры Палаццо Вальмарана (1565-1571 годы); оба - в Виченце].
Колоссальный ордер широко использовался в европейской архитектуре барокко (Ф. Борромини, Дж.Л. Бернини, К. Мадерна) и классицизма (колоннада восточного фасада Лувра, 1667-1674 годы, К. Перро). В этот период складывается получивший широкое распространение вариант оформления фасада здания, в котором подножия опор колоссального ордера покоятся на цокольном, чаще всего рустованном этаже постройки и объединяют два расположенных выше этажа (замок Хоуард в Йоркшире, 1699-1712 годы, архитектор Дж. Ванбру). Такое решение оформления фасада может сочетаться с колонным портиком, при этом колоссальный ордер иногда дублирует его опоры на плоскости стены за ним или продолжает их ритм по обе стороны от него. Пример использования колоссального ордера в интерьере здания - Белый зал Сената в Московском Кремле (1776-1787 годы, архитектор М.Ф. Казаков). Среди поздних вариантов колоссального ордера - фасад посольства Германии в Санкт-Петербурге (1911-1912 годы, архитектор П. Беренс).
Иллюстрации:
Колоссальный ордер. Фасад базилики Сан-Джованни-ин-Латерано в Риме. Архитектор А. Галилеи. 1732–1736. Архив БРЭ.