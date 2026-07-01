КОЛОССАЛЬНЫЙ ОРДЕР

КОЛОССАЛЬНЫЙ ОРДЕР - раз­но­вид­ность ор­де­ра ар­хи­тек­тур­но­го, опо­ры ко­то­ро­го (как пра­ви­ло, пи­ля­ст­ры или свя­зан­ные ко­лон­ны) ох­ва­ты­ва­ют два и бо­лее эта­жа (яру­са) зда­ния.

Поя­вил­ся в древнеримской ар­хи­тек­ту­ре, наи­бо­лее час­то встре­ча­ет­ся на тер­ри­то­рии быв­шей римской провинции Си­рия (храм Вак­ха в Ба­аль­бе­ке, II век). В ан­тич­ных па­мят­ни­ках колоссального ордера раз­де­ля­ет двер­ные про­ёмы и ни­ши; ис­поль­зу­ет­ся в основном для оформ­ле­ния фа­са­дов зда­ний, но так­же и ин­терь­е­ров (храм Ве­не­ры в Ба­аль­бе­ке, III век). Все со­хра­нив­шие­ся ан­тич­ные об­раз­цы колоссального ордера от­но­сят­ся к ко­ринф­ско­му ор­де­ру.

Один из ран­них при­ме­ров при­ме­не­ния колоссального ордера в эпо­ху Воз­ро­ж­де­ния - церковь Сант-Ан­д­реа в Ман­туе (1472-1494 годы, архитектор Л.Б. Аль­бер­ти ), где ко­ринф­ские пи­ля­ст­ры колоссального ордера оформ­ля­ют северные и западные фа­са­ды, а так­же ин­терь­ер хра­ма. колоссальный ордер по­лу­чил даль­ней­шее раз­ви­тие в позд­нем ар­хитектурном твор­че­ст­ве Ми­ке­ланд­же­ло [ко­ринф­ские пи­ля­ст­ры трёх па­лац­цо на площади Ка­пи­то­лия в Ри­ме (1546 год) и восточного фа­са­да со­бо­ра Святого Пет­ра (1546-1564 годы); смотри иллюстрацию к статье Ва­ти­кан] и А. Пал­ла­дио [по­лу­ко­лон­ны ком­по­зит­но­го ор­де­ра Лод­жии дель-Ка­пи­тань­я­то (1571 год); пи­ля­ст­ры Па­лац­цо Валь­ма­ра­на (1565-1571 годы); оба - в Ви­чен­це].

Колоссальный ордер ши­ро­ко ис­поль­зо­вал­ся в ев­ропейской ар­хи­тек­ту­ре ба­рок­ко (Ф. Бор­ро­ми­ни, Дж.Л. Бер­ни­ни, К. Ма­дер­на ) и клас­си­циз­ма (ко­лон­на­да восточного фа­са­да Лув­ра, 1667-1674 годы, К. Пер­ро). В этот пе­ри­од скла­ды­ва­ет­ся по­лу­чив­ший ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние ва­ри­ант оформ­ле­ния фа­са­да зда­ния, в ко­то­ром под­но­жия опор колоссального ордера по­ко­ят­ся на цо­коль­ном, ча­ще все­го рус­то­ван­ном эта­же по­строй­ки и объ­е­ди­ня­ют два рас­по­ло­жен­ных вы­ше эта­жа (за­мок Хоу­ард в Йорк­шире, 1699-1712 годы, архитектор Дж. Ван­бру). Та­кое ре­ше­ние оформ­ле­ния фа­са­да мо­жет со­че­тать­ся с ко­лон­ным пор­ти­ком, при этом колоссальный ордер ино­гда дуб­ли­ру­ет его опо­ры на плос­ко­сти сте­ны за ним или про­дол­жа­ет их ритм по обе сто­ро­ны от не­го. При­мер ис­поль­зо­ва­ния колоссального ордера в ин­терь­е­ре зда­ния - Бе­лый зал Се­на­та в Мо­с­ков­ском Крем­ле (1776-1787 годы, архитектор М.Ф. Ка­за­ков ). Сре­ди позд­них ва­ри­ан­тов колоссального ордера - фа­сад по­соль­ст­ва Гер­ма­нии в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1911-1912 годы, архитектор П. Бе­ренс).

Иллюстрации:

Ко­лос­саль­ный ор­дер. Фа­сад ба­зи­ли­ки Сан-Джо­ван­ни-ин-Ла­те­ра­но в Ри­ме. Ар­хи­тек­тор А. Га­ли­леи. 1732–1736. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)