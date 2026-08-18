КОЛОСС РОДОССКИЙ

КОЛОСС РОДОССКИЙ - од­но из се­ми чу­дес све­та, ги­гант­ская ста­туя бо­га Ге­лио­са в городе Ро­дос, на од­но­именном ост­ро­ве в Эгей­ском мо­ре.

Воз­ве­де­на около 294-282 годов до нашей эры в честь вы­дер­жан­ной ро­дос­ца­ми оса­ды вой­ска­ми ма­кедонского вое­на­чаль­ни­ка Де­мет­рия I По­ли­ор­ке­та (305-304 годы до нашей эры). Вы­пол­не­на скульп­то­ром Ха­ре­сом из Лин­да, уче­ни­ком Ли­сип­па, из лис­то­вой брон­зы, с кар­ка­сом из кам­ня и же­ле­за. Вы­со­та Колосса Родосского со­став­ля­ла около 32 (или 36) м, на её соз­да­ние уш­ло 13 тонн брон­зы и 7,8 тонн же­ле­за. Зем­ле­тря­се­ние около 225 года до нашей эры раз­ру­ши­ло ста­тую, но её об­лом­ки на­хо­ди­лись на преж­нем мес­те до середины VII века нашей эры, ко­гда арабский пра­ви­тель ост­ро­ва про­дал их куп­цам.

Стра­бон, Пли­ний Стар­ший, Фи­лон из Ви­зан­тии и другие ан­тич­ные ав­то­ры, пи­сав­шие о Колоссе Родосском, не опи­сы­ва­ли под­роб­но его внеш­ний вид и не упо­ми­на­ли о его точ­ном ме­сто­по­ло­же­нии. Современные ре­кон­ст­рук­ции на ос­но­ва­нии тех­нических рас­чё­тов оп­ро­вер­га­ют средневековую ле­ген­ду о том, что но­ги ста­туи по­кои­лись на бе­ре­гах га­ва­ни Ро­до­са, дос­ти­гав­шей в ши­ри­ну 40 м. Пред­по­ла­га­ет­ся, что в ка­че­ст­ве до­пол­нительной опо­ры для боль­шей ус­той­чи­во­сти ста­туи ис­поль­зо­ва­лись дра­пи­ров­ки пла­ща или ко­пьё; су­дя по най­ден­ным на Ро­до­се рель­еф­ным изо­бра­же­ни­ям, ру­ка бо­га бы­ла под­ня­та ко лбу, а его го­ло­ву увен­чи­вал ве­нец из лу­чей. Ге­ли­ос был по­кро­ви­те­лем Ро­до­са, но не мо­ре­пла­ва­ния, по­это­му ста­туя мог­ла сто­ять как в пор­ту, так и в от­да­ле­нии от не­го. Фор­маль­ное ре­ше­ние ста­туи Сво­бо­ды в Нью-Йор­ке (1886 год, скульп­тор Ф.О. Бар­толь­ди) ос­но­ва­но на современных пред­став­ле­ни­ях об об­ли­ке Ко­лос­са Ро­дос­ско­го.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)