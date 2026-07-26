КОЛОСОВСКИЙ МУЗЕЙ

История Колосовского районного историко-краеведческого музея со дня основания насчитывает 20 лет.

Основу коллекции музея положили предметы, переданные из школьного музея Корнеевым В.Ф. К моменту открытия музея насчитывалось около трехсот экспонатов.

Сейчас основной фонд музея составляет более 3000 музейных предметов. В экспозиции «Горница» представлены предметы русского быта. Краеведческий зал «Люби и знай, свой отчий край» содержит коллекции: из печатных источников, текстиля, этнографии . В военном зале оформлена экспозиция «Мы отстояли это право жить», где можно увидеть фотографии, документы, экспонаты с мест боевых действий Великой Отечественной войны. Для посетителей работает выставочный зал, где постоянно меняются темы выставок. Формы работы разнообразны: экскурсии, уроки мужества, встречи с детьми-сиротами, ветеранами труда, лекции и беседы в соответствии с возрастными особенностями детей.

В музее проходят праздники, мастер-классы, целью которых является приобщение детей к миру народных традиций русской культуры. Особое внимание уделяется самым юным посетителям музея - детям дошкольного возраста, для них разработаны беседы и экскурсии с учётом их восприятия.

Иллюстрации:

Колосовский районный историко-краеведческий музей.