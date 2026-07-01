КОЛОСОВА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА

КОЛОСОВА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА - уро­ж­дён­ная Не­ело­ва. Российская ар­ти­ст­ка ба­ле­та.

По­сле окон­ча­ния Пе­тербургского те­ат­раль­но­го училища с 1799 года в Пе­тербургском императорском те­ат­ре. Уче­ни­ца И.И. Валь­бер­ха, тан­це­ва­ла во всех его по­ста­нов­ках, в том числе пер­вой на отечественной ба­лет­ной сце­не ис­пол­ни­ла ро­ли со­вре­мен­ниц: Де­вуш­ка («Но­вый Вер­тер» С.Н. Ти­то­ва, 1799 год), Ва­си­ли­са («Рус­ские в Гер­ма­нии, или След­ст­вие люб­ви к оте­че­ст­ву» на музыку А. Па­ри­са, 1813 год).

Вы­сту­па­ла в ба­ле­тах Ш. Ле Пи­ка, П. Ше­ва­лье, Ш.Л. Дид­ло. Во­пло­ти­ла об­ра­зы Изо­ры («Ра­уль Си­няя Бо­ро­да» А. Грет­ри и К.А. Ка­во­са), Аде­лаи­ды («Ра­уль де Кре­ки, или Воз­вра­ще­ние из кре­сто­вых по­хо­дов» Ка­во­са, Т.В. Жуч­ков­ско­го), Юлии («Ро­мео и Юлия» на музыку Д. Штей­бель­та), Ме­деи («Ме­дея и Язон» Ж.Ж. Ро­доль­фа), Фед­ры («Фед­ра и Ип­по­лит» Ка­во­са и Ф.П. Ту­ри­ка), вы­зы­ва­ла вос­тор­жен­ные от­зы­вы зри­те­лей (в том числе А.С. Пуш­ки­на).

Од­на из ос­но­во­по­лож­ниц русского ха­рак­тер­но­го тан­ца («Се­мик, или Гу­ля­нье в Марь­и­ной ро­ще» С.И. Да­вы­до­ва , и др.), Колосова про­сла­ви­лась как вир­ту­оз­ная ис­пол­ни­тель­ни­ца народной пля­ски. В со­вер­шен­ст­ве вла­де­ла искусством пан­то­ми­мы. Иг­ра­ла в дра­ма­тических и опер­ных спек­так­лях. Ос­та­ви­ла сце­ну в 1826 году. Вне­сла зна­чительный вклад в ут­вер­жде­ние отечественной хо­рео­гра­фической шко­лы. Под влия­ни­ем Колосовой фор­ми­ро­ва­лось ис­кус­ст­во А.И. Ис­то­ми­ной, Е.А. Те­ле­шо­вой и др.

Иллюстрация:

Е.И. Ко­ло­со­ва. Порт­рет ра­бо­ты А.Г. Вар­не­ка. Начало 1800-х гг. Рус­ский му­зей (Санкт-Пе­тер­бург). Архив БРЭ.