КОЛОСОВА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА
КОЛОСОВА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА - урождённая Неелова. Российская артистка балета.
После окончания Петербургского театрального училища с 1799 года в Петербургском императорском театре. Ученица И.И. Вальберха, танцевала во всех его постановках, в том числе первой на отечественной балетной сцене исполнила роли современниц: Девушка («Новый Вертер» С.Н. Титова, 1799 год), Василиса («Русские в Германии, или Следствие любви к отечеству» на музыку А. Париса, 1813 год).
Выступала в балетах Ш. Ле Пика, П. Шевалье, Ш.Л. Дидло. Воплотила образы Изоры («Рауль Синяя Борода» А. Гретри и К.А. Кавоса), Аделаиды («Рауль де Креки, или Возвращение из крестовых походов» Кавоса, Т.В. Жучковского), Юлии («Ромео и Юлия» на музыку Д. Штейбельта), Медеи («Медея и Язон» Ж.Ж. Родольфа), Федры («Федра и Ипполит» Кавоса и Ф.П. Турика), вызывала восторженные отзывы зрителей (в том числе А.С. Пушкина).
Одна из основоположниц русского характерного танца («Семик, или Гулянье в Марьиной роще» С.И. Давыдова, и др.), Колосова прославилась как виртуозная исполнительница народной пляски. В совершенстве владела искусством пантомимы. Играла в драматических и оперных спектаклях. Оставила сцену в 1826 году. Внесла значительный вклад в утверждение отечественной хореографической школы. Под влиянием Колосовой формировалось искусство А.И. Истоминой, Е.А. Телешовой и др.
Иллюстрация:
Е.И. Колосова. Портрет работы А.Г. Варнека. Начало 1800-х гг. Русский музей (Санкт-Петербург). Архив БРЭ.