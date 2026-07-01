КОЛОСОВА АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА
Русская драматическая актриса пушкинской поры, супруга актера Василия Каратыгина.
Становление
Будущая артистка происходила из творческой семьи. Отец – музыкант императорских театров Михаил Петрович Колосов. Мать – балерина и танцовщица Евгения Ивановна, в девичестве Неелова. Юная Александра была ученицей известного театрального деятеля эпохи князя Александра Шаховского. У него она училась искусству актерской игры и декламации. Продолжила свое обучение у поэта Павла Катенина. 1818 год стал дебютным для молодой актрисы. Впервые Колосова вышла на сцену в роли Антигоны в постановке по пьесе известного драматурга Владислава Озерова «Эдип в Афинах». Следующей ролью для нее стала Моина в озеровском «Фингале». После прекрасно сыгранной в том же году Эсфири в одноименной трагедии Жана Расина Колосова в начале 1819 года перешла на императорскую сцену, став здесь в скором времени ведущей артисткой.
Расцвет театральной карьеры
Замечательная драматическая актриса, игравшая не только на русском, но и на французском языке, прослужила на театральной сцене до середины 1840-х годов. В конце 1810-х-начале 1820-х годов Александра Михайловна запомнилась публике ролями Заиры в одноименном произведении Вольтера и Камиллы в корнелевском «Горации». 1822-1823 годы она провела во Франции, где брала уроки актерского мастерства у известной артистки мадемуазель Марс, неподражаемо исполнявшей героинь пьес Мольера. Первой ролью Александры Михайловны после возвращения в российскую столицу в конце 1823 года стала Селимена в постановке «Мизантропа» Мольера. Актриса была на сцене невероятно органична и естественна, в ее игре не было лишнего пафоса и надрывной декламации, что было непривычно для отечественного театра того времени. Это поразило зрителей, влюбившихся в Колосову. С тех пор она считалась лучшей исполнительницей мольеровских героинь и высокой комедии в целом. Интересно, что Александр Сергеевич Пушкин, наблюдавший Александру Михайловну еще в роли Эсфири, писал в своих заметках о русском театре 1820 года, что она не обладает достаточной простотой и органичностью игры. Он даже высмеял актрису в своей эпиграмме, из-за чего она с ним рассорилась. Однако затем великий поэт вынужден был изменить свое мнение об артистке. В стихотворном обращении к ее учителю Павлу Катенину Пушкин называет Колосову «волшебницей прекрасной» и извиняется за свой едкий прежде язык.
В 1827 году Александра Михайловна сочеталась браком с известным трагиком Василием Андреевичем Каратыгиным. С 1832 года они зачастую вместе исполняли главные роли на сцене открывшегося Александринского театра. Супружеская пара Каратыгиных дружила со многими выдающими культурными деятелями эпохи. Среди них Александр Пушкин, Иван Крылов, Кондратий Рылеев, Александр Одоевский, Александр Грибоедов, некоторые декабристы и др.
С 1830-х годов выдающаяся актриса прекрасно справлялась с ролями в драмах новых французских авторов, таких, как Жак Ансело (сыграла главную роль в его пьесе «Мария, или Три эпохи из жизни женщины»), Альфред де Мюссе (госпожа де Лери в пьесе «Женский ум лучше всяких дум») и др. Выдающейся ролью 1840-х годов для нее стала Елена Глинская в одноименном произведении драматурга Николая Полевого. В середине того же десятилетия Александра Михайловна навсегда оставила театральную сцену. В 1853 году она овдовела.
Актриса проявила себя всесторонне одаренной личностью. Так, она делала переводы с немецкого языка драмы Шарлотты Бирх-Пфейфер «Эсмеральда», а также занималась написанием мемуаров. Они были изданы вскоре после ее смерти в «Русском вестнике». Выдающаяся артистка, Александра Колосова скончалась в 1880 году в возрасте 78 лет. Погребена на петербургском Смоленском кладбище рядом со своим любимым супругом.