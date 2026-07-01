КОЛОСОВА АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА

Русская драматическая актриса пушкинской поры, супруга актера Василия Каратыгина .

Становление

Будущая артистка происходила из творческой семьи. Отец – музыкант императорских театров Михаил Петрович Колосов. Мать – балерина и танцовщица Евгения Ивановна , в девичестве Неелова. Юная Александра была ученицей известного театрального деятеля эпохи князя Александра Шаховского . У него она училась искусству актерской игры и декламации. Продолжила свое обучение у поэта Павла Катенина . 1818 год стал дебютным для молодой актрисы. Впервые Колосова вышла на сцену в роли Антигоны в постановке по пьесе известного драматурга Владислава Озерова «Эдип в Афинах». Следующей ролью для нее стала Моина в озеровском «Фингале». После прекрасно сыгранной в том же году Эсфири в одноименной трагедии Жана Расина Колосова в начале 1819 года перешла на императорскую сцену, став здесь в скором времени ведущей артисткой.

Расцвет театральной карьеры

Замечательная драматическая актриса, игравшая не только на русском, но и на французском языке, прослужила на театральной сцене до середины 1840-х годов. В конце 1810-х-начале 1820-х годов Александра Михайловна запомнилась публике ролями Заиры в одноименном произведении Вольтера и Камиллы в корнелевском «Горации». 1822-1823 годы она провела во Франции, где брала уроки актерского мастерства у известной артистки мадемуазель Марс, неподражаемо исполнявшей героинь пьес Мольера . Первой ролью Александры Михайловны после возвращения в российскую столицу в конце 1823 года стала Селимена в постановке «Мизантропа» Мольера. Актриса была на сцене невероятно органична и естественна, в ее игре не было лишнего пафоса и надрывной декламации, что было непривычно для отечественного театра того времени. Это поразило зрителей, влюбившихся в Колосову. С тех пор она считалась лучшей исполнительницей мольеровских героинь и высокой комедии в целом. Интересно, что Александр Сергеевич Пушкин , наблюдавший Александру Михайловну еще в роли Эсфири, писал в своих заметках о русском театре 1820 года, что она не обладает достаточной простотой и органичностью игры. Он даже высмеял актрису в своей эпиграмме, из-за чего она с ним рассорилась. Однако затем великий поэт вынужден был изменить свое мнение об артистке. В стихотворном обращении к ее учителю Павлу Катенину Пушкин называет Колосову «волшебницей прекрасной» и извиняется за свой едкий прежде язык.

В 1827 году Александра Михайловна сочеталась браком с известным трагиком Василием Андреевичем Каратыгиным. С 1832 года они зачастую вместе исполняли главные роли на сцене открывшегося Александринского театра. Супружеская пара Каратыгиных дружила со многими выдающими культурными деятелями эпохи. Среди них Александр Пушкин, Иван Крылов , Кондратий Рылеев, Александр Одоевский , Александр Грибоедов , некоторые декабристы и др.

С 1830-х годов выдающаяся актриса прекрасно справлялась с ролями в драмах новых французских авторов, таких, как Жак Ансело (сыграла главную роль в его пьесе «Мария, или Три эпохи из жизни женщины»), Альфред де Мюссе (госпожа де Лери в пьесе «Женский ум лучше всяких дум») и др. Выдающейся ролью 1840-х годов для нее стала Елена Глинская в одноименном произведении драматурга Николая Полевого. В середине того же десятилетия Александра Михайловна навсегда оставила театральную сцену. В 1853 году она овдовела.

Актриса проявила себя всесторонне одаренной личностью. Так, она делала переводы с немецкого языка драмы Шарлотты Бирх-Пфейфер «Эсмеральда», а также занималась написанием мемуаров. Они были изданы вскоре после ее смерти в «Русском вестнике». Выдающаяся артистка, Александра Колосова скончалась в 1880 году в возрасте 78 лет. Погребена на петербургском Смоленском кладбище рядом со своим любимым супругом.